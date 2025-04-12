Гуна-Бовел (Guna-Bowel)
Гуна-Бовел інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 100 мл крапель оральних містять:
Aloe D2 — 12,435 мл, Carduus marianus D2 — 12,435 мл, Chelidonium majus D2 — 12,435 мл, Collinsonia canadensis D2 — 12,435 мл, Rhamnus frangula D2 — 12,435 мл, Rheum D2 — 12,435 мл, Taraxacum D2 — 12,435 мл, Cholecalciferol D2 — 4,350 мл, Niacin D2 — 3,875 мл, Pantothenic acid D2 — 3,875 мл, Thiaminum hydrochloricum D4 — 0,039 мл, Alumina D6 — 0,044 мл, Alumina D8 — 0,044 мл, Bryonia alba D6 — 0,044 мл, Bryonia alba D8 — 0,044 мл, Colon suis D6 — 0,044 мл, Colon suis D12 — 0,044 мл, Colon suis D30 — 0,044 мл, Kalium carbonicum D6 — 0,039 мл, Kalium carbonicum D8 — 0,039 мл, Kalium carbonicum D12 — 0,039 мл, Natrum carbonicum D6 — 0,039 мл, Natrum carbonicum D8 — 0,039 мл, Natrum carbonicum D12 — 0,039 мл, Nux vomica D6 — 0,039 мл, Nux vomica D8 — 0,039 мл, Rectum suis D6 — 0,039 мл, Rectum suis D12 — 0,039 мл, Rectum suis D30 — 0,039 мл, Skatolum D6 — 0,039 мл, Skatolum D10 — 0,039 мл;
допоміжні речовини: етанол 96%, вода очищена.
Препарат містить 30% об. етанолу.
1 мл препарату містить 21 краплю.
Лікарська форма
Краплі оральні.
Основні фізико-хімічні властивості: Прозорий розчин від світло-жовтого до жовтого кольору із запахом спирту етилового.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний лікарський засіб.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Комплексний гомеопатичний лікарський засіб.
Фармакокінетика.
Не застосовується для гомеопатичного лікарського засобу.
Показання
Симптоми, спричинені атонічними та спастичними запорами, дисбіозом, здуттям живота, порушенням функцій товстого кишечнику, синдромом подразненого кишечнику; порушення функції печінки внаслідок нераціонального харчування; в комплексному лікуванні геморою.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
На сьогодні взаємодія невідома.
При запорах і колітах рекомендується поєднувати прийом препаратів Гуна-Бовел та Еубіофлор. При запорах психосоматичного генезу рекомендується поєднувати прийом Гуна-Бовел з Гуна-Протистрес.
Особливості застосування
Під час прийому препарату бажано відмовитися від алкоголю, цукру, приправ, копчених і гострих продуктів, продуктів зі свинини, кави.
Немає досвіду застосування. Вагітні та жінки, які годують груддю, повинні проконсультуватися з лікарем перед застосуванням лікарського засобу.
Слід враховувати, що препарат містить спирт. У рекомендованих дозах не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом та роботі з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Приймати натще. Перед кожним прийомом інтенсивно збовтати 10–15 разів.
Дорослі та діти віком від 12 років: 10–15 крапель 3 рази на добу зі столовою ложкою води за 15 хвилин до прийому їжі або через годину після прийому їжі протягом 2 місяців. На початку лікування за необхідності отримання швидкого результату рекомендований прийом по 10–15 крапель 5 разів на добу протягом 5–7 днів.
Діти: 3–6 років — 5–7 крапель 3 рази на добу (5 разів на добу протягом перших 5 днів прийому);
6–12 років — 7–10 крапель 3 рази на добу (5 разів на добу протягом перших 5 днів прийому).
Курс лікування — 3 місяці.
Застосовують дітям віком від 3 років.
Передозування
Не виявлено.
Побічні реакції
Небажані впливи невідомі. У разі появи будь-яких незвичних реакцій хворому слід порадитися з лікарем.
Термін придатності
5 років. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 ºС.
Упаковка
По 30 мл крапель оральних у флаконі-крапельниці в картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Гуна С.п.а
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Віа Пальманова, 69 — 20132 Мілан, Італія.