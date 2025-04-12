Апіс/Беладонна кум меркурі (Apis/Belladonna cum Mercury)
Апіс/Беладонна кум меркурі інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 10 г гранул містять: Apis mellifica ex animale toto Gl Dil. D4 0,1 г, Atropa belladonna e fructibus ferm 33a Dil. D3 0,1 г, Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D14 aquos. 0,1 г;
допоміжні речовини: сахароза, лактоза моногідрат.
Лікарська форма
Гранули гомеопатичні.
Основні фізико-хімічні властивості: від білого до злегка жовтуватих гранул.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний лікарський засіб.
Фармакологічні властивості
Гомеопатичний лікарський засіб для застосування в антропософській медицині.
Показання
Афтозні виразки на слизовій оболонці порожнини рота (афтозний стоматит), гнійні висипання (піодермія), фурункульоз.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу та до бджолиної отрути.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Немає даних щодо взаємодії з іншими лікарськими засобами та інших видів взаємодій.
Особливості застосування
Якщо симптоми залишаються незмінними більше 3 днів, якщо є задишка, гарячка або якщо кашель супроводжується гноєм або кров’ю, необхідно звернутися до лікаря.
Цукровий діабет. Хворим на цукровий діабет перед початком лікування слід звернутися за консультацією до лікаря, оскільки препарат містить цукрозу.
Лікарський засіб містить сахарозу, лактозу.
Оскільки препарат містить лактозу моногідрат, не слід його застосовувати при спадковій непереносимості галактози, дефіциті лактази або порушенні мальабсорбції глюкози-галактози.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Не застосовують.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Зазвичай дорослим приймати 8–10 гранул під язик 1–3 рази на добу, у разі загострення — тимчасово кожні 1–2 години.
Тривалість застосування: лікування гострого захворювання має бути завершено через 2 тижні. Якщо протягом 2–5 днів покращення стану не настає, необхідно звернутися до лікаря.
Тривалість лікування хронічних захворювань потребує консультації з лікарем.
Діти
Лікарський засіб не застосовують дітям (віком до 18 років).
Передозування
Немає даних щодо передозування.
Побічні реакції
У рідкісних випадках бджолина отрута, яка міститься у препараті, може спричинити алергічні реакції, такі як транзиторні шкірні висипи або діарея.
У такому випадку лікування препаратом «Апіс/Беладона кум Меркурі» слід припинити.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
Гранули гомеопатичні по 20 г у флаконах № 1.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ВАЛА Хайльміттель ГмбХ / WALA Heilmittel GmbH.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Босслервег, 2, 73087 Бад Болль, Німеччина / Bosslerweg 2, 73087 Bad Boll, Germany.