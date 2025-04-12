Дорослим і дітям віком від 12 років слід приймати по 1 капсулі 3 рази на добу після їди, запиваючи великою кількістю рідини.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально, але, як правило, курс становить не менше 7 днів.

Якщо ознаки захворювання не почнуть зникати протягом перших 3 днів, слід звернутися до лікаря.