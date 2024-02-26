ДЕКСКЕТОПРОФЕН (DEXKETOPROFENUM)

не рекомендуется одновременное применение с другими НПВП, пероральными антикоагулянтами, пентоксифиллином — ввиду повышенного риска возникновения кровотечения; с препаратами лития — в связи с возможным повышением концентрации в крови последнего и развитием его токсических проявлений; с метотрексатом в высоких дозах (>15 мг/нед) — в связи с повышением его токсического влияния на кровь. При сочетанном применении декскетопрофен может усилить токсичность гидантоина и сульфаниламидов.

Требуется осторожность при одновременном применении с диуретиками и ингибиторами АПФ — возможно ослабление антигипертензивного действия и/или развитие ОПН; с метотрексатом в низких дозах (<15 мг/нед) — возможно повышение его гематотоксичности; с зидовудином — возможно угнетение эритропоэза; с препаратами сульфонилмочевины — возможно увеличение выраженности их сахароснижающего действия. Необходимо учитывать вероятность ослабления антигипертензивного эффекта блокаторов β-адренорецепторов; повышения токсичности циклоспорина и такролимуса, риска развития кровотечения при применении тромболитических препаратов. Пробеноцид может повышать концентрацию декскетопрофена в крови.