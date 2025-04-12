Дельталіцин (Deltalicin)
Дельталіцин інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 ампула містить пептиду дельта-сну (0,0003 г) 0,3 мг;
допоміжна речовина: гліцин.
Лікарська форма
Порошок ліофілізований для приготування крапель назальних.
Основні фізико-хімічні властивості: порошок або пориста маса білого кольору.
Фармакотерапевтична група
Лікарські засоби. Код АТХ V03A.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Пептид дельта-сну як основний діючий компонент Дельталіцину є природним нейромодуляторним пептидом, який продукується в організмі та має широку фармакологічну активність. Цей пептид проявляє виражену стреспротекторну та адаптогенну дію, збільшує стійкість організму до впливу різних несприятливих стресових факторів при патологічних станах внаслідок захворювань різної етіології. Пептид дельта-сну перешкоджає виникненню або обмежує вираженість стрес-індукованих патологічних процесів в організмі, його модулююча дія не проявляється при нормальному фізіологічному стані організму. Пептид дельта-сну має антидепресивну та протисудомну дію, нормалізує сон, проявляє антитоксичні властивості, підвищує розумову і фізичну працездатність, обмежує вегетативні розлади. Цей нейропептид збільшує електричну стабільність серця і підвищує поріг фібриляції, обмежує кардіоваскулярні порушення при стресі. Пептид дельта-сну зменшує первинний патологічний потяг до алкоголю, усуває прояви алкогольної абстиненції.
Фармакокінетика.
Не вивчалася.
Показання
Симптоматичне лікування стрес-індукованих розладів при дратівливості, порушенні емоційної рівноваги, дисфорії і розладах сну; при симптомах стресового напруження (відчуття тривожності, зниження пам’яті, розумової працездатності).
У наркологічній практиці як засіб для усунення алкогольного абстинентного синдрому і первинного патологічного потягу до алкоголю. Препарат є найбільш ефективним при наявності в структурі алкогольного абстинентного синдрому вегетативних та афективних проявів (субдепресивних та дисфоричних).
При інтоксикаціях: алкогольній, наркотичній.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не виявлена.
Особливості застосування
Слід дотримуватися рекомендованих доз.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Досвіду застосування препарату вагітним або у період годування груддю немає.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Під час лікування препаратом необхідно бути обережним при керуванні автотранспортом та іншими механізмами, що потребують підвищеної уваги.
Спосіб застосування та дози
Застосовують інтраназально (краплі в ніс). Безпосередньо перед застосуванням ампулу розкривати, додати 10–12 крапель дистильованої або охолодженої до кімнатної температури кип’яченої води та закапувати по 1–2 краплі в середню частину кожного носового ходу з інтервалом 15–20 хвилин (при закапуванні препарату у лівий носовий хід треба нахилити голову до правого плеча та навпаки). Препарат повністю всмоктується слизовою оболонкою носа.
Не допускати попадання препарату до носоглотки.
Залежно від тяжкості захворювання дорослим застосовувати по 1–3 ампули на добу протягом 5–10 днів. Курс лікування можна повторити при необхідності через 4–8 тижнів.
Діти
Досвіду застосування дітям немає.
Передозування
Не виявлено.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
Порошок по (0,0003 г) 0,3 мг в ампулах або флаконах. По 5 або 10 флаконів або ампул в упаковці.
Категорія відпуску
За рецептом.