клиническое состояние сухости глаз часто обусловлено нехваткой муцина, который в норме вырабатывается конъюнктивой и обеспечивает увлажнение роговицы, абсорбируясь на ее поверхности. Недостаток муцина приводит к разрушению защитной слезной пленки и, как следствие, к образованию так называемых сухих пятен на роговице с последующим развитием поверхностного точечного кератита. Клиническими проявлениями синдрома сухих глаз являются жжение, зуд, ощущение инородного тела, фотофобия.

Применение повидона при лечении синдрома сухих глаз обусловлено физико-химическими свойствами повидона, такими как лубрикирующие свойства, способность абсорбироваться на поверхности глаза, уменьшать поверхностное натяжение и повышать вязкость водных р-ров. Распределяясь на поверхности роговицы и конъюнктивы, повидон играет роль заместителя муцина и предотвращает развитие раздражения глаз, и, как следствие, дегидратацию окулярного эпителия.