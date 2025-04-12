Хомвіо®-Ревман (Homvio®-Reuman)
Хомвіо ® -Ревман інструкція із застосування
Склад
діючі речовини:
10 мл розчину містять:
Colchicum D3 (Пізньоцвіт DЗ) 1,0 мл,
Actaea D3 (Клопогон кистьоподібний DЗ) 3,0 мл,
Spiraea ulmaria Ø (Спірея Ø) 1,0 мл,
Bryonia D3 (Переступень білий DЗ) 3,0 мл,
Ruta D1 (Рута пахуча D1) 2,0 мл;
допоміжна речовина: етанол 56%.
Лікарська форма
Краплі оральні.
Основні фізико-хімічні властивості: коричневий розчин зі спиртовим запахом.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Лікарський засіб містить діючі речовини з протизапальним та знеболювальним ефектами. Зменшує рівень сечової кислоти у крові. Складові компоненти препарату пригнічують утворення інтерлейкіну 1 (ІЛ-1), інтерлейкіну 6 (ІЛ-6), туморнекротичного фактора (ТНФ), а також інших протизапальних цитокінів, блокують мітотичну активність нейтрофілів, лімфоцитів, фібробластів і завдяки цьому перешкоджають подальшій деструкції хрящової тканини уражених суглобів.
Фармакокінетика.
Не вивчалась.
Показання
- Гострі та хронічні артрити, поліартрити;
- ураження суглобів при ревматизмі;
- подагра, подагричні артрити;
- деформуючий остеоартроз;
- остеохондроз;
- травми опорно-рухового апарату;
- невралгії, міалгії, міозити, артралгії.
Протипоказання
Препарат протипоказаний при реакціях підвищеної чутливості до компонентів препарату, при хронічному алкоголізмі через вміст спирту, вагітним. Препарат не застосовують дітям (віком до 18 років) через те, що він містить спирт.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Випадки несумісності з іншими лікарськими засобами невідомі.
При одночасному застосуванні препарату Хомвіо®-Ревман з нестероїдними протизапальними препаратами, селективними та неселективними інгібіторами циклооксигенази 1 та 2 (ЦОГ-1 та ЦОГ-2), глюкокортикостероїдами, хондромодифікуючими засобами, цитостатиками, препаратами золота, делагілом протизапальна дія препарату може посилюватися.
Паління, вживання алкоголю і тонізуючих напоїв (чай, кава) можуть послабляти дію гомеопатичних засобів. Про застосування інших лікарських засобів слід повідомити лікарю.
Особливості застосування
Після прийому першої дози препарату можливе короткочасне посилення основних симптомів захворювання (гомеопатичний ефект першої дози). У такому випадку необхідно припинити застосування препарату і звернутися до лікаря. Перші ознаки поліпшення стану слід очікувати через 1 тиждень від початку лікування.
Препарат містить 56% спирту, тому слід застосовувати з обережністю пацієнтам із захворюванням печінки, епілепсією, захворюванням або ураженням головного мозку. Перш ніж приймати препарат при захворюванні печінки, епілепсії та при органічних захворюваннях, зверніться до лікаря.
Під час терапії цим препаратом слід забезпечити надійну контрацепцію як жінкам, так і чоловікам. Чоловікам слід застосовувати контрацептивні засоби ще три місяці після закінчення лікування препаратом Хомвіо®-Ревман. Жінкам слід застосовувати контрацепцію до наступного менструального циклу.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Застосування препарату під час вагітності та годування груддю протипоказано через вміст спирту.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
В рекомендованих дозах не впливає на швидкість психомоторних реакцій при керуванні автотранспортом та під час роботи зі складними механізмами, але слід ураховувати, що препарат містить спирт.
Спосіб застосування та дози
При хронічному перебігу хвороби початкова доза становить 5−10 крапель 1−3 рази на день. При недостатньому ефекті дозу слід збільшити до 15 крапель 3 рази на день. Тривалість терапії визначається індивідуально, але повинна становити не менше 4−6 тижнів. У гострих випадках призначають по 5–10 крапель кожні півгодини або щогодини, але не більш ніж 12 разів на день. При послабленні запальних явищ дозу зменшують до 10 крапель 3 рази на день і приймають протягом місяця. У подальшому переходять на підтримуючу дозу - 10 крапель один раз на день або через день протягом тривалого часу. Можливість застосування лікарського засобу більше тижня визначається тільки після консультації лікаря. Краплі приймають за 30 хв до або через 30 хв після їди на шматочку цукру або хліба, повільно їх розсмоктуючи, або з ковтком води, утримуючи його у роті якнайдовше.
Якщо симптоми зберігаються під час застосування лікарського засобу, необхідно звернутися до лікаря.
Діти
Застосування цього препарату дітям вивчено недостатньо. Препарат не застосовують дітям (віком до 18 років) через те, що він містить спирт.
Передозування
Прийом усього вмісту флакона (50 мл) дорівнює введенню в організм 22 г спирту. Прийом великої кількості препарату може спричинити отруєння алкоголем.
Побічні реакції
У поодиноких випадках можливе виникнення фотосенсибілізації. Можливі реакції підвищеної чутливості до компонентів препарату. Гепатотоксичність з частотою «невідома». Про появу побічних реакцій необхідно повідомити лікаря.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці, при температурі не вище 30 °С.
Упаковка
По 50 мл у флаконах-крапельницях №1 у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Сінтера Д-р. Фрідріхс ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина (Synthera Dr. Friedrichs GmbH & Co. KG, Germany).
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Дамштрасе 7, 59821, Арнсберг, Німеччина (Dammstrasse 7, 59821, Arnsberg, Germany).
Заявник
Хомвіора Арцнайміттель Др. Хагедорн ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина (Homviora Arzneimittel Dr. Hagedorn GmbH & Co. KG, Germany).
Місцезнаходження заявника
Арабелаштрассе, 5, Д-81925, Мюнхен, Німеччина (Arabellastrasse 5, D-81925, Munchen, Germany).