Киев
Производители на букву “I”
IBSA
7 препаратов
7 препаратов
Показать контакты
Полное название
Эксклюзивный представитель в Украине - ООО "Интермедфарма"
Адрес
03151, Киев, ул. Молодогвардейская, 22
Телефон
(044) 483-23-86
Электронная почта
[email protected]
Сортировка:
По популярности
Мерионал
Порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 75 ме флакон с растворителем в ампулах по 1 мл №1
IBSA
Нет в наличии
Найти в аптеках
Мерионал
Порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 75 ме флакон с растворителем в ампулах по 1 мл №10
IBSA
Нет в наличии
Найти в аптеках
Мерионал
Порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 150 ме флакон с растворителем в ампулах по 1 мл №1
IBSA
Нет в наличии
Найти в аптеках
Мерионал
Порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 150 ме флакон с растворителем в ампулах по 1 мл №10
IBSA
Нет в наличии
Найти в аптеках
Фостимон
Порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 75 ме флакон с растворителем в ампулах по 1 мл №10
IBSA
Нет в наличии
Найти в аптеках
Фостимон
Порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц. 150 ме флакон с растворителем в ампулах по 1 мл №10
IBSA
Нет в наличии
Найти в аптеках
Хориомон хорионический гонадотропин человеческий
Лиофилизат для раствора для инъекций 5000 ме флакон с растворителем в ампулах по 1 мл №1
IBSA
Нет в наличии
Найти в аптеках
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню