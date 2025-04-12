Якщо симптоми залишаються незмінними більше 3 днів, якщо є задишка, гарячка або якщо кашель супроводжується гноєм або кров’ю, необхідно звернутися до лікаря.

Цукровий діабет. Хворим на цукровий діабет перед початком лікування слід звернутися за консультацією до лікаря, оскільки препарат містить цукрозу.

Лікарський засіб містить сахарозу, лактозу.

Оскільки препарат містить лактозу моногідрат, не слід його застосовувати при спадковій непереносимості галактози, дефіциті лактази або порушенні мальабсорбції глюкози-галактози.