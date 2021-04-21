Киев
Производители на букву “I”

IBSA7 препаратов

7 препаратов
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Мерионал
Мерионал
Порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 75 ме флакон с растворителем в ампулах по 1 мл №1
IBSA
Нет в наличии
Мерионал
Мерионал
Порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 75 ме флакон с растворителем в ампулах по 1 мл №10
IBSA
Нет в наличии
Мерионал
Мерионал
Порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 150 ме флакон с растворителем в ампулах по 1 мл №1
IBSA
Нет в наличии
Мерионал
Мерионал
Порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 150 ме флакон с растворителем в ампулах по 1 мл №10
IBSA
Нет в наличии
Фостимон
Фостимон
Порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 75 ме флакон с растворителем в ампулах по 1 мл №10
IBSA
Нет в наличии
Фостимон
Фостимон
Порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 150 ме флакон с растворителем в ампулах по 1 мл №10
IBSA
Нет в наличии
Хориомон хорионический гонадотропин человеческий
Хориомон хорионический гонадотропин человеческий
Лиофилизат для раствора для инъекций 5000 ме флакон с растворителем в ампулах по 1 мл №1
IBSA
Нет в наличии
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