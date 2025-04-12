НАТРІЮ ХЛОРИД-ЦИТОКЛІН (NATRII CHLORIDUM-CYTOCLIN)
НАТРІЮ ХЛОРИД-ЦИТОКЛІН інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: натрію хлорид;
1 мл розчину містять натрію хлориду 9,0 мг;
допоміжна речовина: вода для ін'єкцій.
Лікарська форма
Розчин для інфузій.
Фармакотерапевтична група
Кровозамінники та перфузійні розчини. Розчини електролітів. Код АТС В05Х А03.
Показання
Для поповнення нестачі рідини в організмі та у комплексі заходів інтенсивної терапії; як розчинник інших сумісних лікарських засобів. Можна застосовувати місцево для промивання ран, слизової оболонки носа, а також катетерів і систем для трансфузії.
Протипоказання
Гіпергідратація, гіперхлоремія, гіпернатріємія, хлоридний ацидоз, стани, пов'язані з небезпекою розвитку набряку легенів.
Препарат не застосовувати для промивання очей при офтальмологічних операціях.
Спосіб застосування та дози
Призначати внутрішньовенно, ректально та зовнішньо.
Вводити внутрішньовенно краплинно до 3 л і більше розчину на добу зі швидкістю 4–10 мл/кг/годину, залежно від клінічної ситуації та рівня втрати рідини; застосовувати перорально; призначати у клізмах по 75–100 мл; застосовувати для промивання ран, слизових оболонок.
Побічні реакції
Не спостерігаються при правильному застосуванні лікарського засобу. При проведенні масивних інфузій можливий розвиток хлоридного ацидозу.
Передозування
Може призвести до хлоридного ацидозу, збільшення виведення калію з організму, гіпергідратації та гіперволемії, внаслідок чого може розвинутися серцева недостатність. При появі симптомів зазначених станів введення препарату слід припинити, оцінити стан хворого та надати адекватну допомогу.
Застосування у період вагітності або годування груддю. Препарат можна застосовувати за показаннями.
Діти. Дітям при шоковій дегідратації (без визначення лабораторних показників) вводити 20–30 мл/кг. У подальшому режим дозування коригується залежно від лабораторних показників. Загальна добова доза залежить від водно-електролітного балансу.
Особливості застосування
При тривалому введенні, особливо у великих об'ємах, слід контролювати рівень електролітів у плазмі та сечі, а також діурез.
Обережно вводити хворим із порушенням видільної функції нирок, з декомпенсованими вадами серця, при набряково-асцитичному синдромі у хворих на цироз печінки.
Одночасне призначення з кортикостероїдами чи кортикотропіном потребує постійного контролю рівня електролітів крові.
При шокових станах і втратах крові одночасно із застосуванням розчину 0,9% Натрію хлориду-Цитоклін можна здійснювати гемотрансфузію, переливання плазми і плазмозамінників.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Препарат сумісний з більшістю лікарських засобів, тому його можна застосовувати для розчинення різних лікарських засобів — за винятком препаратів, не сумісних з натрію хлоридом як розчинником.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
0,9% розчин Натрію хлориду-Цитоклін нормалізує водно-сольовий баланс і ліквідує дефіцит рідини в організмі людини, який розвивається при дегідратації або через акумуляцію позаклітинної рідини у вогнищах великих опіків і травм, при операціях на органах черевної порожнини, перитоніті.
0,9% розчин Натрію хлориду-Цитоклін поліпшує перфузію тканин, підвищує ефективність гемотрансфузійних заходів при масивних крововтратах і тяжких формах шоку.
Виявляє також дезінтоксикаційний ефект внаслідок короткочасного підвищення об'єму рідини, зниження концентрації токсичних продуктів у крові, активації діурезу.
Фармакокінетика.
Швидко виводиться із судинної системи. Препарат утримується в судинному руслі короткий час, після чого переходить до інтерстиціального та внутрішньоклітинного сектора. Через 1 годину в судинах залишається лише приблизно половина введеного розчину. Дуже швидко солі та рідина починають виводитися нирками, підвищуючи діурез.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати в оригінальній упаковці.
Упаковка
По 1000 мл або 2000 мл, або 3000 мл, або 5000 мл у контейнерах полімерних.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
ТОВ «Юрія-Фарм».
Місцезнаходження
03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10.