мупироцин является новым антибиотиком широкого спектра действия для местного применения, который получают при ферментации Pseudomonas fluorescens. Мупироцин ингибирует изолейцил-т-РНК-синтетазу, тормозя синтез бактериального белка. Не вызывает перекрестных реакций с другими антибиотиками. Мупироцин обладает бактериостатическими свойствами в минимальной эффективной концентрации и бактерицидными свойствами — при более высоких концентрациях, достигаемых при местном применении.

In vivo мупироцин активно воздействует на основных возбудителей кожных инфекций, таких как Staphylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis (включая штаммы, устойчивые к метициллину), Escherichia coli, Haemophilus influenzae, β-гемолитические стрептококки.

Уровень системной абсорбции активного вещества из мази и крема крайне низок. Мупироцин плохо проникает через неповрежденную кожу, однако проникает сквозь поврежденные кожные покровы. Системно абсорбированный мупироцин быстро метаболизируется в неактивную мониевую кислоту и выводится с мочой.