Після прийому першої дози препарату можливе короткочасне посилення основних симптомів захворювання (гомеопатичний ефект першої дози). У такому випадку необхідно припинити застосування препарату і звернутися до лікаря. Перші ознаки поліпшення стану слід очікувати через 1 тиждень від початку лікування.

Препарат містить 56% спирту, тому слід застосовувати з обережністю пацієнтам із захворюванням печінки, епілепсією, захворюванням або ураженням головного мозку. Перш ніж приймати препарат при захворюванні печінки, епілепсії та при органічних захворюваннях, зверніться до лікаря.

Під час терапії цим препаратом слід забезпечити надійну контрацепцію як жінкам, так і чоловікам. Чоловікам слід застосовувати контрацептивні засоби ще три місяці після закінчення лікування препаратом Хомвіо®-Ревман. Жінкам слід застосовувати контрацепцію до наступного менструального циклу.