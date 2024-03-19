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Активные вещества — “И”ИНОЗИН ПРАНОБЕКС* (INOSINUM PRANOBEX*)

ИНОЗИН ПРАНОБЕКС* (INOSINUM PRANOBEX*) Действующее вещество

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Найдено: 38 препаратов
Новирин таблетки, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 40; Киевский витаминный завод
Новирин Таблетки, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 40 Киевский витаминный завод
В 1231 аптеке
от 246,53 грн
Цены в аптеках
Новирин форте таблетки, 1000 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Киевский витаминный завод
Новирин форте Таблетки, 1000 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Киевский витаминный завод
В 1167 аптеках
от 338,79 грн
Цены в аптеках
Новирин сироп, 50 мг/мл, флакон, 120 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Киевский витаминный завод
Новирин Сироп, 50 мг/мл, флакон, 120 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Киевский витаминный завод
В 990 аптеках
от 155,13 грн
Цены в аптеках
Новирин таблетки, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20; Киевский витаминный завод
Новирин Таблетки, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20 Киевский витаминный завод
В 966 аптеках
от 142,11 грн
Цены в аптеках
Гропринозин® таблетки, 500 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 50; Gedeon Richter
Гропринозин® Таблетки, 500 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 50 Gedeon Richter
В 906 аптеках
от 568,43 грн
Цены в аптеках
Гропивирин таблетки, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50; Фармак
Гропивирин Таблетки, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50 Фармак
В 767 аптеках
от 305,30 грн
Цены в аптеках
Гропринозин® таблетки, 500 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 20; Gedeon Richter
Гропринозин® Таблетки, 500 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 20 Gedeon Richter
В 704 аптеках
от 244,57 грн
Цены в аптеках
Гропивирин сироп, 50 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Фармак
Гропивирин Сироп, 50 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Фармак
В 585 аптеках
от 133,60 грн
Цены в аптеках
Гропивирин таблетки, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20; Фармак
Гропивирин Таблетки, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20 Фармак
В 562 аптеках
от 103,28 грн
Цены в аптеках
Гропринозин®-Рихтер сироп, 250 мг/5 мл, флакон, 150 мл, № 1; Gedeon Richter
Гропринозин®-Рихтер Сироп, 250 мг/5 мл, флакон, 150 мл, № 1 Gedeon Richter
В 514 аптеках
от 157,45 грн
Цены в аптеках
Гроприм таблетки, 500 мг, блистер, № 40; Астрафарм
Гроприм Таблетки, 500 мг, блистер, № 40 Астрафарм
В 393 аптеках
от 177,19 грн
Цены в аптеках
Иноседа таблетки, 500 мг, блистер, № 20; World Medicine
Иноседа Таблетки, 500 мг, блистер, № 20 World Medicine
В 379 аптеках
от 92,58 грн
Цены в аптеках
Инозин Пранобекс сироп, 50 мг/мл, флакон, 100 мл, с дозирующим устройством, с дозир. устройством, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Инозин Пранобекс Сироп, 50 мг/мл, флакон, 100 мл, с дозирующим устройством, с дозир. устройством, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 297 аптеках
от 118,18 грн
Цены в аптеках
Инозин Пранобекс 1000 таблетки, 1000 мг, блистер, № 30; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Инозин Пранобекс 1000 Таблетки, 1000 мг, блистер, № 30 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 212 аптеках
от 355,30 грн
Цены в аптеках
Инозин Пранобекс таблетки, 500 мг, блистер, № 40; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Инозин Пранобекс Таблетки, 500 мг, блистер, № 40 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 204 аптеках
от 216,46 грн
Цены в аптеках
Иноседа сироп, 250 мг/5 мл, флакон, 120 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; World Medicine
Иноседа Сироп, 250 мг/5 мл, флакон, 120 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 World Medicine
В 201 аптеке
от 189,52 грн
Цены в аптеках
Инозин Пранобекс сироп, 50 мг/мл, флакон, 100 мл, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Инозин Пранобекс Сироп, 50 мг/мл, флакон, 100 мл, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 185 аптеках
от 170,70 грн
Цены в аптеках
Инозин Пранобекс таблетки, 500 мг, блистер, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 40; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Инозин Пранобекс Таблетки, 500 мг, блистер, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 40 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 185 аптеках
от 295,50 грн
Цены в аптеках
Инозин Пранобекс таблетки, 500 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 40; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Инозин Пранобекс Таблетки, 500 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 40 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 164 аптеках
от 334,00 грн
Цены в аптеках
Инозин Пранобекс таблетки, 500 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 40; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Инозин Пранобекс Таблетки, 500 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 40 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 123 аптеках
от 309,00 грн
Цены в аптеках
Инозин Пранобекс сироп, 50 мг/мл, флакон, 150 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Инозин Пранобекс Сироп, 50 мг/мл, флакон, 150 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 122 аптеках
от 199,00 грн
Цены в аптеках
Инозин Пранобекс 1000 таблетки, 1000 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 40; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Инозин Пранобекс 1000 Таблетки, 1000 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 40 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 122 аптеках
от 489,00 грн
Цены в аптеках
Гроприм таблетки, 500 мг, блистер, № 20; Астрафарм
Гроприм Таблетки, 500 мг, блистер, № 20 Астрафарм
В 121 аптеке
от 90,74 грн
Цены в аптеках
Изопринозин таблетки, 500 мг, № 50; Тева Украина
Изопринозин Таблетки, 500 мг, № 50 Тева Украина
В 85 аптеках
от 2257,80 грн
Цены в аптеках
Инопранол таблетки, 500 мг, блистер, № 40; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Инопранол Таблетки, 500 мг, блистер, № 40 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 80 аптеках
от 281,14 грн
Цены в аптеках
Инопранол сироп, 250 мг/5 мл, флакон, 120 мл, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Инопранол Сироп, 250 мг/5 мл, флакон, 120 мл, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 24 аптеках
от 174,01 грн
Цены в аптеках
Гропивирин таблетки, 500 мг, блистер, тм илан фарм, тм илан фарм, № 50; Фармак
Гропивирин Таблетки, 500 мг, блистер, тм илан фарм, тм илан фарм, № 50 Фармак
В 15 аптеках
от 328,60 грн
Цены в аптеках
Нормомед сироп, 50 мг/мл, флакон, 120 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; РОКЕТ-ФАРМ
Нормомед Сироп, 50 мг/мл, флакон, 120 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 РОКЕТ-ФАРМ
В 2 аптеках других городов
от 114,20 грн
Цены в других городах
Изопринозин таблетки, 500 мг, № 10; Тева Украина
Изопринозин Таблетки, 500 мг, № 10 Тева Украина
Нет в наличии
Изопринозин таблетки, 500 мг, № 20; Тева Украина
Изопринозин Таблетки, 500 мг, № 20 Тева Украина
Нет в наличии
Изопринозин таблетки, 500 мг, № 30; Тева Украина
Изопринозин Таблетки, 500 мг, № 30 Тева Украина
Нет в наличии
Нормомед сироп, 50 мг/мл, флакон, 240 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; РОКЕТ-ФАРМ
Нормомед Сироп, 50 мг/мл, флакон, 240 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 РОКЕТ-ФАРМ
Нет в наличии
Иноседа таблетки, 500 мг, блистер, № 50; World Medicine
Иноседа Таблетки, 500 мг, блистер, № 50 World Medicine
Нет в наличии
Иммуновир-Здоровье сироп, 50 мг/мл, флакон полимерный, 100 мл, № 1; Здоровье Группа компаний
Иммуновир-Здоровье Сироп, 50 мг/мл, флакон полимерный, 100 мл, № 1 Здоровье Группа компаний
Нет в наличии
Инозин Пранобекс сироп, 50 мг/мл, флакон, 150 мл, с дозирующим устройством, с дозир. устройством, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Инозин Пранобекс Сироп, 50 мг/мл, флакон, 150 мл, с дозирующим устройством, с дозир. устройством, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нет в наличии
Гроприм таблетки, 500 мг, блистер, тм илан фарм, тм илан фарм, № 40; Астрафарм
Гроприм Таблетки, 500 мг, блистер, тм илан фарм, тм илан фарм, № 40 Астрафарм
Нет в наличии
Инозин Пранобекс таблетки, 500 мг, блистер, тм магнолия, тм магнолия, № 40; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Инозин Пранобекс Таблетки, 500 мг, блистер, тм магнолия, тм магнолия, № 40 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нет в наличии
Инозин Пранобекс 1000 таблетки, 1000 мг, блистер, тм магнолия, тм магнолия, № 30; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Инозин Пранобекс 1000 Таблетки, 1000 мг, блистер, тм магнолия, тм магнолия, № 30 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, сироп.
CAS №: 36703-88-5 C10H12N4O5·3C9H9NO3·3C5H13NO
USPDDN: инозин-2-гидроксипропилдиметиламмоний 4-ацетамидобензоат (1:3).
MeSH, RTECS: инозин, соединение с 1-(диметиламино)-2-пропанол 4-(ацетиламино)бензоатом (соль) (1:3).
Форма выпуска: таблетки, сироп.

инозин пранобекс — молекулярный комплекс инозина и 1-(диметиламино)-2-пропанол-4(ацетамино)бензоата в соотношении 1:3. Иммуномодулирующее средство с противовирусной активностью. Эффективность комплекса определяется присутствием инозина, второй компонент повышает его доступность для лимфоцитов. Инозин усиливает противовирусную активность интерферонов, их выработку Т-хелперами; стимулирует дифференцировку Т-предшественников, пролиферацию Т-клеток, повышает активность зрелых Т-лимфоцитов, стимулирует активность естественных киллеров и Т-хелперов; активизирует синтез интерлейкина-2; стимулирует хематотаксическую и фагоцитарную активность моноцитов, макрофагов и полиморфно-ядерных клеток; воздействует на В-лимфоциты, повышая синтез антител. Противовирусное действие обусловлено подавлением репликации ДНК и РНК вирусов посредством связывания с рибосомами пораженных вирусом клеток и изменения их стереохимического строения.
Инозин относится к группе лекарственных средств — анаболических веществ, стимулирующих метаболические процессы. Пуриновый нуклеозид, предшественник АТФ. Стимулирует синтез нуклеотидов, усиливает активность некоторых энзимов цикла Кребса. Может проникать в клетки, повышая энергетический уровень миокарда, оказывая положительное действие на процессы обмена в нем; улучшает коронарное кровообращение.

вирусные инфекции у пациентов с нормальным иммунным статусом и при иммунодефицитных состояниях, в том числе заболевания, вызванные вирусами Herpes simplex 1-го и 2-го типов, кори, паротита, вирусами Эпштейна — Барр и цитомегаловирусами, Varicella zoster; вирусный бронхит, вирусный гепатит; заболевания, вызванные вирусом папилломы человека; подострый склерозирующий панэнцефалит; хронические инфекционные заболевания мочевыделительной и дыхательной систем; стрессовые ситуации; послеоперационный период и период реконвалесценции после тяжелых заболеваний; пожилой возраст; лучевая терапия.

взрослым обычно назначают в дозе 50 мг на 1 кг массы тела в 3–4 приема; детям — 50–100 мг/кг в 3–4 приема. Средняя продолжительность лечения 5–8 дней, в тяжелых случаях до 15 дней.
При опоясывающем лишае (Неrреs zoster) назначают по 1 г 3–4 раза в сутки в течение 10 дней.
При генитальном герпесепо 1 г 3 раза в сутки в течение 5–6 дней (острая фаза) в комбинации с местным лечением, в дальнейшем по 1 таблетке 2 раза в сутки до 6 мес, в зависимости от тяжести заболевания и частоты рецидивов.
При остроконечных кондиломах назначают по 1 г 3 раза в сутки в комбинации с местным лечением в течение 14–28 дней. При комбинации с криотерапией или СО2-лазерной терапией — по 1 г 3 раза в сутки в течение 5 дней; проводят 3 курса лечения с интервалом 1 мес.
При афтозном стоматите назначают по 1 г 4 раза в сутки в течение 6 дней (острая фаза), в дальнейшем по 1 г 3 раза в сутки 2 раза в неделю на протяжении 6 нед.
При хронических, рецидивирующих инфекциях мочевых и дыхательных путей у больных пожилого возраста назначают по 1 г 4 раза в сутки в течение 2–3 мес.
При хронических, рецидивирующих инфекционных заболеваниях у детей с ослабленной иммунной системой 50–100 мг на 1 кг массы тела в сутки в 3–4 приема в течение 1–2 нед (с 1 года — по 0,5 г на 10 кг массы тела).
При вирусных гепатитах назначают по 1 г 3–4 раза в сутки в течение 2–3 нед, поддерживающая терапия — по 0,5 г 2 раза в сутки до 6 мес.

повышенная чувствительность к препарату, подагра, мочекаменная болезнь, почечная недостаточность, период беременности и кормления грудью.

в начале лечения могут отмечаться тошнота, рвота, диарея, головокружение, повышенная утомляемость, головная боль, редко — артралгия. Возможно временное незначительное повышение уровня мочевой кислоты в сыворотке крови и в моче.

при длительном применении необходимо периодически контролировать уровень мочевой кислоты в сыворотке крови и в моче, функцию печени и почек, состав периферической крови.

не следует сочетать инозин пранобекс с иммунодепрессантами.