Як і при введенні будь-яких ін’єкційних вакцин, відповідне медичне лікування та медичний нагляд має бути легкодоступним на випадок виникнення анафілактичної реакції після введення вакцини. Пацієнт повинен знаходитися під наглядом лікаря або медичної сестри протягом 30 хвилин після щеплення, враховуючи можливість розвитку анафілактичного шоку в окремих високочутливих осіб.

ІНФЛУВАК® ні за яких обставин не можна вводити внутрішньосудинно.

Як і всі ін’єкційні вакцини для внутрішньом’язового введення, ІНФЛУВАК® слід вводити з обережністю особам з тромбоцитопенією або будь-яким порушенням згортання крові, оскільки після внутрішньом’язового введення у цих осіб може виникнути кровотеча.

Після або перед будь-якою вакцинацією у пацієнтів можуть виникати реакції, пов’язані з тривогою, включаючи вазовагальні реакції (втрата свідомості), гіпервентиляцію або реакції, пов’язані зі стресом, як психогенна відповідь на ін’єкцію. Цей стан може супроводжуватися кількома неврологічними ознаками, такими як транзиторне порушення зору, парестезія та тоніко-клонічні судоми кінцівок під час відновлення нормального фізіологічного стану. Симптоми втрати свідомості зазвичай є негайними (< 5 хвилин), вони виникають під час введення ін’єкції. Стан втрати свідомості не потребує ніяких клінічних маніпуляцій, окрім переведення пацієнта в положення лежачи, щоб запобігти отриманню ним травм. ІНФЛУВАК® ефективний відносно не всіх можливих штамів вірусу грипу.

ІНФЛУВАК® призначений для захисту від тих штамів вірусу грипу, з яких вакцина виготовлена, та близьких до них.

Як і з будь-якою вакциною, імунна відповідь може виникати не у всіх щеплених.

Імунна відповідь у пацієнтів/дітей з ендогенною або ятрогенною імуносупресією може бути недостатньою.

Інформацію щодо впливу вакцини на результати серологічних тестів див. у розділі «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій».

Невикористаний препарат або матеріали, що залишилися після використання препарату, потрібно утилізувати відповідно до місцевих вимог.

Ця вакцина містить менше 1 ммоль натрію (23 мг) на дозу, тобто практично вільна від натрію.

Ця вакцина містить менше 1 ммоль калію (39 мг) на дозу, тобто практично вільна від калію.