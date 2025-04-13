Антисептичні та дезінфекційні засоби.

Код АТС D08А Х53.

Засіб має пролонговану бактерицидну (у т. ч. по відношенню до MRSA/EHEC1) та інших антибіотикорезистентних бактерій), фунгіцидну, туберкулоцидну дію. Інактивує віруси гепатиту В та С, ВІЛ, герпесу типу 1, рота-, вакциніявіруси тощо.

Спиртова складова препарату одночасно зі швидким ефектом антимікробної дії забезпечує знежирювальне очищення шкіри, а також проникнення бензалконію хлориду у глибші шари шкіри, за рахунок чого забезпечується пролонгована дія препарату.

Кутасепт® Г сприяє ефективному прилипанню хірургічної плівки після висихання засобу.

Показання для застосування

Перед- та післяопераційна обробка шкіри та операційних швів, антисептична обробка шкіри перед ін'єкціями, забором крові, пункціями, дрібними хірургічними втручаннями, при дрібних травмах та інфекціях шкіри бактеріальної та грибкової етіології. Гігієнічна та хірургічна обробка шкіри рук.