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Бактробан™ мазь назальная 2 % туба 3 г, №1 - Киев (20220) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
228,85
Экономия: -29,96 грн
198,89 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (3)
334,00
Экономия: -134,80 грн
199,20 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (3)
236,26
Экономия: -27,56 грн
208,70 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
236,26
Экономия: -27,56 грн
208,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
334,00
Экономия: -134,80 грн
199,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
233,72 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (2)
236,26
Экономия: -27,56 грн
208,70 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
236,26
Экономия: -27,56 грн
208,70 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (2)
236,26
Экономия: -27,56 грн
208,70 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (2)
236,26
Экономия: -27,56 грн
208,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
251,37
Экономия: -23,43 грн
227,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (1)
232,36
Экономия: -33,47 грн
198,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
Всего: упаковка (1)
209,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
244,92
Экономия: -21,78 грн
223,14 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
326,10
Экономия: -126,90 грн
199,20 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
207,93 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Жилянская, 69/71
Всего: упаковка (1)
215,71 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
241,10
Экономия: -7,23 грн
233,87 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Всего: упаковка (1)
199,61 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 65
Всего: упаковка (2)
334,00
Экономия: -134,80 грн
199,20 грн