ПОВИДОН (POVIDONUM) Действующее вещество
клиническое состояние сухости глаз часто обусловлено нехваткой муцина, который в норме вырабатывается конъюнктивой и обеспечивает увлажнение роговицы, абсорбируясь на ее поверхности. Недостаток муцина приводит к разрушению защитной слезной пленки и, как следствие, к образованию так называемых сухих пятен на роговице с последующим развитием поверхностного точечного кератита. Клиническими проявлениями синдрома сухих глаз являются жжение, зуд, ощущение инородного тела, фотофобия.
Применение повидона при лечении синдрома сухих глаз обусловлено физико-химическими свойствами повидона, такими как лубрикирующие свойства, способность абсорбироваться на поверхности глаза, уменьшать поверхностное натяжение и повышать вязкость водных р-ров. Распределяясь на поверхности роговицы и конъюнктивы, повидон играет роль заместителя муцина и предотвращает развитие раздражения глаз, и, как следствие, дегидратацию окулярного эпителия.
утомляемость, ощущение жжения и/или сухости глаз, особенно в случаях, обусловленных интенсивной работой за компьютером или длительным просмотром телевизионных программ.
закапывают по 1 капле в каждый глаз, причем его можно закапывать ежедневно с любой необходимой частотой. Обычно достаточно 4–5 закапываний в сутки.
гиперчувствительность к повидону.
повидон хорошо переносится даже при длительном применении. В очень редких случаях сообщалось о развитии реакций гиперчувствительности или аллергии, таких как жжение, слезотечение, покраснение, временное помутнение зрения, ощущение инородного тела, зуд, отек, боль, воспаление, раздражение, отек век или лица, которые исчезали после прекращения применения повидона.