Засоби, що впливають на статеву сферу.

Код АТС G03Х А10.

Препарат, створений на основі екстракту червоного клеверу, містить високоспецифічні фітоестрогени. Чинить комплексну естрогеноподібну дію на організм, що дозволяє застосовувати його для замісної терапії при дефіциті естрогенів як в період пре- та менопаузи, так і після оваріоектомії. Активний компонент препарату, маючи спорідненість із рецепторами естрогенів і гіпоталамусі, призводить до зниження рилізинг-фактору лютенізуючого гормону та подальшого зниження секреції лютенізуючого гормону передньою долею гіпофіза.