ЛАКТУЛОЗА (LACTULOSUM) Действующее вещество
RTECS, USPDDN: 4-O-β-D-галактопиранозил-D-фруктофураноза.
синтетический дисахарид, производное лактозы. Не распадается в желудке и тонком кишечнике и практически не всасывается в пищеварительном тракте. В толстом кишечнике под влиянием кишечной микрофлоры трансформируется в низкомолекулярные органические кислоты (молочная, уксусная). Вследствие этого снижается рН и происходят осмотические изменения, которые стимулируют перистальтику толстого кишечника и нормализуют консистенцию каловых масс, способствуя физиологической дефекации и устранению запора. При печеночной недостаточности лактулоза связывает продукты распада белка (аммиак и другие токсины) и способствует их выведению с калом, а также уменьшает их образование в толстом кишечнике за счет снижения рН и угнетения роста протеолитических бактерий. При снижении рН свободный аммиак трансформируется в плохо всасывающийся ионизированный аммиак, который выводится с калом. Кроме того, происходит диффузия аммиака из крови в просвет толстой кишки.
После приема внутрь абсорбируется и поступает в системный кровоток не более 3% принятой внутрь или введенной ректально дозы и полностью выводится в неизмененном виде в течение 24 ч.
печеночная (портосистемная) энцефалопатия; сальмонеллез, лечение бациллоносительства; дисбактериоз кишечника; хронический запор; гиперхолестеринемия; интоксикации различной этиологии.
печеночная энцефалопатия: внутрь назначают взрослым 20–30 г 3–4 раза в сутки. При необходимости вводят ежечасно по 30 г до достижения слабительного эффекта. После достижения слабительного эффекта дозу снижают таким образом, чтобы частота дефекации составляла 2–3 раза в сутки. Детям назначают внутрь 27–60 г в 3–4 приема. Дозу корригируют каждые 1–2 дня до обеспечения стула мягкой консистенции с частотой дефекации 2–3 раза в сутки. Если первичная доза лактулозы вызывает диарею, ее снижают; если диарея сохраняется, лактулозу отменяют. Детям раннего возраста назначают 0,67–6,67 г лактулозы в сутки в 3–4 приема.
Ректально назначают пациентам в состоянии печеночной комы или прекоматозном состоянии, взрослым — 300 мл р-ра лактулозы в 700 мл воды или изотонического солевого р-ра вводят через ректальный балонный катетер и удерживают 30–60 мин. Повторяют каждые 4–6 ч при необходимости. При слишком быстром опорожнении кишечника введение можно повторить.
Запор: взрослым назначают внутрь 15–30 мл (из расчета 10 мл — 6,67 г лактулозы), повышая до 60 мл 1 раз в сутки при необходимости. Эффект развивается через 24–48 ч. Детям — 7,5 мл внутрь 1 раз в сутки, обычно после завтрака. Лицам пожилого возраста — 15–30 мл внутрь 1 раз в сутки. Если лактулозу назначают для облегчения дефекации у пациентов после геморроидэктомии, доза составляет 15 мл внутрь 2 раза в сутки, начиная с предшествующего хирургическому вмешательству дня и в течение 5 дней после операции. Для ускорения эвакуации содержимого кишечника при задержке взвеси бария после рентгенологического исследования назначают 5–10 мл внутрь 2 раза в сутки. Длительность применения — 1–4 нед.
галактоземия, кишечная непроходимость.
метеоризм и повышенное газообразование в первые дни лечения; в начальной стадии терапии печеночной энцефалопатии возможна преходящая диарея. При частом приеме лактулозы в высоких дозах возможно нарушение водно-электролитного баланса, как и при использовании других слабительных средств.