Кутасепт Г (Cutasept G)
Кутасепт Г інструкція із застосування
Лікарська форма
Розчин нашкірний, спиртовий.
Прозорий, червоно-коричневий розчин, коефіцієнт заломлення — 1,371–1,375,
густина при 20 °С — 0,874–0,882 г/см3, рН концентрату при 20 °С — 7–8.
Назва і місцезнаходження виробника
БОДЕ Хемі ГмбХ, Меланхтонштрассе 27, 22525 Гамбург, Німеччина.
BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraβe 27, 22525 Hamburg, Germany.
Ексклюзивний імпортер продукції БОДЕ Хемі ГмбХ в Україну –
ТОВ «НВП «ВІЛАН», тел.: (044) 249–04–40, факс: (044) 246–17–43.
Фармакотерапевтична група
Антисептичні та дезінфекційні засоби.
Код АТС D08А Х53.
Засіб має пролонговану бактерицидну (у т. ч. по відношенню до MRSA/EHEC1) та інших антибіотикорезистентних бактерій), фунгіцидну, туберкулоцидну дію. Інактивує віруси гепатиту В та С, ВІЛ, герпесу типу 1, рота-, вакциніявіруси тощо.
Спиртова складова препарату одночасно зі швидким ефектом антимікробної дії забезпечує знежирювальне очищення шкіри, а також проникнення бензалконію хлориду у глибші шари шкіри, за рахунок чого забезпечується пролонгована дія препарату.
Кутасепт® Г сприяє ефективному прилипанню хірургічної плівки після висихання засобу.
Показання для застосування
Перед- та післяопераційна обробка шкіри та операційних швів, антисептична обробка шкіри перед ін'єкціями, забором крові, пункціями, дрібними хірургічними втручаннями, при дрібних травмах та інфекціях шкіри бактеріальної та грибкової етіології. Гігієнічна та хірургічна обробка шкіри рук.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату. Не застосовувати для антисептичної обробки слизових оболонок. Не допускати контакту зі слизовими оболонками очей.
Не застосовувати препарат безпосередньо біля очей.
Спосіб застосування та дози
Кутасепт® Г — готовий розчин для зовнішнього застосування. Завдяки інтенсивному кольору добре маркує операційне поле. Місце маніпуляції або уражену ділянку необхідно повністю зволожити препаратом.
Антисептична обробка та очищення шкіри перед ін'єкціями:
— шкіра з великою кількістю сальних
залоз (400–900 залоз/см2);
1) Рекомендації Німецького товариства гігієни та мікробіології (DGHM).
Передозування. Не встановлене
Побічні ефекти
Алергічні реакції, подразнення шкіри. Можлива алкогольна інтоксикація при випадковому застосуванні засобу внутрішньо.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не встановлена.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Легкозаймистий препарат. Слід дотримуватися правил техніки безпеки під час роботи зі спиртовмісними засобами. Зберігати при температурі не вище + 25 °С у місцях, недоступних для дітей.
Упаковка
Флакони по 250 мл з розпилювачем, флакони по 1000 мл, каністри по 5 л.
Категорія відпуску
Без рецепта.