Фармакодинаміка.

До складу препарату входять 6 фармакологічно активних трав, що містять амінокислоти, мікроелементи, біологічно активні алкалоїди і глікозиди. Опосередковано через глютамінову та аспарагінову кислоти, біологічно активні алкалоїди та глікозиди препарат діє як нейрогуморальний модифікатор трансмісії і має стимулювальний вплив на обмін речовин кори головного мозку, таким чином стимулюючи активність мозку і покращання пам'яті. Він також покращує живлення нервових клітин і сприяє виведенню токсичних відходів обміну речовин (аміак), забезпечуючи оптимізацію активності структур мозку. Покращує кровообіг у головному мозку, що проявляється зменшенням відчуття втоми. М'який нейростимулювальний ефект послаблює відчуття тривожності та допомагає при лікуванні підгострих депресивних станів.

Кожному з рослинних компонентів препарату притаманні певні властивості:

Гінкго дволопатевий покращує капілярний кровообіг у кінцівках, внутрішніх органах, головному мозку, запобігає тромбоутворенню.

Центелла азіатська. Основним діючим елементом центелли є оксид азоту, який покращує пам'ять, кровообіг і мікроциркуляцію, функції печінки та нирок, крім того, центелла має антиоксидантні властивості.

Херпестис моніера. Компоненти херпестису моніери покращують пам'ять та увагу, опосередковують синтез ГАМК у нейронах мозку, що зумовлює їх протисудомну дію; знижують артеріальний тиск, мають заспокійливу, знеболювальну, антиоксидантну дію.

Коріандр посівний чинить антигіперглікемічну, антигіперліпідемічну, антиоксидантну, антипроліферативну, гіпотензивну та протисудомну дії.

Амомум шилоподібний застосовується як тонізуючий, протизапальний та знеболювальний засіб. Має властивість знешкоджувати токсини як зовнішнього походження, так і ті, що утворюються в організмі.

Ембліка лікарська — джерело вітаміну С; стимулюючи мукоцити, зумовлює відхаркувальний ефект, має помірну антибактеріальну дію, покращує функції серцево-судинної системи (адреналіноподібна дія).