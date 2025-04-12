Перед використанням вакцину слід тримати при кімнатній температурі протягом декількох хвилин.

Відходи повинні бути знищені відповідно до діючих вимог щодо утилізації біологічних відходів.

Вакцина захищає від черевного тифу, спричиненого Salmonella typhi, але не забезпечує захисту від Salmonella paratyphi А або В або від нетифоїдної Salmonellae.

Як і будь-який інший імунобіологічний препарат, вакцина Тіфім Ві® не може захистити 100% вакцинованих.

Імуногенність препарату може бути знижена у пацієнтів з імунодефіцитами та при лікуванні імуносупресивними препаратами. В таких випадках рекомендовано відкласти проведення щеплення до закінчення імуносупресивної терапії.

Рекомендовано щеплення особам із хронічним імунодефіцитом, наприклад ВІЛ-інфікованим, незважаючи на зниження імунної відповіді.

Щеплення рекомендовано за 2 тижні до потенційного ризику захворювання на черевний тиф, спричинений Salmonella typhi.

Категорично заборонено вводити у судинне русло: переконатись, що голка не потрапила у кровоносну судину.

У зв’язку з ризиком утворення гематом з обережністю вводити особам з тромбоцитопенією або будь-якими порушеннями згортання крові.

Перед застосуванням слід оцінити стан здоров’я пацієнта, зібрати ретельний анамнез щеплень, анамнез щодо можливої гіперчутливості до цієї або подібних вакцин та щодо наявності несприятливих подій протягом 48 годин після попередніх щеплень цією вакциною або аналогічною за складом.

Необхідність проведення щеплення повинна бути обґрунтованою.

Після будь-якої вакцинації або навіть перед нею може виникнути синкопе (зомління) як психогенна реакція на введення голки, особливо у підлітків. Це може супроводжуватись низкою неврологічних симптомів, таких як транзиторне порушення зору, парестезія та тоніко-клонічні рухи кінцівок під час фази відновлення притомності. Важливо, щоб процедура проводилась в умовах, які дозволяють уникнути травми внаслідок зомління.

Як і при застосуванні будь-якої вакцини, що вводиться парентерально, необхідна постійна готовність до надання невідкладної медичної допомоги у разі виникнення анафілактичних реакцій. Особи, яким проведено вакцинацію, повинні знаходитись під медичним наглядом протягом 30 хвилин після вакцинації.

Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг)/дозу натрію, тобто практично вільний від натрію.

Простежуваність

З метою покращення простежуваності біологічних лікарських засобів слід чітко реєструвати назву та номер серії введеного лікарського засобу.