Капсули з анісовою олією Др. Тайсс (Doctor Tayss anis oil)
Капсули з анісовою олією Др. Тайсс інструкція із застосування
Лікарська форма
Капсули.
Темно-зеленого кольору, прозорі м'які желатинові капсули з гладкою поверхнею, з характерним запахом анісу.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при кашлю та застудних захворюваннях. Код АТC R05С А.
Ефірна олія з плодів анісу чинить відхаркувальну, спазмолітичну та антибактеріальну дію.
Протипоказання
Підвищена чутливість до анетолу чи до будь-яких інших компонентів препарату.
Спосіб застосування та дози
Дорослим і дітям віком від 12 років слід приймати по 1 капсулі 3 рази на добу після їди, запиваючи великою кількістю рідини.
Тривалість лікування визначає лікар індивідуально, але, як правило, курс становить не менше 7 днів.
Якщо ознаки захворювання не почнуть зникати протягом перших 3 днів, слід звернутися до лікаря.
Передозування
Про випадки передозування не повідомлялося.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не застосовувати Капсули з анісовою олією Др. Тайсс одночасно з препаратами, які мають протилежну фармакологічну дію, а також під час лікування гормональними лікарськими засобами.
Термін придатності
3 роки.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 0С.
Упаковка
По 10 капсул у блістері. По 2 або 3, або 5 блістерів у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.