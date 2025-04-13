Клеверол (Cleverol®)
Клеверол інструкція із застосування
Лікарська форма
Капсули.
Тверді желатинові капсули рожевого кольору, які містять зелений порошок із гірким смаком.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що впливають на статеву сферу.
Код АТС G03Х А10.
Препарат, створений на основі екстракту червоного клеверу, містить високоспецифічні фітоестрогени. Чинить комплексну естрогеноподібну дію на організм, що дозволяє застосовувати його для замісної терапії при дефіциті естрогенів як в період пре- та менопаузи, так і після оваріоектомії. Активний компонент препарату, маючи спорідненість із рецепторами естрогенів і гіпоталамусі, призводить до зниження рилізинг-фактору лютенізуючого гормону та подальшого зниження секреції лютенізуючого гормону передньою долею гіпофіза.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Спосіб застосування та дози
Застосовують внутрішньо.
Жінки приймають по 1 — 2 капсули 1 раз на день. Дозу підбирають індивідуально. Тривалість лікування — від 30 днів. У пременопаузі препарат бажано приймати протягом 2 років до і після настання менопаузи.
Передозування
Не відоме.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не відома.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
Упаковка
По 15 капсул у блістері; по 2 блістери в картонній упаковці.
Категорія відпуску
Без рецепта.