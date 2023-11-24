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Активные вещества — “Л”ЛАКТУЛОЗА (LACTULOSUM)

ЛАКТУЛОЗА (LACTULOSUM) Действующее вещество

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Найдено: 22 препарата
Дуфалак® сироп, 667 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1; Abbott Healthcare Products
Дуфалак® Сироп, 667 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1 Abbott Healthcare Products
В 1199 аптеках
от 205,29 грн
Цены в аптеках
Дуфалак® сироп, 667 мг/мл, саше, 15 мл, № 10; Abbott Healthcare Products
Дуфалак® Сироп, 667 мг/мл, саше, 15 мл, № 10 Abbott Healthcare Products
В 1161 аптеке
от 394,80 грн
Цены в аптеках
Дуфалак® сироп, 667 мг/мл, флакон, 500 мл, № 1; Abbott Healthcare Products
Дуфалак® Сироп, 667 мг/мл, флакон, 500 мл, № 1 Abbott Healthcare Products
В 1153 аптеках
от 377,59 грн
Цены в аптеках
Нормолакт сироп, 670 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нормолакт Сироп, 670 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 879 аптеках
от 116,53 грн
Цены в аптеках
Порталак сироп, 667 мг/мл, флакон, 500 мл, № 1; Belupo
Порталак Сироп, 667 мг/мл, флакон, 500 мл, № 1 Belupo
В 461 аптеке
от 262,34 грн
Цены в аптеках
Порталак сироп, 667 мг/мл, флакон, 250 мл, № 1; Belupo
Порталак Сироп, 667 мг/мл, флакон, 250 мл, № 1 Belupo
В 299 аптеках
от 128,58 грн
Цены в аптеках
Лактувит® сироп, 3,335 г/5 мл, флакон полимерный, 200 мл, в пачке, в пачке, № 1; Юрия-Фарм
Лактувит® Сироп, 3,335 г/5 мл, флакон полимерный, 200 мл, в пачке, в пачке, № 1 Юрия-Фарм
В 272 аптеках
от 125,87 грн
Цены в аптеках
Нормолакт сироп, 670 мг/мл, банка, 100 мл, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нормолакт Сироп, 670 мг/мл, банка, 100 мл, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 74 аптеках
от 81,90 грн
Цены в аптеках
Нормолакт Фрут сироп, 670 мг/мл, флакон полимерный, 100 мл, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нормолакт Фрут Сироп, 670 мг/мл, флакон полимерный, 100 мл, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 36 аптеках
от 85,92 грн
Цены в аптеках
Биофлоракс сироп, 670 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1; Корпорация Здоровье
Биофлоракс Сироп, 670 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1 Корпорация Здоровье
В 29 аптеках
от 90,35 грн
Цены в аптеках
Лактувит® сироп, 3,335 г/5 мл, флакон полимерный, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1; Юрия-Фарм
Лактувит® Сироп, 3,335 г/5 мл, флакон полимерный, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1 Юрия-Фарм
В 27 аптеках
от 74,73 грн
Цены в аптеках
Нормолакт Фрут сироп, 670 мг/мл, флакон полимерный, 240 мл, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нормолакт Фрут Сироп, 670 мг/мл, флакон полимерный, 240 мл, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 27 аптеках
от 144,33 грн
Цены в аптеках
Медулак сироп, 667 мг/мл, флакон, 180 мл, № 1; World Medicine
Медулак Сироп, 667 мг/мл, флакон, 180 мл, № 1 World Medicine
В 4 аптеках
от 170,00 грн
Цены в аптеках
Нормазе сироп, 10 г/15 мл, флакон, 200 мл, № 1; Delta Medical Promotions AG
Нормазе Сироп, 10 г/15 мл, флакон, 200 мл, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 1 аптеке других городов
от 150,17 грн
Цены в других городах
Дуфалак® сироп, 667 мг/мл, флакон, 1000 мл, № 1; Abbott Healthcare Products
Дуфалак® Сироп, 667 мг/мл, флакон, 1000 мл, № 1 Abbott Healthcare Products
В 1 аптеке других городов
от 591,80 грн
Цены в других городах
Лактулоза сироп, 670 мг/мл, банка, 200 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Технолог
Лактулоза Сироп, 670 мг/мл, банка, 200 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Технолог
Нет в наличии
Биофлоракс сироп, 670 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Корпорация Здоровье
Биофлоракс Сироп, 670 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Дуфалак® Фрут раствор оральный, 667 мг/мл, бутылка, 200 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Abbott Healthcare Products
Дуфалак® Фрут Раствор оральный, 667 мг/мл, бутылка, 200 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Abbott Healthcare Products
Нет в наличии
Лактулоза сироп, 670 мг/мл, банка, 100 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Технолог
Лактулоза Сироп, 670 мг/мл, банка, 100 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Технолог
Нет в наличии
Лактунорм® сироп, 670 мг/мл, флакон, 200 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Дарница
Лактунорм® Сироп, 670 мг/мл, флакон, 200 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Дарница
Нет в наличии
Нормолакт Фрут сироп, 670 мг/мл, флакон полимерный, 200 мл, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нормолакт Фрут Сироп, 670 мг/мл, флакон полимерный, 200 мл, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нет в наличии
Лактулоза сироп, 670 мг/мл, флакон, 200 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Лактулоза Сироп, 670 мг/мл, флакон, 200 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р оральный, сироп.
ЛАКТУЛОЗА (LACTULOSUM)
CAS №: 4618-18-2 C12H22O11
WHO, RTECS: 4-O-β-D-галактопиранозил-D-фруктоза.
RTECS, USPDDN: 4-O-β-D-галактопиранозил-D-фруктофураноза.
Форма выпуска: р-р оральный, сироп.

синтетический дисахарид, производное лактозы. Не распадается в желудке и тонком кишечнике и практически не всасывается в пищеварительном тракте. В толстом кишечнике под влиянием кишечной микрофлоры трансформируется в низкомолекулярные органические кислоты (молочная, уксусная). Вследствие этого снижается рН и происходят осмотические изменения, которые стимулируют перистальтику толстого кишечника и нормализуют консистенцию каловых масс, способствуя физиологической дефекации и устранению запора. При печеночной недостаточности лактулоза связывает продукты распада белка (аммиак и другие токсины) и способствует их выведению с калом, а также уменьшает их образование в толстом кишечнике за счет снижения рН и угнетения роста протеолитических бактерий. При снижении рН свободный аммиак трансформируется в плохо всасывающийся ионизированный аммиак, который выводится с калом. Кроме того, происходит диффузия аммиака из крови в просвет толстой кишки.
После приема внутрь абсорбируется и поступает в системный кровоток не более 3% принятой внутрь или введенной ректально дозы и полностью выводится в неизмененном виде в течение 24 ч.

печеночная (портосистемная) энцефалопатия; сальмонеллез, лечение бациллоносительства; дисбактериоз кишечника; хронический запор; гиперхолестеринемия; интоксикации различной этиологии.

печеночная энцефалопатия: внутрь назначают взрослым 20–30 г 3–4 раза в сутки. При необходимости вводят ежечасно по 30 г до достижения слабительного эффекта. После достижения слабительного эффекта дозу снижают таким образом, чтобы частота дефекации составляла 2–3 раза в сутки. Детям назначают внутрь 27–60 г в 3–4 приема. Дозу корригируют каждые 1–2 дня до обеспечения стула мягкой консистенции с частотой дефекации 2–3 раза в сутки. Если первичная доза лактулозы вызывает диарею, ее снижают; если диарея сохраняется, лактулозу отменяют. Детям раннего возраста назначают 0,67–6,67 г лактулозы в сутки в 3–4 приема.
Ректально назначают пациентам в состоянии печеночной комы или прекоматозном состоянии, взрослым — 300 мл р-ра лактулозы в 700 мл воды или изотонического солевого р-ра вводят через ректальный балонный катетер и удерживают 30–60 мин. Повторяют каждые 4–6 ч при необходимости. При слишком быстром опорожнении кишечника введение можно повторить.
Запор: взрослым назначают внутрь 15–30 мл (из расчета 10 мл — 6,67 г лактулозы), повышая до 60 мл 1 раз в сутки при необходимости. Эффект развивается через 24–48 ч. Детям — 7,5 мл внутрь 1 раз в сутки, обычно после завтрака. Лицам пожилого возраста — 15–30 мл внутрь 1 раз в сутки. Если лактулозу назначают для облегчения дефекации у пациентов после геморроидэктомии, доза составляет 15 мл внутрь 2 раза в сутки, начиная с предшествующего хирургическому вмешательству дня и в течение 5 дней после операции. Для ускорения эвакуации содержимого кишечника при задержке взвеси бария после рентгенологического исследования назначают 5–10 мл внутрь 2 раза в сутки. Длительность применения — 1–4 нед.

галактоземия, кишечная непроходимость.

метеоризм и повышенное газообразование в первые дни лечения; в начальной стадии терапии печеночной энцефалопатии возможна преходящая диарея. При частом приеме лактулозы в высоких дозах возможно нарушение водно-электролитного баланса, как и при использовании других слабительных средств.