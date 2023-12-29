для лечения неадекватной эндогенной стимуляции гонад дозы менотропина подбирают индивидуально. Существуют значительные различия реакции яичников на экзогенные гонадотропины, поэтому не существует стандартной схемы применения менотропина. При подборе доз необходим постоянный контроль уровня эстрогенов, УЗИ и/или клиническая оценка активности эстрогенов в динамике. Как правило, рекомендуется последовательная схема лечения. В этом случае терапия начинается с ежедневного назначения 75 или 150 МЕ менотропина. Спустя несколько дней, при отсутствии повышения уровня эстрогенов, суточная доза должна постепенно повышаться до тех пор, пока уровень эстрогенов не начнет расти. Эта эффективная суточная доза применяется до тех пор, пока не будет достигнут адекватный преовуляторный уровень эстрогенов. Если уровень эстрогенов нарастает слишком быстро, доза менотропина должна быть снижена. При достижении адекватного преовуляторного уровня эстрогенов введение менотропина прекращают. Последующая индукция овуляции достигается однократным введением человеческого хорионического гонадотропина в дозе 5000–10 000 МЕ. В течение последующих 9 дней можно назначить до трех последовательных инъекций человеческого хорионического гонадотропина в дозе до 5000 МЕ каждая в целях предотвращения недостаточности желтого тела. У женщин с синдромом поликистозных яичников проведение лечения менотропином возможно на фоне гипогонадотропного состояния, вызванного применением агонистов гонадотропин-рилизинг-гормона, что может повысить шанс наступления беременности.

Мужчинам назначают 75 МЕ менотропина ежедневно или 2–3 раза в неделю. Эти инъекции обычно сочетаются с назначением 1000–2000 МЕ человеческого хорионического гонадотропина 2–3 раза в неделю для дополнения действия ЛГ. Такое лечение продолжается по крайней мере 3 мес и лишь в этом случае можно ожидать улучшения сперматогенеза. В течение этого периода заместительная терапия тестостероном должна быть прекращена. При достижении улучшения сперматогенеза последующая терапия осуществляется только поддерживающими дозами человеческого хорионического гонадотропина.

В программах вспомогательной репродукции применяются различные варианты контролируемой гиперстимуляции. Стимуляция роста фолликулов обычно достигается ежедневным назначением 75–300 МЕ менотропина, который применяется либо сам по себе, либо в комбинации с кломифеном или агонистом гонадотропин-рилизинг-гормона. Созревание фолликулов контролируется путем определения уровня эстрогенов, проведения УЗИ и/или клинической оценки эстрогенной активности. Фолликулы готовят к пункции назначением человеческого хорионического гонадотропина в дозе 5000–10 000 МЕ.

Р-р менотропина, получаемый при добавлении растворителя к лиофилизированной активной субстанции, вводится в/м непосредственно после приготовления.