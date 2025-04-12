Застосовувати тільки як зовнішній засіб.

З обережністю застосовувати з пероральними НПЗЗ. Імовірність розвитку системних побічних ефектів при місцевому застосуванні диклофенаку є незначною порівняно з застосуванням його пероральних форм, але імовірність розвитку системних побічних ефектів при місцевому застосуванні диклофенаку не виключена при нанесенні препарату на доволі великі ділянки шкіри у великих дозах або протягом тривалого часу.

Препарат може спричинити серйозні алергічні реакції, особливо у пацієнтів з алергією на ацетилсаліцилову кислоту. Симптоми можуть включати кропив'янку, набряки обличчя, астму (хрипи), шок, почервоніння шкіри, висип або пухирі. При виникненні будь-якого з цих симптомів пацієнти повинні припинити застосування препарату та звернутися за медичною допомогою.

НПЗЗ можуть спричиняти шлунково-кишкові кровотечі. Ризик може зростати з дозою та тривалістю застосування і може бути вищим у пацієнтів літнього віку, пацієнтів з виразкою шлунка в анамнезі, порушеннями гемостазу та пацієнтів, які приймають антикоагулянти, глюкокортикоїди або інші НПЗЗ, та при вживанні алкоголю.

НПЗЗ можуть призвести до підвищеного ризику серйозних серцево-судинних тромботичних подій, інфаркту міокарда та інсульту. Цей ризик може зростати з дозою і тривалістю застосування. Пацієнти із серцево-судинними захворюваннями або факторами ризику таких захворювань знаходяться в зоні більшого ризику.

Cлід обережно застосовувати НПЗЗ пацієнтам з астмою, шлунково-кишковими захворюваннями, захворюваннями нирок, захворюваннями печінки, артеріальною гіпертензією, затримкою рідини, серцево-судинними захворюваннями або пацієнтам, які приймають діуретики чи кумаринові антикоагулянти.

Застосування саліцилатів пов'язують із розвитком синдрому Рея.

Препарат рекомендується наносити тільки на неушкоджені ділянки шкіри, запобігаючи потраплянню на запалену, поранену або інфіковану шкіру.

Слід запобігати потраплянню препарату в очі та інші слизові оболонки. Препарат не можна ковтати.

Диклоран® Плюс містить пропіленгліколь, що може спричинити у деяких пацієнтів слабке локалізоване подразнення шкіри.

Диклоран® Плюс містить бутилгідроксіанізол (E 320) та бутилгідрокситолуол (E 321), які можуть спричинити місцеві шкірні реакції (наприклад контактний дерматит) або подразнення очей та слизових оболонок.

При появі будь-яких шкірних висипів або надмірного подразнення шкіри лікування препаратом потрібно припинити. Не слід застосовувати під повітронепроникну оклюзійну пов'язку або зігріваючі компреси. У разі розтягнення зв'язок уражену ділянку можна перев'язати бинтом.

Пацієнти повинні мінімізувати або уникати впливу природного або штучного сонячного світла на оброблені ділянки.

При збереженні або погіршенні, або появі нових несприятливих симптомів слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.