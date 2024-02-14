ГИДРОКОРТИЗОН (HYDROCORTISONUM)

системное применение — эндокринные заболевания, например первичная или вторичная недостаточность коры надпочечников (препарат выбора), негнойный тиреоидит, гиперкальциемия вследствие опухолевого заболевания; воспалительно-дегенеративные и обменные заболевания суставов, в том числе псориатический артрит, ревматоидный артрит, ювенильный ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит, острый и подострый бурсит, острый и неспецифический тендосиновит, острый подагрический артрит, посттравматический остеоартроз, синовит при остеоартрозе, эпикондилит; системные заболевания соединительной ткани (в период обострения или в качестве поддерживающей терапии), в том числе системная красная волчанка, системный дерматомиозит, острый ревмокардит; при ревматических заболеваниях препарат применяют кратковременно в качестве вспомогательной терапии в период обострения; кожные болезни, такие как пузырчатка, буллезный герпетиформный и эксфолиативный дерматит, тяжелая форма мультиформной эритемы, грибовидный микоз, тяжелая форма псориаза, тяжелая форма себорейного дерматита; аллергические состояния, не поддающиеся терапии другими средствами, такие как сезонный или хронический аллергический ринит, сывороточная болезнь, БА, лекарственная аллергия, контактный или атопический дерматит, трансфузионные реакции, острый неинфекционный отек гортани; глазные болезни (тяжелые острые и хронические процессы), в частности аллергические краевые язвы роговицы, Herpes zoster, воспаление переднего сегмента, диффузный задний увеит и хориоидит, симпатический офтальмит, аллергический конъюнктивит, кератит, хориоретинит, неврит зрительного нерва, ирит и иридоциклит; болезни органов дыхания, в том числе саркоидоз, синдром Леффлера, бериллиоз, аспирационный пневмонит; гематологические заболевания, такие как идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура у взрослых (препарат вводят только в/в), вторичная тромбоцитопения у взрослых, аутоиммунная гемолитическая анемия, врожденная гипопластическая анемия, лейкоз и лимфома у взрослых (в составе комбинированной терапии), острый лейкоз у детей (в составе комбинированной терапии); язвенный колит, регионарный энтерит (в составе системной терапии в острый период заболевания); шок, резистентный к стандартной терапии; трихинеллез с поражением нервной системы или миокарда.

Гидрокортизон применяют также для повышения диуреза и достижения ремиссии при нефротическом синдроме, туберкулезном менингите с субарахноидальным блоком или при угрозе блока (при одновременном проведении противотуберкулезной терапии).

Местное применение — воспалительные и аллергические заболевания кожи немикробной этиологии, например аллергический и контактный дерматит, экзема, нейродермит, токсикодермия (в составе комплексной терапии).