Інтеллан (Intellan)
Інтеллан інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 капсула містить: гінкго дволопатевого листя сухого екстракту (Ginkgo biloba) (4:1) (екстрагент вода) 50 мг, центелли азіатської трави сухого екстракту (Centella asiatiса) (4,17:1) (екстрагент вода) 120 мг, херпестису моніери трави сухого екстракту (Herpestis monniera) (4,17:1) (екстрагент вода) 30 мг, коріандру посівного насіння сухого екстракту (Coriandrum sativum) (4:1) (екстрагент вода) 50 мг, амомуму шилоподібного плодів сухого екстракту (Amomum subulatum) (4:1) (екстрагент вода) 50 мг, ембліки лікарської плодів сухого екстракту (Emblica officinalis) (4:1) (екстрагент вода) 100 мг;
допоміжна речовина: тальк.
Лікарська форма
Капсули.
Основні фізико-хімічні властивості: капсули сірого кольору, «0» розміру, що містять порошок коричневого кольору, на корпусі і ковпачку надруковано «INTELLAN».
Фармакотерапевтична група
Засоби, що впливають на нервову систему. Код АТХ N07Х Х.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
До складу препарату входять 6 фармакологічно активних трав, що містять амінокислоти, мікроелементи, біологічно активні алкалоїди і глікозиди. Опосередковано через глютамінову та аспарагінову кислоти, біологічно активні алкалоїди та глікозиди препарат діє як нейрогуморальний модифікатор трансмісії і має стимулювальний вплив на обмін речовин кори головного мозку, таким чином стимулюючи активність мозку і покращання пам'яті. Він також покращує живлення нервових клітин і сприяє виведенню токсичних відходів обміну речовин (аміак), забезпечуючи оптимізацію активності структур мозку. Покращує кровообіг у головному мозку, що проявляється зменшенням відчуття втоми. М'який нейростимулювальний ефект послаблює відчуття тривожності та допомагає при лікуванні підгострих депресивних станів.
Кожному з рослинних компонентів препарату притаманні певні властивості:
Гінкго дволопатевий покращує капілярний кровообіг у кінцівках, внутрішніх органах, головному мозку, запобігає тромбоутворенню.
Центелла азіатська. Основним діючим елементом центелли є оксид азоту, який покращує пам'ять, кровообіг і мікроциркуляцію, функції печінки та нирок, крім того, центелла має антиоксидантні властивості.
Херпестис моніера. Компоненти херпестису моніери покращують пам'ять та увагу, опосередковують синтез ГАМК у нейронах мозку, що зумовлює їх протисудомну дію; знижують артеріальний тиск, мають заспокійливу, знеболювальну, антиоксидантну дію.
Коріандр посівний чинить антигіперглікемічну, антигіперліпідемічну, антиоксидантну, антипроліферативну, гіпотензивну та протисудомну дії.
Амомум шилоподібний застосовується як тонізуючий, протизапальний та знеболювальний засіб. Має властивість знешкоджувати токсини як зовнішнього походження, так і ті, що утворюються в організмі.
Ембліка лікарська — джерело вітаміну С; стимулюючи мукоцити, зумовлює відхаркувальний ефект, має помірну антибактеріальну дію, покращує функції серцево-судинної системи (адреналіноподібна дія).
Показання
Ослаблення пам'яті, хронічні стресові ситуації, нервове напруження та втома, порушення концентрації уваги та дезорієнтація, функціональна розумова недостатність, запаморочення, порушення відчуття рівноваги, тривожний стан, депресія — у складі комплексної терапії або як допоміжний засіб.
Протипоказання
Підвищена чутливість (алергія) до будь-якого компонента препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Результати клінічних досліджень взаємодії з Гінкго білоба (ЕGb 761) продемонстрували потенціювання або інгібування ізоферментів цитохрому Р 450. Рівень концентрації мідазоламу змінювався після супутнього прийому Гінкго білоба (ЕGb 761), що дозволяє припускати наявність взаємодії через СYP ЗА4. Тому лікарські засоби, які в основному метаболізуються через СYP ЗА4 і мають вузький терапевтичний індекс, слід застосовувати з обережністю. При одночасному застосуванні препаратів Гінкго з лікарським засобами, що інгібують коагуляцію крові (антикоагулянти кумаринового ряду (фенпрокумон і варфарин), ацетилсаліцилова кислота), ефект останніх може посилитися — підвищується ризик кровотечі. Препарат не слід приймати при тривалому застосуванні тіазидних діуретиків.
Препарати Гінкго прискорюють метаболізм протиепілетичних препаратів (вальпроат, фенітоїн), що метаболізуються через систему ферментів CYP2С. При сумісному застосуванні з протиепілептичними засобами може зменшитися судомний поріг, що збільшує можливість епілептичного нападу.
У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.
Особливості застосування
Перші ознаки поліпшення виникають через 1 місяць після початку лікування. Рекомендується уважно спостерігати за пацієнтами, які приймають препарати, що метаболізуються цитохромом Р450 ЗА4. Відомості про зловживання Гінкго білоба (EGb 761) відсутні. За фармакологічними характеристиками препарату Гінкго білоба (EGb 761) не має потенціалу зловживання. При прийомі Інтеллану перед сном можливі порушення сну.
Перед початком лікування препаратом слід переконатися, чи не є патологічні симптоми, які спостерігаються, наслідком основного захворювання, яке потребує спеціального лікування.
Перед початком застосування препарату Гінкго необхідно проконсультуватися з лікарем пацієнтам з підвищеною схильністю до кровотечі (геморагічний діатез), пацієнтам, які лікуються препаратами, що перешкоджають згортанню крові, лікарськими засобами для зниження рівня цукру у крові, препаратами для зниження артеріального тиску.
При виявленні підвищеної чутливості до компонентів препарату слід припинити застосування лікарського засобу.
Перед хірургічним втручанням слід повідомити лікаря про застосування препарату Гінкго.
Не виключено, що препарати з екстрактом Гінкго провокують судомні напади у пацієнтів, які страждають на епілепсію. Причинно-наслідковий звʹязок цього явища з прийомом препарату не встановлений.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Цей лікарський засіб слід застосовувати переважно пацієнтам літнього віку, ризик вагітності у яких відсутній. З огляду на відсутність відповідних клінічних даних, застосування цього засобу не рекомендується у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Прийом препарату впливає на здатність керувати автотранспортом та працювати з точними механізмами (можливе послаблення уваги), тому слід уникати управління автотранспортними засобами або потенційно небезпечними приладами.
Спосіб застосування та дози
Препарат приймати внутрішньо після їди. Дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу зранку та ввечері після їжі. У випадках порушення сну рекомендується приймати препарат як мінімум за 3 години перед сном. Курс лікування 3 місяці. При тривалій терапії бажано робити перерву терміном 3 тижні через кожні 3 місяці лікування.
У випадку, якщо симптоми захворювання не минають або погіршуються, слід звернутися за консультацією до лікаря.
Діти
Не застосовувати дітям.
Передозування
Передозування малоймовірне. Повідомлень щодо випадкового передозування не надходило.
При передозуванні лікарського засобу можуть виникнути диспептичні розлади, порушення свідомості та головний біль. Лікування симптоматичне.
Побічні реакції
При прийомі препарату перед сном можливе порушення сну, тому рекомендується приймати препарат як мінімум за 3 години перед сном.
Зрідка виникають такі реакції:
- з боку травної системи: розлади травлення; диспепсія; діарея; абдомінальний біль; нудота, блювання;
- з боку імунної системи: реакції гіперчутливості, включаючи ангіоневротичний набряк, кропив'янку, задишку;
- з боку серцево-судинної системи: артеріальна гіпертензія;
- з боку шкіри: запалення шкіри, почервоніння, набряк, висип, свербіж, екзема;
- з боку нервової системи: головний біль, запаморочення, синкопе (у тому числі вазовагальне).
У рідкісних випадках застосування препаратів, що містять екстракт Гінкго, може призвести до крововиливів (шлунково-кишкові, в очі, у мозок). Існує підвищена ймовірність цих побічних ефектів у разі супутньої терапії антикоагулянтами та нестероїдними протизапальними засобами.
У разі виникнення будь-яких незвичних реакцій слід припинити прийом препарату та обов'язково звернутися до лікаря.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 20 або 60 капсул у флаконі №1, у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед, Пакистан/
Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Ділянка №30 сектор 28, Промислова зона Корангі, Карачі, Пакистан/
Plot №30 Sector 28, Korangi Industrial Аrea, Karachi, Pakistan.