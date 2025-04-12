Застосовують інтраназально (краплі в ніс). Безпосередньо перед застосуванням ампулу розкривати, додати 10–12 крапель дистильованої або охолодженої до кімнатної температури кип’яченої води та закапувати по 1–2 краплі в середню частину кожного носового ходу з інтервалом 15–20 хвилин (при закапуванні препарату у лівий носовий хід треба нахилити голову до правого плеча та навпаки). Препарат повністю всмоктується слизовою оболонкою носа.

Не допускати попадання препарату до носоглотки.

Залежно від тяжкості захворювання дорослим застосовувати по 1–3 ампули на добу протягом 5–10 днів. Курс лікування можна повторити при необхідності через 4–8 тижнів.