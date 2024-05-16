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Бактробан™ мазь 2 % туба 15 г, №1 - Киев (124741) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Всего: упаковка (1)
263,00 грн
Сити-фарм
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 17/1
Всего: упаковка (1)
244,00 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (1)
276,39
Экономия: -8,29 грн
268,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
Всего: упаковка (1)
256,71
Экономия: -7,70 грн
249,01 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Галафеева, 18
Всего: упаковка (1)
262,66
Экономия: -38,09 грн
224,57 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
Всего: упаковка (2)
276,27
Экономия: -8,29 грн
267,98 грн
Эконом аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Березань, ул. Медицинская, 1-А
Всего: упаковка (1)
244,15 грн
Подорожник
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Песковка, ул. Привокзальная, 11-А
Всего: упаковка (1)
262,66
Экономия: -38,09 грн
224,57 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Корнин, ул. Соборная, 27
Всего: упаковка (1)
265,99
Экономия: -41,42 грн
224,57 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ракитное, ул. Школьная, 33-А
Всего: упаковка (1)
262,64
Экономия: -38,07 грн
224,57 грн
Будьте здоровы
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Открыто Закроется в 21:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 58
Всего: упаковка (1)
262,60
Экономия: -35,70 грн
226,90 грн
Будьте здоровы
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Открыто Закроется в 20:00
Ракитное, ул. Зинича Игоря, 2-Б
Всего: упаковка (1)
262,60
Экономия: -35,70 грн
226,90 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (4)
265,00
Экономия: -13,25 грн
251,75 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 19
Всего: упаковка (2)
245,46
Экономия: -0,98 грн
244,48 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 12
Всего: упаковка (1)
262,64
Экономия: -38,07 грн
224,57 грн
Будьте здоровы
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Открыто Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 22
Всего: упаковка (1)
262,60
Экономия: -35,70 грн
226,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
Всего: упаковка (1)
262,64
Экономия: -38,07 грн
224,57 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Куликовка, ул. Шевченко Тараса, 1
Всего: упаковка (1)
265,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Новая Боровая, ул. Независимости, 4
Всего: упаковка (2)
262,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ичня, ул. Воскресенская, 28
Всего: упаковка (2)
264,64 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Городище, ул. Гагарина Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
262,63
Экономия: -38,06 грн
224,57 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (1)
207,66
Экономия: -0,25 грн
207,41 грн