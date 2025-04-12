Може призвести до хлоридного ацидозу, збільшення виведення калію з організму, гіпергідратації та гіперволемії, внаслідок чого може розвинутися серцева недостатність. При появі симптомів зазначених станів введення препарату слід припинити, оцінити стан хворого та надати адекватну допомогу.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Препарат можна застосовувати за показаннями.

Діти. Дітям при шоковій дегідратації (без визначення лабораторних показників) вводити 20–30 мл/кг. У подальшому режим дозування коригується залежно від лабораторних показників. Загальна добова доза залежить від водно-електролітного балансу.