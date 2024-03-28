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Активные вещества — “М”МУПИРОЦИН (MUPIROCINUM)

МУПИРОЦИН (MUPIROCINUM) Действующее вещество

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Найдено: 6 препаратов
Бондерм мазь, 20 мг/г, туба, 15 г, № 1; Belupo
Бондерм Мазь, 20 мг/г, туба, 15 г, № 1 Belupo
В 308 аптеках
от 172,11 грн
Цены в аптеках
Бактопик мазь назальная, 2 %, туба алюминиевая, 3 г, № 1; Гледфарм Лтд
Бактопик Мазь назальная, 2 %, туба алюминиевая, 3 г, № 1 Гледфарм Лтд
В 196 аптеках
от 103,94 грн
Цены в аптеках
Бактробан™ мазь назальная, 2 %, туба, 3 г, № 1; GlaxoSmithKline Export
Бактробан™ Мазь назальная, 2 %, туба, 3 г, № 1 GlaxoSmithKline Export
В 71 аптеке
от 193,63 грн
Цены в аптеках
Бактробан™ мазь, 2 %, туба, 15 г, № 1; GlaxoSmithKline Export
Бактробан™ Мазь, 2 %, туба, 15 г, № 1 GlaxoSmithKline Export
В 2 аптеках
от 244,00 грн
Цены в аптеках
Бактопик мазь, 2 %, туба алюминиевая, 15 г, № 1; Гледфарм Лтд
Бактопик Мазь, 2 %, туба алюминиевая, 15 г, № 1 Гледфарм Лтд
В 2 аптеках других городов
от 185,75 грн
Цены в других городах
Бактиалис мазь, 2 %, туба, 15 г, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бактиалис Мазь, 2 %, туба, 15 г, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нет в наличии
Форма выпуска: крем, мазь, мазь для носа.

мупироцин является новым антибиотиком широкого спектра действия для местного применения, который получают при ферментации Pseudomonas fluorescens. Мупироцин ингибирует изолейцил-т-РНК-синтетазу, тормозя синтез бактериального белка. Не вызывает перекрестных реакций с другими антибиотиками. Мупироцин обладает бактериостатическими свойствами в минимальной эффективной концентрации и бактерицидными свойствами — при более высоких концентрациях, достигаемых при местном применении.
In vivo мупироцин активно воздействует на основных возбудителей кожных инфекций, таких как Staphylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis (включая штаммы, устойчивые к метициллину), Escherichia coli, Haemophilus influenzae, β-гемолитические стрептококки.
Уровень системной абсорбции активного вещества из мази и крема крайне низок. Мупироцин плохо проникает через неповрежденную кожу, однако проникает сквозь поврежденные кожные покровы. Системно абсорбированный мупироцин быстро метаболизируется в неактивную мониевую кислоту и выводится с мочой.

бактериальные инфекции кожи, в том числе импетиго, фолликулит, фурункулез, вторичные инфекции кожи (инфицированные раны, ссадины, укусы), профилактика инфицирования мелких ран кожи.
Мазь для носа — назальное носительство стафилококков (в том числе устойчивых к метициллину штаммов Staphylococcus aureus) и некоторых других микроорганизмов (с целью снижения риска послеоперационных инфекционных осложнений и внутрибольничных инфекций).

мазь или крем наносят на пораженный участок кожи 2–3 раза в сутки. Участок можно покрыть повязкой. Продолжительность курса лечения — от 2 до 10 дней. Режимы дозирования у взрослых, детей, а также у лиц пожилого и старческого возраста не отличаются.
Мазь назальную вводят в носовые ходы 2–3 раза в сутки. Средняя продолжительность курса лечения 5–7 дней. Режимы дозирования у детей и взрослых не различаются.
Нет необходимости корректировать дозу при заболеваниях печени и почек.

повышенная чувствительность к мупироцину.

возможны ощущение слабого жжения, зуд в месте нанесения мази, аллергические реакции.