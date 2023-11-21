НПВП, специфический ингибитор ЦОГ-2, представитель класса коксибов. За счет специфического угнетения активности изофермента ЦОГ-2 тормозит образование простагландинов. Целекоксиб практически не оказывает ингибирующего действия на ЦОГ-1. Повышение активности ЦОГ-2 в ответ на действие провоспалительных факторов приводит к синтезу и накоплению простагландинов, прежде всего простагландина Е 2 , которые вызывают развитие воспаления, отека и боли. За счет блокирования их образования целекоксиб проявляет противовоспалительное и анальгезирующее действие.

Целекоксиб имеет очень низкую степень сродства к ЦОГ-1, поэтому при применении в терапевтических дозах не вызывает нарушения синтеза конституциональных простагландинов и не оказывает негативного влияния на физиологические процессы в тканях, прежде всего в желудке, кишечнике, не влияет на функцию тромбоцитов. При применении в терапевтических дозах целекоксиб не вызывает побочных эффектов, характерных для неселективных ингибиторов ЦОГ, в частности развития язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, других осложнений со стороны верхних отделов ЖКТ (кровотечение, перфорация), а также угнетения ЦОГ-1-зависимой агрегации тромбоцитов. Частота развития серьезных осложнений со стороны верхних отделов ЖКТ при лечении целекоксибом существенно не отличается от таковой при применении плацебо и приблизительно в 8 раз ниже, чем при лечении неспецифическими ингибиторами ЦОГ.

При приеме внутрь натощак целекоксиб хорошо абсорбируется в пищеварительном тракте; C max в плазме крови достигается через 2–3 ч. Одновременный прием пищи замедляет всасывание целекоксиба приблизительно на 1 ч. Фармакокинетика целекоксиба линейная и пропорциональна дозе. Степень связывания с белками плазмы крови — около 97%. Целекоксиб метаболизируется в печени путем гидроксилирования, окисления и отчасти глюкуронирования. Экскретируется в основном в виде метаболитов, в неизмененном виде с мочой выводится <1% дозы. При повторном применении T ½ составляет 8–12 ч, а равновесная концентрация в плазме крови достигается в течение 5 дней. Объем распределения в равновесном состоянии у взрослых составляет приблизительно 500 л/70 кг, что свидетельствует о широком распределении целекоксиба в тканях. Целекоксиб проникает через ГЭБ и плацентарный барьер.