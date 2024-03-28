МУПИРОЦИН (MUPIROCINUM) Действующее вещество
мупироцин является новым антибиотиком широкого спектра действия для местного применения, который получают при ферментации Pseudomonas fluorescens. Мупироцин ингибирует изолейцил-т-РНК-синтетазу, тормозя синтез бактериального белка. Не вызывает перекрестных реакций с другими антибиотиками. Мупироцин обладает бактериостатическими свойствами в минимальной эффективной концентрации и бактерицидными свойствами — при более высоких концентрациях, достигаемых при местном применении.
In vivo мупироцин активно воздействует на основных возбудителей кожных инфекций, таких как Staphylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis (включая штаммы, устойчивые к метициллину), Escherichia coli, Haemophilus influenzae, β-гемолитические стрептококки.
Уровень системной абсорбции активного вещества из мази и крема крайне низок. Мупироцин плохо проникает через неповрежденную кожу, однако проникает сквозь поврежденные кожные покровы. Системно абсорбированный мупироцин быстро метаболизируется в неактивную мониевую кислоту и выводится с мочой.
бактериальные инфекции кожи, в том числе импетиго, фолликулит, фурункулез, вторичные инфекции кожи (инфицированные раны, ссадины, укусы), профилактика инфицирования мелких ран кожи.
Мазь для носа — назальное носительство стафилококков (в том числе устойчивых к метициллину штаммов Staphylococcus aureus) и некоторых других микроорганизмов (с целью снижения риска послеоперационных инфекционных осложнений и внутрибольничных инфекций).
мазь или крем наносят на пораженный участок кожи 2–3 раза в сутки. Участок можно покрыть повязкой. Продолжительность курса лечения — от 2 до 10 дней. Режимы дозирования у взрослых, детей, а также у лиц пожилого и старческого возраста не отличаются.
Мазь назальную вводят в носовые ходы 2–3 раза в сутки. Средняя продолжительность курса лечения 5–7 дней. Режимы дозирования у детей и взрослых не различаются.
Нет необходимости корректировать дозу при заболеваниях печени и почек.
повышенная чувствительность к мупироцину.
возможны ощущение слабого жжения, зуд в месте нанесения мази, аллергические реакции.