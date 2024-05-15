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Альфа-токоферола ацетат (витамин E) раствор масляный оральный 50 мг/мл флакон 20 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (22265) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
55,13
Экономия: -5,75 грн
49,38 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3)
46,75
Экономия: -1,85 грн
44,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (5)
51,90
Экономия: -1,90 грн
50,00 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (3)
50,80
Экономия: -2,50 грн
48,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (4)
57,63
Экономия: -6,80 грн
50,83 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (4)
56,80
Экономия: -10,42 грн
46,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
52,22
Экономия: -2,22 грн
50,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
51,61
Экономия: -2,00 грн
49,61 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (3)
51,02
Экономия: -4,25 грн
46,77 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
46,35
Экономия: -2,45 грн
43,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
53,81
Экономия: -3,94 грн
49,87 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (3)
52,89
Экономия: -3,45 грн
49,44 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2)
56,17
Экономия: -12,51 грн
43,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (3)
56,51
Экономия: -9,74 грн
46,77 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (4)
52,21
Экономия: -5,44 грн
46,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
52,17
Экономия: -2,31 грн
49,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (3)
52,09
Экономия: -2,33 грн
49,76 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (4)
52,31
Экономия: -3,41 грн
48,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
52,78
Экономия: -5,14 грн
47,64 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (4)
56,80
Экономия: -10,42 грн
46,38 грн