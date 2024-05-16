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Бетайод-Здоровье мазь 100 мг/г туба 20 г, №1 - Киев (540924) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
72,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (29)
72,31 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (32)
71,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
79,99
Экономия: -16,10 грн
63,89 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (2)
69,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 5
Всего: упаковка (1)
74,89
Экономия: -11,00 грн
63,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
Всего: упаковка (3)
82,99
Экономия: -19,10 грн
63,89 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (4)
74,80 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (2)
66,00
Экономия: -1,98 грн
64,02 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (1)
70,01 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (2)
85,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Коцюбинское, ул. Доковская, 1
Всего: упаковка (1)
91,50
Экономия: -27,61 грн
63,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: упаковка (3)
77,99
Экономия: -14,10 грн
63,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Мироновка, ул. Победы, 10
Всего: упаковка (2)
78,64
Экономия: -14,75 грн
63,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
Всего: упаковка (1)
66,67 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Доценко, 2
Всего: упаковка (1)
68,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3
Всего: упаковка (1)
66,67 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 20:30
Коростень, ул. Грушевского, 20
Всего: упаковка (1)
69,50
Экономия: -2,08 грн
67,42 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
66,00
Экономия: -1,98 грн
64,02 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (1)
66,66 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
Всего: упаковка (1)
70,50
Экономия: -4,23 грн
66,27 грн