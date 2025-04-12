Приймати натще. Перед кожним прийомом інтенсивно збовтати 10–15 разів.

Дорослі та діти віком від 12 років: 10–15 крапель 3 рази на добу зі столовою ложкою води за 15 хвилин до прийому їжі або через годину після прийому їжі протягом 2 місяців. На початку лікування за необхідності отримання швидкого результату рекомендований прийом по 10–15 крапель 5 разів на добу протягом 5–7 днів.

Діти: 3–6 років — 5–7 крапель 3 рази на добу (5 разів на добу протягом перших 5 днів прийому);

6–12 років — 7–10 крапель 3 рази на добу (5 разів на добу протягом перших 5 днів прийому).

Курс лікування — 3 місяці.

Застосовують дітям віком від 3 років.