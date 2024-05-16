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Бетайод-Здоровье раствор накожный 100 мг/мл флакон 50 мл, №1 - Киев (317868) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
91,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
91,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
95,96
Экономия: -15,37 грн
80,59 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
90,33 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
93,50
Экономия: -12,91 грн
80,59 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (1)
95,96
Экономия: -15,37 грн
80,59 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (1)
95,96
Экономия: -15,37 грн
80,59 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (1)
92,50
Экономия: -11,91 грн
80,59 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
97,99
Экономия: -17,40 грн
80,59 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (1)
92,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (1)
87,99 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (2)
101,81
Экономия: -15,47 грн
86,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
Всего: упаковка (2)
98,81
Экономия: -18,22 грн
80,59 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 52
Всего: упаковка (2)
95,95
Экономия: -15,36 грн
80,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
76,77 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 13/14
Всего: упаковка (1)
76,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ольжича Олега, 3
Всего: упаковка (1)
95,96
Экономия: -15,37 грн
80,59 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
Всего: упаковка (1)
82,97 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (3)
98,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
Всего: упаковка (2)
95,96
Экономия: -15,37 грн
80,59 грн