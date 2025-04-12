Препарат вводити внутрішньовенно краплинно, зі швидкістю 30 крапель за хвилину.

Перед введенням вміст ампули розводити у 200 мл 5% розчину глюкози або 0,9% розчину натрію хлориду. Разова доза зазвичай становить 60–100 мг щоденно або через день, залежно від стану хворого. Курс лікування — 5 інфузійних введень. Сумарна доза — 300–500 мг.

Онкологічним хворим у період передопераційної підготовки Біоцерулін® вводити у дозі 0,5 мг/кг маси тіла щоденно або через день. Курс лікування (з урахуванням стану хворого) — до 10 введень. У післяопераційний період доза препарату визначається величиною втрати крові і становить від 0,5 мг/кг (при малій втраті крові) до 1,5 мг/кг (при великій втраті крові). Вводити щоденно, протягом 5–8 днів.

При проведенні хіміотерапії разова доза становить 1–1,5 мг/кг, курс лікування — 10–14 інфузій (по 3 введення на тиждень). Для хворих на гемобластози разова доза становить 0,5–1 мг/кг, курс лікування — 5–8 інфузій (щоденно, 1 раз на добу). При гострому остеомієліті разова доза становить 1 мг/кг. Курс лікування складається з 5 інфузій, що призначають щоденно або через день. При хронічному остеомієліті препарат вводити по 2 мг/кг 2–3 рази з інтервалом 1–2 дні, а потім по 1 мг/кг 3–7 разів через день.