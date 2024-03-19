ИНОЗИН ПРАНОБЕКС* (INOSINUM PRANOBEX*) Действующее вещество
MeSH, RTECS: инозин, соединение с 1-(диметиламино)-2-пропанол 4-(ацетиламино)бензоатом (соль) (1:3).
инозин пранобекс — молекулярный комплекс инозина и 1-(диметиламино)-2-пропанол-4(ацетамино)бензоата в соотношении 1:3. Иммуномодулирующее средство с противовирусной активностью. Эффективность комплекса определяется присутствием инозина, второй компонент повышает его доступность для лимфоцитов. Инозин усиливает противовирусную активность интерферонов, их выработку Т-хелперами; стимулирует дифференцировку Т-предшественников, пролиферацию Т-клеток, повышает активность зрелых Т-лимфоцитов, стимулирует активность естественных киллеров и Т-хелперов; активизирует синтез интерлейкина-2; стимулирует хематотаксическую и фагоцитарную активность моноцитов, макрофагов и полиморфно-ядерных клеток; воздействует на В-лимфоциты, повышая синтез антител. Противовирусное действие обусловлено подавлением репликации ДНК и РНК вирусов посредством связывания с рибосомами пораженных вирусом клеток и изменения их стереохимического строения.
Инозин относится к группе лекарственных средств — анаболических веществ, стимулирующих метаболические процессы. Пуриновый нуклеозид, предшественник АТФ. Стимулирует синтез нуклеотидов, усиливает активность некоторых энзимов цикла Кребса. Может проникать в клетки, повышая энергетический уровень миокарда, оказывая положительное действие на процессы обмена в нем; улучшает коронарное кровообращение.
вирусные инфекции у пациентов с нормальным иммунным статусом и при иммунодефицитных состояниях, в том числе заболевания, вызванные вирусами Herpes simplex 1-го и 2-го типов, кори, паротита, вирусами Эпштейна — Барр и цитомегаловирусами, Varicella zoster; вирусный бронхит, вирусный гепатит; заболевания, вызванные вирусом папилломы человека; подострый склерозирующий панэнцефалит; хронические инфекционные заболевания мочевыделительной и дыхательной систем; стрессовые ситуации; послеоперационный период и период реконвалесценции после тяжелых заболеваний; пожилой возраст; лучевая терапия.
взрослым обычно назначают в дозе 50 мг на 1 кг массы тела в 3–4 приема; детям — 50–100 мг/кг в 3–4 приема. Средняя продолжительность лечения 5–8 дней, в тяжелых случаях до 15 дней.
При опоясывающем лишае (Неrреs zoster) назначают по 1 г 3–4 раза в сутки в течение 10 дней.
При генитальном герпесе — по 1 г 3 раза в сутки в течение 5–6 дней (острая фаза) в комбинации с местным лечением, в дальнейшем по 1 таблетке 2 раза в сутки до 6 мес, в зависимости от тяжести заболевания и частоты рецидивов.
При остроконечных кондиломах назначают по 1 г 3 раза в сутки в комбинации с местным лечением в течение 14–28 дней. При комбинации с криотерапией или СО2-лазерной терапией — по 1 г 3 раза в сутки в течение 5 дней; проводят 3 курса лечения с интервалом 1 мес.
При афтозном стоматите назначают по 1 г 4 раза в сутки в течение 6 дней (острая фаза), в дальнейшем по 1 г 3 раза в сутки 2 раза в неделю на протяжении 6 нед.
При хронических, рецидивирующих инфекциях мочевых и дыхательных путей у больных пожилого возраста назначают по 1 г 4 раза в сутки в течение 2–3 мес.
При хронических, рецидивирующих инфекционных заболеваниях у детей с ослабленной иммунной системой — 50–100 мг на 1 кг массы тела в сутки в 3–4 приема в течение 1–2 нед (с 1 года — по 0,5 г на 10 кг массы тела).
При вирусных гепатитах назначают по 1 г 3–4 раза в сутки в течение 2–3 нед, поддерживающая терапия — по 0,5 г 2 раза в сутки до 6 мес.
повышенная чувствительность к препарату, подагра, мочекаменная болезнь, почечная недостаточность, период беременности и кормления грудью.
в начале лечения могут отмечаться тошнота, рвота, диарея, головокружение, повышенная утомляемость, головная боль, редко — артралгия. Возможно временное незначительное повышение уровня мочевой кислоты в сыворотке крови и в моче.
при длительном применении необходимо периодически контролировать уровень мочевой кислоты в сыворотке крови и в моче, функцию печени и почек, состав периферической крови.
не следует сочетать инозин пранобекс с иммунодепрессантами.