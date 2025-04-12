При проведенні вакцинації або перед нею може виникнути синкопальний стан (непритомність) як психогенна реакція на ін’єкцію голкою. З метою попередження травматизації пацієнта рекомендується проводити щеплення у положенні пацієнта сидячи або лежачи, залишивши його в тому ж положенні протягом 15 хвилин.

Враховуючи можливість розвитку алергічних реакцій негайного типу в особливо чутливих осіб, за пацієнтами необхідно встановити медичне спостереження протягом 30 хвилин. Кабінети, де проводять щеплення, повинні бути забезпечені засобами протишокової терапії.

Особам, у яких при введенні АД-М-Біолік виникли тяжкі форми алергічних реакцій, подальші щеплення препаратом не слід проводити.

Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію на 1 дозу, тобто практично вільний від натрію.

Використання препарату слід реєструвати у встановлених облікових формах із зазначенням номера серії препарату, терміну придатності, підприємства-виробника, дати введення.