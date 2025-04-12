Фармакодинаміка.

Механізм дії срібла сульфадіазину до кінця не встановлений. Вважається, що він є донором іонів срібла, яке, через низку реакцій, зв’язується з ДНК бактеріальної клітини. Сульфадіазин вивільняється у міжклітинну рідину. За деякими даними, можливо, відбувається зв’язування всього комплексу зі стінкою бактеріальної клітини.

Мікробіологічні дослідження in vitro показали, що срібла сульфадіазин має широкий спектр дії проти таких мікроорганізмів:

Чутливі мікроорганізми: Pseudomonas maltophilia, Pseudomonas fluorescens, Proteus (providencia) rettgeri, Proteus vulgaris, Streptococcus pyogenes, Corynebacterium diphteriae, Herpes simplex, Herpesvirus hominis, Treponema pallidum, Microsporon audouinii, Trichophyton mentagrophytes.

Помірно чутливі мікроорганізми: Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus morganii, Citrobacter sp., Herellea, Staphylococcus epidermidis, Mucor pusillus, Microsporum canis, Microsporum ferrugineum, Trichophyton violaceum, Trichophyton verrucosum, Trichophyton rubrum, Trichophyton schoenleinii, Trichophyton tonsurans, Epidermophyton floccosum; Less sensitive microorganisms.

Мало чутливі мікроорганізми: Klebsiella spp, Enterobacter species, Serratia spp, Shigella flexneri, Staphylococcus aureus, Enterococcus (група D Streptococcus), Clostridium perfringens, Candida albicans, Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Rhizopus nigricans.

Срібла сульфадіазин проникає у некротизовані тканини та ексудат, що є важливим, тому що препарати системної дії неефективні щодо бактеріальної флори у некротизованих тканинах.

Фармакокінетика.

Відомо, що при нетривалому (протягом декількох днів) місцевому застосуванні абсорбується лише незначна кількість (<1%) срібла. Відомо, що срібло має значну спорідненість до білків, завдяки чому розривається зв’язок із сульфадіазином і відбувається тимчасове зв’язування з білками ексудату рани. Незначна частина сульфадіазину, що вивільнився при цьому (до 10%), абсорбується, а ⅔ цієї кількості виділяється з організму із сечею.

У пацієнтів з великою площею поверхні опіків, яким застосовували 500–1000 г препарату срібла сульфадіазину на добу, концентрація сульфадіазину в плазмі крові становила 1–2 мг/100 мл.

Концентрація у сечі була в межах 6–40 мг/100 мл, залежно від обсягу поверхні тіла, ураженої опіком.

Після всмоктування срібла сульфадіазин тимчасово зв’язується з білками плазми крові. Подібно до інших сульфонамідів проникає через плаценту.

Сульфадіазин метаболізується у печінці шляхом ацетилювання та окислення.