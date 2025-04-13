Фармакодинаміка. Лікарський засіб з гіпотензивною дією. Комбінації гіпотензивних препаратів. Нормалізує внутрішньосерцеву гемодинаміку, скоротливість міокарда, тонус артерій, функцію нирок, м'яко знижує артеріальний тиск і стабілізує його. Механізм гіпотензивної дії обумовлений впливом на судиноруховий центр в довгастому мозку, зниженням серцевого викиду і загального периферичного опору судин, зниженням концентрації біогенних амінів (катехоламіну, допаміну) в центральній нервовій системі, спазмолітичною дією. Підвищує діурез і виділення азотистих речовин, має антиаритмічний, антиатеросклеротичний, мембраностабілізуючий ефекти. Має м'яку седативну дію (зменшує відчуття тривоги, страху, депресії, емоційної напруженості) за рахунок впливу на центральну нервову систему.

Фармакокінетика. Фармакокінетичні властивості діючих речовин, окрім резерпіну, не відомі. Діюча речовина резерпін швидко всмоктується після прийому внутрішньо, 96% її зв'язується з білками плазми. Резерпін проникає крізь плацентарний бар'єр і виділяється з грудним молоком. Резерпін майже повністю метаболізується і виводиться з організму з фекаліями або сечею, період напіврозпаду становить від 4,5 до 271 години.