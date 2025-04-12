Препарати анісу

Капсули з анісовою олією Др. Тайсс (Doctor Tayss anis oil)

Капсули з анісовою олією Др. Тайсс капсули 100 мг блістер №30
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Натурварен
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
100 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
ATC-група
Реєстрація
UA/6823/01/01 від 25.10.2017
Міжнародна назва

Капсули з анісовою олією Др. Тайсс інструкція із застосування

Лікарська форма

Капсули.

Темно-зеленого кольору, прозорі м'які желатинові капсули з гладкою поверхнею, з характерним запахом анісу.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовуються при кашлю та застудних захворюваннях. Код АТC R05С А.

Ефірна олія з плодів анісу чинить відхаркувальну, спазмолітичну та антибактеріальну дію.

Протипоказання

Підвищена чутливість до анетолу чи до будь-яких інших компонентів препарату.

Спосіб застосування та дози

Дорослим і дітям віком від 12 років слід приймати по 1 капсулі 3 рази на добу після їди, запиваючи великою кількістю рідини.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально, але, як правило, курс становить не менше 7 днів.

Якщо ознаки захворювання не почнуть зникати протягом перших 3 днів, слід звернутися до лікаря.

Передозування

Про випадки передозування не повідомлялося.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не застосовувати Капсули з анісовою олією Др. Тайсс одночасно з препаратами, які мають протилежну фармакологічну дію, а також під час лікування гормональними лікарськими засобами.

Термін придатності

3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 0С.

Упаковка

По 10 капсул у блістері. По 2 або 3, або 5 блістерів у картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.