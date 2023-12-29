МЕНОТРОПИН* (MENOTROPINUM*) Действующее вещество
менотропин — человеческий менопаузальный гонадотропин, содержащий ФСГ и ЛГ в равном соотношении. ФСГ и ЛГ необходимы для нормального созревания гамет (фолликулогенеза у женщин и сперматогенеза у мужчин) и для синтеза половых стероидных гормонов. В ряде случаев при нарушении функции половых желез менотропин используется для стимуляции этих процессов. Кроме этого, менотропин может применяться для стимуляции развития более чем одного фолликула в программах вспомогательной репродукции (экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбриона (ЭКО и ПЭ) и перенос гамет в маточную трубу (ГИФТ). Менотропин обычно применяется в комбинации с человеческим хорионическим гонадотропином. Назначение указанных средств может быть либо последовательным (при индукции овуляции или контролируемой гиперстимуляции), либо чередующимся (при стимуляции клеток Лейдига). Поскольку используется менотропин человеческого происхождения, то образования антител к нему не происходит.
нарушение фертильности в результате неадекватной эндогенной стимуляции гонад; женское бесплодие в результате ановуляции; нарушение созревания фолликула с последующей недостаточностью функции желтого тела при безуспешности лечения другими средствами; отдельные случаи недостаточности сперматогенеза; контролируемая гиперстимуляция в целях увеличения числа ооцитов, доступных для аспирации и использования в медицинских программах вспомогательной репродукции (ЭКО и ПЭ; ГИФТ).
для лечения неадекватной эндогенной стимуляции гонад дозы менотропина подбирают индивидуально. Существуют значительные различия реакции яичников на экзогенные гонадотропины, поэтому не существует стандартной схемы применения менотропина. При подборе доз необходим постоянный контроль уровня эстрогенов, УЗИ и/или клиническая оценка активности эстрогенов в динамике. Как правило, рекомендуется последовательная схема лечения. В этом случае терапия начинается с ежедневного назначения 75 или 150 МЕ менотропина. Спустя несколько дней, при отсутствии повышения уровня эстрогенов, суточная доза должна постепенно повышаться до тех пор, пока уровень эстрогенов не начнет расти. Эта эффективная суточная доза применяется до тех пор, пока не будет достигнут адекватный преовуляторный уровень эстрогенов. Если уровень эстрогенов нарастает слишком быстро, доза менотропина должна быть снижена. При достижении адекватного преовуляторного уровня эстрогенов введение менотропина прекращают. Последующая индукция овуляции достигается однократным введением человеческого хорионического гонадотропина в дозе 5000–10 000 МЕ. В течение последующих 9 дней можно назначить до трех последовательных инъекций человеческого хорионического гонадотропина в дозе до 5000 МЕ каждая в целях предотвращения недостаточности желтого тела. У женщин с синдромом поликистозных яичников проведение лечения менотропином возможно на фоне гипогонадотропного состояния, вызванного применением агонистов гонадотропин-рилизинг-гормона, что может повысить шанс наступления беременности.
Мужчинам назначают 75 МЕ менотропина ежедневно или 2–3 раза в неделю. Эти инъекции обычно сочетаются с назначением 1000–2000 МЕ человеческого хорионического гонадотропина 2–3 раза в неделю для дополнения действия ЛГ. Такое лечение продолжается по крайней мере 3 мес и лишь в этом случае можно ожидать улучшения сперматогенеза. В течение этого периода заместительная терапия тестостероном должна быть прекращена. При достижении улучшения сперматогенеза последующая терапия осуществляется только поддерживающими дозами человеческого хорионического гонадотропина.
В программах вспомогательной репродукции применяются различные варианты контролируемой гиперстимуляции. Стимуляция роста фолликулов обычно достигается ежедневным назначением 75–300 МЕ менотропина, который применяется либо сам по себе, либо в комбинации с кломифеном или агонистом гонадотропин-рилизинг-гормона. Созревание фолликулов контролируется путем определения уровня эстрогенов, проведения УЗИ и/или клинической оценки эстрогенной активности. Фолликулы готовят к пункции назначением человеческого хорионического гонадотропина в дозе 5000–10 000 МЕ.
Р-р менотропина, получаемый при добавлении растворителя к лиофилизированной активной субстанции, вводится в/м непосредственно после приготовления.
опухоли яичника, яичка, гипофиза.
в редких случаях возможно появление кожной сыпи. Признаки и симптомы гиперстимуляции у женщин — см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
перед началом лечения по поводу неадекватной эндогенной стимуляции гонад необходимо исключить анатомические аномалии гениталий и экстрагонадные эндокринопатии (например нарушение функции щитовидной железы или надпочечников, сахарный диабет). Первичная яичниковая недостаточность исключается путем определения уровней гонадотропинов. Беременность, наступившая после индукции овуляции гонадотропными средствами, связана с повышенным риском невынашивания и многоплодия. В период лечения женщин определение уровня эстрогенов, оценка размеров яичников и при возможности также УЗИ должны проводиться как до начала терапии, так и регулярно в процессе лечения. Высокие дозы менотропина могут вызвать чрезвычайно быстрое повышение уровня эстрогенов — более чем в 2 раза в течение 2–3 дней; при этом возможно достижение чрезвычайно высоких преовуляторных значений. Если гиперстимуляция достигается непреднамеренно (не как часть программы ЭКО и ПЭ или ГИФТ), введение гонадотропина должно быть немедленно прекращено. Не следует назначать человеческий хорионический гонадотропин, так как применение гонадотропинов, обладающих ЛГ-активностью, может в этих случаях индуцировать в дополнение к множественной овуляции синдром гиперстимуляции яичников. Это предостережение особенно важно учитывать при лечении женщин с поликистозом яичников. Тяжелые формы синдрома гиперстимуляции яичников могут создавать угрозу для жизни. Они характеризуются возникновением больших кист яичников, склонных к разрыву, асцита, очень часто гидроторакса и иногда тромбоэмболических осложнений.
острая токсичность менотропина чрезвычайно низка, однако чрезмерная дозировка в течение более чем одного дня может привести к гиперстимуляции яичников (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).