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Активные вещества — “П”ПОВИДОН (POVIDONUM)

ПОВИДОН (POVIDONUM) Действующее вещество

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Найдено: 52 препарата
Бетадин® раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон с капельницей, 30 мл, № 1; Egis
Бетадин® Раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон с капельницей, 30 мл, № 1 Egis
В 1166 аптеках
от 132,81 грн
Цены в аптеках
Бетадин® суппозитории вагинальные, 200 мг, блистер, № 14; Egis
Бетадин® Суппозитории вагинальные, 200 мг, блистер, № 14 Egis
В 1122 аптеках
от 223,67 грн
Цены в аптеках
Бетадин® раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон с капельницей, 120 мл, № 1; Egis
Бетадин® Раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон с капельницей, 120 мл, № 1 Egis
В 1072 аптеках
от 216,21 грн
Цены в аптеках
Бетадин® мазь, 10 %, туба, 20 г, № 1; Egis
Бетадин® Мазь, 10 %, туба, 20 г, № 1 Egis
В 1040 аптеках
от 128,01 грн
Цены в аптеках
Бетадин® раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон с капельницей, 1000 мл, № 1; Egis
Бетадин® Раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон с капельницей, 1000 мл, № 1 Egis
В 416 аптеках
от 703,09 грн
Цены в аптеках
Йодадин раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон, 30 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Йодадин Раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон, 30 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 392 аптеках
от 87,95 грн
Цены в аптеках
Йодадин раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон, 120 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Йодадин Раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон, 120 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 363 аптеках
от 135,27 грн
Цены в аптеках
Бетадин® суппозитории вагинальные, 200 мг, блистер, № 7; Egis
Бетадин® Суппозитории вагинальные, 200 мг, блистер, № 7 Egis
В 348 аптеках
от 149,25 грн
Цены в аптеках
Йодиксол® спрей, контейнер, 30 г, с механическим насосом и распылителем, с мех. насосом и распылителем, № 1; Юнифарма
Йодиксол® Спрей, контейнер, 30 г, с механическим насосом и распылителем, с мех. насосом и распылителем, № 1 Юнифарма
В 240 аптеках
от 78,97 грн
Цены в аптеках
Повидин суппозитории вагинальные, 0,3 г, блистер, № 5; Лекхим
Повидин Суппозитории вагинальные, 0,3 г, блистер, № 5 Лекхим
В 203 аптеках
от 83,93 грн
Цены в аптеках
Виодин раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, укупоренный насадкой и крышкой, укупор. насадк. и крышк., № 1; Виола ФФ
Виодин Раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, укупоренный насадкой и крышкой, укупор. насадк. и крышк., № 1 Виола ФФ
В 199 аптеках
от 123,26 грн
Цены в аптеках
Виодин раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, с крышкой-пипеткой, с крышкой-пипеткой, № 1; Виола ФФ
Виодин Раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, с крышкой-пипеткой, с крышкой-пипеткой, № 1 Виола ФФ
В 191 аптеке
от 82,50 грн
Цены в аптеках
Виодин раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 1; Виола ФФ
Виодин Раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 1 Виола ФФ
В 185 аптеках
от 104,50 грн
Цены в аптеках
Бетавид раствор накожный, 100 мг/мл, флакон с насадкой и крышкой, 100 мл, тм магнолия, тм магнолия, № 1; Виола ФФ
Бетавид Раствор накожный, 100 мг/мл, флакон с насадкой и крышкой, 100 мл, тм магнолия, тм магнолия, № 1 Виола ФФ
В 181 аптеке
от 168,11 грн
Цены в аптеках
Бетавид раствор накожный, 100 мг/мл, флакон с крышкой-пипеткой, 30 мл, № 1; Виола ФФ
Бетавид Раствор накожный, 100 мг/мл, флакон с крышкой-пипеткой, 30 мл, № 1 Виола ФФ
В 179 аптеках
от 112,04 грн
Цены в аптеках
Виодин раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; Виола ФФ
Виодин Раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 Виола ФФ
В 151 аптеке
от 125,00 грн
Цены в аптеках
Виодин раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; Виола ФФ
Виодин Раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 Виола ФФ
В 150 аптеках
от 120,00 грн
Цены в аптеках
Раностоп® мазь, 10 %, туба, 40 г, № 1; Фитофарм
Раностоп® Мазь, 10 %, туба, 40 г, № 1 Фитофарм
В 143 аптеках
от 109,74 грн
Цены в аптеках
Йодадин раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон, 120 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Йодадин Раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон, 120 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 121 аптеке
от 209,00 грн
Цены в аптеках
Йодадин раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон, 30 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Йодадин Раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон, 30 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 96 аптеках
от 139,00 грн
Цены в аптеках
Бетайод-Здоровье раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1; Корпорация Здоровье
Бетайод-Здоровье Раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1 Корпорация Здоровье
В 63 аптеках
от 76,77 грн
Цены в аптеках
Витадин раствор накожный, 100 мг/мл, флакон с крышкой-пипеткой, 30 мл, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1; Виола ФФ
Витадин Раствор накожный, 100 мг/мл, флакон с крышкой-пипеткой, 30 мл, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1 Виола ФФ
В 55 аптеках
от 125,30 грн
Цены в аптеках
Повидон-йод Ваюм раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Ваюм-Фарм
Повидон-йод Ваюм Раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Ваюм-Фарм
В 46 аптеках
от 131,50 грн
Цены в аптеках
Бетайод-Здоровье раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Корпорация Здоровье
Бетайод-Здоровье Раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Корпорация Здоровье
В 41 аптеке
от 119,28 грн
Цены в аптеках
Йод Печаевский раствор для наружного применения, 10 %, банка с пробкой-капельницей, 120 мл, № 1; Технолог
Йод Печаевский Раствор для наружного применения, 10 %, банка с пробкой-капельницей, 120 мл, № 1 Технолог
В 35 аптеках
от 98,00 грн
Цены в аптеках
Повидон-йод Ваюм раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1; Ваюм-Фарм
Повидон-йод Ваюм Раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1 Ваюм-Фарм
В 34 аптеках
от 123,48 грн
Цены в аптеках
Бетайод-Здоровье раствор накожный, 100 мг/мл, флакон с пробкой-капельницей и крышкой, 1000 мл, № 1; Корпорация Здоровье
Бетайод-Здоровье Раствор накожный, 100 мг/мл, флакон с пробкой-капельницей и крышкой, 1000 мл, № 1 Корпорация Здоровье
В 20 аптеках
от 383,08 грн
Цены в аптеках
Виодин раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, тм илан фарм, тм илан фарм, № 1; Виола ФФ
Виодин Раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, тм илан фарм, тм илан фарм, № 1 Виола ФФ
В 15 аптеках
от 133,50 грн
Цены в аптеках
Йод Печаевский раствор для наружного применения, 10 %, флакон с пробкой-капельницей, 30 мл, № 1; Технолог
Йод Печаевский Раствор для наружного применения, 10 %, флакон с пробкой-капельницей, 30 мл, № 1 Технолог
В 14 аптеках
от 30,25 грн
Цены в аптеках
Раностоп® мазь, 10 %, туба, 20 г, № 1; Фитофарм
Раностоп® Мазь, 10 %, туба, 20 г, № 1 Фитофарм
В 13 аптеках
от 112,26 грн
Цены в аптеках
Вет Комод® капли глазные, 20 мг/мл, контейнер многодозовый, 10 мл, с насосом, с насосом, № 1; Ursapharm
Вет Комод® Капли глазные, 20 мг/мл, контейнер многодозовый, 10 мл, с насосом, с насосом, № 1 Ursapharm
В 12 аптеках
от 358,70 грн
Цены в аптеках
Бетайод-Здоровье мазь, 100 мг/г, туба, 20 г, № 1; Корпорация Здоровье
Бетайод-Здоровье Мазь, 100 мг/г, туба, 20 г, № 1 Корпорация Здоровье
В 10 аптеках
от 63,93 грн
Цены в аптеках
Браунодин раствор накожный, 7,5 %, флакон полиэтиленовый, 250 мл, № 20; B. Braun
Браунодин Раствор накожный, 7,5 %, флакон полиэтиленовый, 250 мл, № 20 B. Braun
В 8 аптеках
от 2248,78 грн
Цены в аптеках
Виодин раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, тм илан фарм, тм илан фарм, № 1; Виола ФФ
Виодин Раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, тм илан фарм, тм илан фарм, № 1 Виола ФФ
В 7 аптеках
от 98,40 грн
Цены в аптеках
Витадин раствор накожный, 100 мг/мл, флакон с крышкой-пипеткой, 30 мл, № 1; Виола ФФ
Витадин Раствор накожный, 100 мг/мл, флакон с крышкой-пипеткой, 30 мл, № 1 Виола ФФ
В 4 аптеках
от 127,10 грн
Цены в аптеках
Йод Печаевский раствор для наружного применения, 10 %, контейнер пластмассовый, 1000 мл, № 1; Технолог
Йод Печаевский Раствор для наружного применения, 10 %, контейнер пластмассовый, 1000 мл, № 1 Технолог
В 2 аптеках
от 549,00 грн
Цены в аптеках
Браунодин раствор накожный, 7,5 %, флакон полиэтиленовый, 100 мл, № 1; B. Braun
Браунодин Раствор накожный, 7,5 %, флакон полиэтиленовый, 100 мл, № 1 B. Braun
В 2 аптеках
от 65,98 грн
Цены в аптеках
Виодин раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, тм а+, тм а+, № 1; Виола ФФ
Виодин Раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, тм а+, тм а+, № 1 Виола ФФ
В 2 аптеках
от 73,60 грн
Цены в аптеках
Йодадин раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон, 120 мл, в пачке, в пачке, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Йодадин Раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон, 120 мл, в пачке, в пачке, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 1 аптеке
от 198,85 грн
Цены в аптеках
Виодин раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, тм а+, тм а+, № 1; Виола ФФ
Виодин Раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, тм а+, тм а+, № 1 Виола ФФ
В 1 аптеке
от 119,60 грн
Цены в аптеках
Раностоп® раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон с пробкой-капельницей, 50 мл, № 1; Фитофарм
Раностоп® Раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон с пробкой-капельницей, 50 мл, № 1 Фитофарм
В 1 аптеке других городов
от 122,03 грн
Цены в других городах
Раностоп® раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон с пробкой-капельницей, 100 мл, № 1; Фитофарм
Раностоп® Раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон с пробкой-капельницей, 100 мл, № 1 Фитофарм
В 1 аптеке других городов
от 149,27 грн
Цены в других городах
Йодадин раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон, 30 мл, в пачке, в пачке, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Йодадин Раствор для наружного и местного применения, 10 %, флакон, 30 мл, в пачке, в пачке, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 1 аптеке других городов
от 152,70 грн
Цены в других городах
Виодин раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, тм expert pharma, тм expert pharma, № 1; Виола ФФ
Виодин Раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, тм expert pharma, тм expert pharma, № 1 Виола ФФ
В 1 аптеке других городов
от 107,40 грн
Цены в других городах
Повидон-йод линимент, 10 %, туба, 30 г, в пачке, в пачке, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Повидон-йод Линимент, 10 %, туба, 30 г, в пачке, в пачке, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нет в наличии
Бетайод-Фармекс пессарии, 200 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 14; Здоровье
Бетайод-Фармекс Пессарии, 200 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 14 Здоровье
Нет в наличии
Йод Печаевский раствор для наружного применения, 10 %, флакон с пробкой-капельницей, 100 мл, № 1; Технолог
Йод Печаевский Раствор для наружного применения, 10 %, флакон с пробкой-капельницей, 100 мл, № 1 Технолог
Нет в наличии
Виодин раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 1000 мл, с крышкой, с крышкой, № 1; Виола ФФ
Виодин Раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 1000 мл, с крышкой, с крышкой, № 1 Виола ФФ
Нет в наличии
Повидон-йод Ваюм раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 500 мл, № 1; Ваюм-Фарм
Повидон-йод Ваюм Раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 500 мл, № 1 Ваюм-Фарм
Нет в наличии
Виодин раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, тм san farma, тм san farma, № 1; Виола ФФ
Виодин Раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 30 мл, тм san farma, тм san farma, № 1 Виола ФФ
Нет в наличии
Виодин раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, тм expert pharma, тм expert pharma, № 1; Виола ФФ
Виодин Раствор накожный, 100 мг/мл, флакон, 100 мл, тм expert pharma, тм expert pharma, № 1 Виола ФФ
Нет в наличии
Бетавид раствор накожный, 100 мг/мл, флакон с крышкой-пипеткой, 30 мл, тм магнолия, тм магнолия, № 1; Виола ФФ
Бетавид Раствор накожный, 100 мг/мл, флакон с крышкой-пипеткой, 30 мл, тм магнолия, тм магнолия, № 1 Виола ФФ
Нет в наличии
Форма выпуска: капли глазные.

клиническое состояние сухости глаз часто обусловлено нехваткой муцина, который в норме вырабатывается конъюнктивой и обеспечивает увлажнение роговицы, абсорбируясь на ее поверхности. Недостаток муцина приводит к разрушению защитной слезной пленки и, как следствие, к образованию так называемых сухих пятен на роговице с последующим развитием поверхностного точечного кератита. Клиническими проявлениями синдрома сухих глаз являются жжение, зуд, ощущение инородного тела, фотофобия.
Применение повидона при лечении синдрома сухих глаз обусловлено физико-химическими свойствами повидона, такими как лубрикирующие свойства, способность абсорбироваться на поверхности глаза, уменьшать поверхностное натяжение и повышать вязкость водных р-ров. Распределяясь на поверхности роговицы и конъюнктивы, повидон играет роль заместителя муцина и предотвращает развитие раздражения глаз, и, как следствие, дегидратацию окулярного эпителия.

утомляемость, ощущение жжения и/или сухости глаз, особенно в случаях, обусловленных интенсивной работой за компьютером или длительным просмотром телевизионных программ.

закапывают по 1 капле в каждый глаз, причем его можно закапывать ежедневно с любой необходимой частотой. Обычно достаточно 4–5 закапываний в сутки.

гиперчувствительность к повидону.

повидон хорошо переносится даже при длительном применении. В очень редких случаях сообщалось о развитии реакций гиперчувствительности или аллергии, таких как жжение, слезотечение, покраснение, временное помутнение зрения, ощущение инородного тела, зуд, отек, боль, воспаление, раздражение, отек век или лица, которые исчезали после прекращения применения повидона.