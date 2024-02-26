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Активные вещества — “Д”ДЕКСКЕТОПРОФЕН (DEXKETOPROFENUM)

ДЕКСКЕТОПРОФЕН (DEXKETOPROFENUM) Действующее вещество

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Найдено: 58 препаратов
Дексалгин® Инъект раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Дексалгин® Инъект Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
В 1175 аптеках
от 235,54 грн
Цены в аптеках
Дексалгин® саше гранулы для орального раствора, 25 мг, пакет, № 10; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Дексалгин® саше Гранулы для орального раствора, 25 мг, пакет, № 10 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
В 1027 аптеках
от 135,32 грн
Цены в аптеках
Кейвер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Фармак
Кейвер® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Фармак
В 855 аптеках
от 266,12 грн
Цены в аптеках
Кейвер® раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10; Фармак
Кейвер® Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10 Фармак
В 834 аптеках
от 382,23 грн
Цены в аптеках
Депиофен раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5; Propharma International
Депиофен Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5 Propharma International
В 746 аптеках
от 182,21 грн
Цены в аптеках
Де-Спан раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, кассета в пачке, кассета в пачке, № 10; Микрохим
Де-Спан Раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, кассета в пачке, кассета в пачке, № 10 Микрохим
В 731 аптеке
от 382,41 грн
Цены в аптеках
Кейвер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10; Фармак
Кейвер® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10 Фармак
В 720 аптеках
от 102,00 грн
Цены в аптеках
Депиофен таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 10; Propharma International
Депиофен Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 10 Propharma International
В 650 аптеках
от 77,00 грн
Цены в аптеках
Сертофен раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампулы в контурной ячейковой упаковке, 2 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 5; World Medicine
Сертофен Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампулы в контурной ячейковой упаковке, 2 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 5 World Medicine
В 617 аптеках
от 230,67 грн
Цены в аптеках
Декспро гранулы для орального раствора, 25 мг, пакет, № 10; Дарница
Декспро Гранулы для орального раствора, 25 мг, пакет, № 10 Дарница
В 606 аптеках
от 94,20 грн
Цены в аптеках
Кейвер® саше гранулы для орального раствора, 25 мг, саше, 2.5 г, № 30; Фармак
Кейвер® саше Гранулы для орального раствора, 25 мг, саше, 2.5 г, № 30 Фармак
В 595 аптеках
от 174,78 грн
Цены в аптеках
Сертофен гель, 12,5 мг/г, туба, 60 г, № 1; World Medicine
Сертофен Гель, 12,5 мг/г, туба, 60 г, № 1 World Medicine
В 503 аптеках
от 188,73 грн
Цены в аптеках
Дексалгин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 10; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Дексалгин® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 10 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
В 479 аптеках
от 128,35 грн
Цены в аптеках
Мовифлекс Декс раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6; Movi Health GmbH
Мовифлекс Декс Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6 Movi Health GmbH
В 450 аптеках
от 157,01 грн
Цены в аптеках
Сертофен таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 10; World Medicine
Сертофен Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 10 World Medicine
В 439 аптеках
от 94,01 грн
Цены в аптеках
Декспро раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 5; Дарница
Декспро Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 5 Дарница
В 424 аптеках
от 157,40 грн
Цены в аптеках
Кейвер® саше гранулы для орального раствора, 25 мг, саше, 2.5 г, № 10; Фармак
Кейвер® саше Гранулы для орального раствора, 25 мг, саше, 2.5 г, № 10 Фармак
В 397 аптеках
от 107,10 грн
Цены в аптеках
Кейдекс Инъект раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; Лекхим-Харьков
Кейдекс Инъект Раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 Лекхим-Харьков
В 392 аптеках
от 148,79 грн
Цены в аптеках
Кедол раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 5; Беркана +
Кедол Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 5 Беркана +
В 386 аптеках
от 198,59 грн
Цены в аптеках
Продекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 10; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Продекс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 10 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 373 аптеках
от 84,38 грн
Цены в аптеках
Кетодекса таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 10; undefined
Кетодекса Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 10
В 339 аптеках
от 76,36 грн
Цены в аптеках
Альфорт Декса таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 10; Delta Medical Promotions AG
Альфорт Декса Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 10 Delta Medical Promotions AG
В 300 аптеках
от 62,00 грн
Цены в аптеках
Кетодекса раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, блистер в картонной коробке, блистер в карт. коробке, № 10; undefined
Кетодекса Раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, блистер в картонной коробке, блистер в карт. коробке, № 10
В 294 аптеках
от 328,94 грн
Цены в аптеках
Декскетопрофен таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10; Лубныфарм
Декскетопрофен Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10 Лубныфарм
В 222 аптеках
от 35,54 грн
Цены в аптеках
Роталфен раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 5; WORLD MEDICINE GROUP
Роталфен Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 5 WORLD MEDICINE GROUP
В 203 аптеках
от 227,96 грн
Цены в аптеках
Кейвер® раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 5; Фармак
Кейвер® Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 5 Фармак
В 194 аптеках
от 220,40 грн
Цены в аптеках
Декенор раствор для инъекций и инфузий, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в картонной коробке, в картонной коробке, № 5; KRKA d.d. Novo Mesto
Декенор Раствор для инъекций и инфузий, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в картонной коробке, в картонной коробке, № 5 KRKA d.d. Novo Mesto
В 184 аптеках
от 137,81 грн
Цены в аптеках
Дексил раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5; JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Дексил Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5 JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
В 122 аптеках
от 245,00 грн
Цены в аптеках
Продекс раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Продекс Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 115 аптеках
от 185,79 грн
Цены в аптеках
Дексаром раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 10; Rompharm Company
Дексаром Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 10 Rompharm Company
В 110 аптеках
от 293,15 грн
Цены в аптеках
Дескет раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Лекхим-Харьков
Дескет Раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Лекхим-Харьков
В 91 аптеке
от 355,22 грн
Цены в аптеках
Кетодекса гранулы для орального раствора, 25 мг, саше, 2.5 г, № 30; undefined
Кетодекса Гранулы для орального раствора, 25 мг, саше, 2.5 г, № 30
В 88 аптеках
от 307,90 грн
Цены в аптеках
Альфорт Декса I.B. раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6; Delta Medical Promotions AG
Альфорт Декса I.B. Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6 Delta Medical Promotions AG
В 87 аптеках
от 94,66 грн
Цены в аптеках
Анальгодекс раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; Steril-Gene Life Sciences
Анальгодекс Раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 Steril-Gene Life Sciences
В 61 аптеке
от 255,32 грн
Цены в аптеках
Дексобел таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 20; Nobel
Дексобел Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 20 Nobel
В 54 аптеках
от 259,00 грн
Цены в аптеках
Декскетопрофен раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Лубныфарм
Декскетопрофен Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Лубныфарм
В 36 аптеках
от 187,00 грн
Цены в аптеках
Дексанта гранулы для орального раствора, 25 мг, саше, 2.5 г, с лимонным вкусом, с лимонным вкусом, № 10; Красная звезда
Дексанта Гранулы для орального раствора, 25 мг, саше, 2.5 г, с лимонным вкусом, с лимонным вкусом, № 10 Красная звезда
В 28 аптеках
от 113,70 грн
Цены в аптеках
Декскет раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; Steril-Gene Life Sciences
Декскет Раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 Steril-Gene Life Sciences
В 12 аптеках
от 102,00 грн
Цены в аптеках
Декса-Здоровье раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10; Корпорация Здоровье
Декса-Здоровье Раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10 Корпорация Здоровье
В 10 аптеках
от 298,00 грн
Цены в аптеках
Декса-Здоровье гранулы для орального раствора, 25 мг/2,5 г, пакет, 2.5 г, № 10; Корпорация Здоровье
Декса-Здоровье Гранулы для орального раствора, 25 мг/2,5 г, пакет, 2.5 г, № 10 Корпорация Здоровье
В 10 аптеках
от 81,79 грн
Цены в аптеках
Декса-Здоровье гранулы для орального раствора, 25 мг/2,5 г, пакет, 2.5 г, № 30; Корпорация Здоровье
Декса-Здоровье Гранулы для орального раствора, 25 мг/2,5 г, пакет, 2.5 г, № 30 Корпорация Здоровье
В 9 аптеках
от 220,19 грн
Цены в аптеках
Декса-Здоровье гель, 12,5 мг/г, туба, 50 г, № 1; Корпорация Здоровье
Декса-Здоровье Гель, 12,5 мг/г, туба, 50 г, № 1 Корпорация Здоровье
В 4 аптеках
от 125,11 грн
Цены в аптеках
Декенор таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 10; KRKA d.d. Novo Mesto
Декенор Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 10 KRKA d.d. Novo Mesto
В 2 аптеках
от 132,84 грн
Цены в аптеках
Миалдекс раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; MaxPharma (UK)
Миалдекс Раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 MaxPharma (UK)
В 1 аптеке
от 74,29 грн
Цены в аптеках
Роталфен раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 5; Rotapharm
Роталфен Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 5 Rotapharm
В 117 аптеках других городов
от 243,20 грн
Цены в других городах
Альфорт Декса I.B. раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 3; Delta Medical Promotions AG
Альфорт Декса I.B. Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 3 Delta Medical Promotions AG
В 12 аптеках других городов
от 109,00 грн
Цены в других городах
Декскетопрофен раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в коробке с перегородками, в коробке с перегородками, № 10; Лубныфарм
Декскетопрофен Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в коробке с перегородками, в коробке с перегородками, № 10 Лубныфарм
В 2 аптеках других городов
от 206,08 грн
Цены в других городах
Дексалгин® саше гранулы для орального раствора, 25 мг, пакет, № 30; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Дексалгин® саше Гранулы для орального раствора, 25 мг, пакет, № 30 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
В 1 аптеке других городов
от 195,50 грн
Цены в других городах
Дексалгин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 30; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Дексалгин® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 30 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Нет в наличии
Кейвер® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50; Фармак
Кейвер® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50 Фармак
Нет в наличии
Сертофен таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 20; World Medicine
Сертофен Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 20 World Medicine
Нет в наличии
Декса-Здоровье раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 5; Корпорация Здоровье
Декса-Здоровье Раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 5 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Де-Спан раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, кассета в пачке, кассета в пачке, № 5; Микрохим
Де-Спан Раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, кассета в пачке, кассета в пачке, № 5 Микрохим
Нет в наличии
Ауксилен® раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 5; Kalceks
Ауксилен® Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 5 Kalceks
Нет в наличии
Дескет раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5; Лекхим-Харьков
Дескет Раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 5 Лекхим-Харьков
Нет в наличии
Кетодекса таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 30; undefined
Кетодекса Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, блистер, № 30
Нет в наличии
Декета раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6; Mistral Capital Management
Декета Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6 Mistral Capital Management
Нет в наличии
Декскетопрофен таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, блистер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 10; Лубныфарм
Декскетопрофен Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, блистер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 10 Лубныфарм
Нет в наличии
Mm= 254,284 Да.
Формы выпуска: гранулы для орального р-ра, р-р для инъекций, таблетки п/о.
ДЕКСКЕТОПРОФЕН (DEXKETOPROFENUM)
CAS №: 22161-81-5 C16H14O3
USPDDN: (+)-(S)-m-бензоилгидратропная кислота.
RTECS: (+)-3-бензоилгидратропная кислота;
(S)-3-бензоил-альфа-метилбензенуксусная кислота.

НПВП, оказывающий анальгезирующее, противовоспалительное и жаропонижающее действие, обусловленное снижением синтеза простагландинов вследствие угнетения ЦОГ. После приема внутрь действие декскетопрофена начинается через 30 мин и длится 3–6 ч.
Cmax в сыворотке крови при приеме внутрь достигается в среднем через 30 (15–60) мин. Время распределения и T½ декскетопрофена составляет 0,35 и 1,65 ч соответственно. Метаболизируется преимущественно посредством связывания с глюкуроновой кислотой с последующим выделением почками. Не кумулирует в организме.

болевой синдром легкой и средней интенсивности со стороны опорно-двигательного аппарата; дисменорея; зубная боль.

в зависимости от интенсивности боли разовая доза декскетопрофена составляет 12,5–25 мг каждые 8 ч. Не рекомендуется применять >75 мг/сут. Декскетопрофен применяется по необходимости и не предназначен для длительного лечения. Лечение пациентов пожилого возраста, с легким нарушением функции почек, а также с легкими или нарушениями средней тяжести функции печени целесообразно начинать с низкой дозы (суточная доза составляет 50 мг). При хорошей переносимости доза может быть повышена до обычной.

повышенная чувствительность к декскетопрофену или другим НПВП, эрозивно-язвенные заболевания ЖКТ, БА, тяжелая сердечная недостаточность, тяжелое нарушение функции печени, среднетяжелое или тяжелое нарушение функции почек, геморрагический диатез и другие коагулопатии. Декскетопрофен нельзя назначать пациентам, принимающим антикоагулянты, в период беременности и кормления грудью.

часто (1–10% случаев) возникает тошнота и/или рвота, боль в животе, диспепсия, диарея; в 0,1–1% случаев — слабость, повышенная утомляемость, нарушения сна, волнение, страх, головная боль, головокружение, приливы, кожная сыпь, сердцебиение, сухость во рту, гастрит, запор, вздутие кишечника, в 0,01–0,1% — парестезия, повышение АД, периферические отеки, брадипноэ, пептическая язва, перфорация язвы, кровотечения, анорексия, повышение активности печеночных ферментов, крапивница, повышенная потливость, полиурия, боль в спине, потеря сознания, у женщин — нарушение менструального цикла, у мужчин — нарушения функции предстательной железы. В единичных случаях (<0,01%) отмечены нейтропения, тромбоцитопения, нарушения зрения, шум в ушах, тахикардия, гипотензия, бронхоспазм, одышка, поражение поджелудочной железы, печени, тяжелые реакции со стороны кожи и слизистых оболочек (синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла), сосудистый отек, фотосенсибилизация, кожный зуд, поражение почек (нефрит или нефротический синдром), анафилактические реакции, ангионевротический отек лица.

декскетопрофен может вызывать головокружение и повышенную утомляемость, влияя тем самым на способность управлять транспортными средствами и работать с потенциально опасными механизмами.

не рекомендуется одновременное применение с другими НПВП, пероральными антикоагулянтами, пентоксифиллином — ввиду повышенного риска возникновения кровотечения; с препаратами лития — в связи с возможным повышением концентрации в крови последнего и развитием его токсических проявлений; с метотрексатом в высоких дозах (>15 мг/нед) — в связи с повышением его токсического влияния на кровь. При сочетанном применении декскетопрофен может усилить токсичность гидантоина и сульфаниламидов.
Требуется осторожность при одновременном применении с диуретиками и ингибиторами АПФ — возможно ослабление антигипертензивного действия и/или развитие ОПН; с метотрексатом в низких дозах (<15 мг/нед) — возможно повышение его гематотоксичности; с зидовудином — возможно угнетение эритропоэза; с препаратами сульфонилмочевины — возможно увеличение выраженности их сахароснижающего действия. Необходимо учитывать вероятность ослабления антигипертензивного эффекта блокаторов β-адренорецепторов; повышения токсичности циклоспорина и такролимуса, риска развития кровотечения при применении тромболитических препаратов. Пробеноцид может повышать концентрацию декскетопрофена в крови.

показано промывание желудка, симптоматическое лечение. Декскетопрофен поддается диализу.