ЛАКТУЛОЗА (LACTULOSUM)

печеночная энцефалопатия: внутрь назначают взрослым 20–30 г 3–4 раза в сутки. При необходимости вводят ежечасно по 30 г до достижения слабительного эффекта. После достижения слабительного эффекта дозу снижают таким образом, чтобы частота дефекации составляла 2–3 раза в сутки. Детям назначают внутрь 27–60 г в 3–4 приема. Дозу корригируют каждые 1–2 дня до обеспечения стула мягкой консистенции с частотой дефекации 2–3 раза в сутки. Если первичная доза лактулозы вызывает диарею, ее снижают; если диарея сохраняется, лактулозу отменяют. Детям раннего возраста назначают 0,67–6,67 г лактулозы в сутки в 3–4 приема.

Ректально назначают пациентам в состоянии печеночной комы или прекоматозном состоянии, взрослым — 300 мл р-ра лактулозы в 700 мл воды или изотонического солевого р-ра вводят через ректальный балонный катетер и удерживают 30–60 мин. Повторяют каждые 4–6 ч при необходимости. При слишком быстром опорожнении кишечника введение можно повторить.

Запор: взрослым назначают внутрь 15–30 мл (из расчета 10 мл — 6,67 г лактулозы), повышая до 60 мл 1 раз в сутки при необходимости. Эффект развивается через 24–48 ч. Детям — 7,5 мл внутрь 1 раз в сутки, обычно после завтрака. Лицам пожилого возраста — 15–30 мл внутрь 1 раз в сутки. Если лактулозу назначают для облегчения дефекации у пациентов после геморроидэктомии, доза составляет 15 мл внутрь 2 раза в сутки, начиная с предшествующего хирургическому вмешательству дня и в течение 5 дней после операции. Для ускорения эвакуации содержимого кишечника при задержке взвеси бария после рентгенологического исследования назначают 5–10 мл внутрь 2 раза в сутки. Длительность применения — 1–4 нед.