ЦЕЛЕКОКСИБ (CELECOXIBUM) Действующее вещество
НПВП, специфический ингибитор ЦОГ-2, представитель класса коксибов. За счет специфического угнетения активности изофермента ЦОГ-2 тормозит образование простагландинов. Целекоксиб практически не оказывает ингибирующего действия на ЦОГ-1. Повышение активности ЦОГ-2 в ответ на действие провоспалительных факторов приводит к синтезу и накоплению простагландинов, прежде всего простагландина Е2, которые вызывают развитие воспаления, отека и боли. За счет блокирования их образования целекоксиб проявляет противовоспалительное и анальгезирующее действие.
Целекоксиб имеет очень низкую степень сродства к ЦОГ-1, поэтому при применении в терапевтических дозах не вызывает нарушения синтеза конституциональных простагландинов и не оказывает негативного влияния на физиологические процессы в тканях, прежде всего в желудке, кишечнике, не влияет на функцию тромбоцитов. При применении в терапевтических дозах целекоксиб не вызывает побочных эффектов, характерных для неселективных ингибиторов ЦОГ, в частности развития язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, других осложнений со стороны верхних отделов ЖКТ (кровотечение, перфорация), а также угнетения ЦОГ-1-зависимой агрегации тромбоцитов. Частота развития серьезных осложнений со стороны верхних отделов ЖКТ при лечении целекоксибом существенно не отличается от таковой при применении плацебо и приблизительно в 8 раз ниже, чем при лечении неспецифическими ингибиторами ЦОГ.
При приеме внутрь натощак целекоксиб хорошо абсорбируется в пищеварительном тракте; Cmax в плазме крови достигается через 2–3 ч. Одновременный прием пищи замедляет всасывание целекоксиба приблизительно на 1 ч. Фармакокинетика целекоксиба линейная и пропорциональна дозе. Степень связывания с белками плазмы крови — около 97%. Целекоксиб метаболизируется в печени путем гидроксилирования, окисления и отчасти глюкуронирования. Экскретируется в основном в виде метаболитов, в неизмененном виде с мочой выводится <1% дозы. При повторном применении T½ составляет 8–12 ч, а равновесная концентрация в плазме крови достигается в течение 5 дней. Объем распределения в равновесном состоянии у взрослых составляет приблизительно 500 л/70 кг, что свидетельствует о широком распределении целекоксиба в тканях. Целекоксиб проникает через ГЭБ и плацентарный барьер.
целекоксиб применяют для облегчения симптомов остеоартрита (ОА), ревматоидного артрита (РА) и анкилозирующего спондилита (АС).
ОА. Обычно рекомендуемая суточная доза составляет 200 мг в 1 или 2 приема. У некоторых пациентов в случае недостаточного уменьшения выраженности симптомов повышение дозы до 200 мг 2 раза в сутки может повысить эффективность препарата.
РА. Начальная рекомендуемая суточная доза — 200 мг в 2 приема. При необходимости позже эту дозу можно повысить до 200 мг 2 раза в сутки.
АС. Рекомендуемая суточная доза составляет 200 мг/сут в 1 или 2 приема. У некоторых пациентов в случае недостаточного уменьшения выраженности симптомов повышение дозы до 400 мг/сут в 1 или 2 приема может повысить эффективность препарата.
Пациенты пожилого возраста (>65 лет). Как и у взрослых пациентов более молодого возраста, лечение следует начинать с дозы 200 мг/сут. При необходимости дозу можно повысить до 200 мг 2 раза в сутки. Препарат следует применять с осторожностью у пациентов пожилого возраста с массой тела <50 кг.
повышенная чувствительность к препарату, а также сульфонамидам. Активная пептическая язва или желудочно-кишечное кровотечение. Пациенты с БА, острым ринитом, полипами носа, ангионевротическим отеком, крапивницей или другими аллергическими реакциями после приема ацетилсалициловой кислоты или НПВП, включая ингибиторы ЦОГ-2 в анамнезе. Период беременности и кормления грудью. Женщины репродуктивного возраста, которые могут забеременеть, не применяющие эффективные контрацептивы. Нарушение функции печени тяжелой степени (уровень альбумина в плазме крови <25 г/л или оценка по шкале Чайлда — Пью ≥10). Пациенты с клиренсом креатинина <30 мл/мин. Воспалительные заболевания кишечника. Застойная сердечная недостаточность (класс II–IV согласно критериям NYHA).
Диагностированная ИБС, облитерирующие заболевания периферических артерий и/или цереброваскулярные заболевания.
редко — боль в эпигастральной области, тошнота, рвота, изжога, анорексия, диарея; при длительном применении в высоких дозах — изъязвление слизистой оболочки пищеварительного тракта, желудочно-кишечное кровотечение, кровотечение из десен, повышение активности печеночных трансаминаз; головная боль, головокружение, сонливость или бессонница, депрессия, возбуждение; снижение слуха, шум в ушах; повышение АД, тахикардия; снижение устойчивости к инфекциям дыхательных путей, боль в горле, кашель, одышка, бронхоспазм; почечная недостаточность, отечный синдром; агранулоцитоз, лейкопения, анемия, тромбоцитопения; аллергические реакции (кожный зуд, сыпь, крапивница, фотосенсибилизация, отек Квинке); алопеция, потливость.
у больных с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки лечение можно начинать только после полного рубцевания язвы.
У некоторых больных, принимавших целекоксиб, отмечались задержка жидкости в организме и периферические отеки, в связи с чем целекоксиб следует применять с осторожностью у пациентов с сердечной недостаточностью или при наличии состояний, при которых существует потенциальный риск задержки жидкости в организме.
У пациентов с тяжелыми заболеваниями печени и почек целекоксиб следует применять только в исключительных случаях под контролем врача.
Безопасность применения в период беременности не установлена, поэтому целекоксиб не следует назначать беременным, за исключением случаев крайней необходимости. Воздействие целекоксиба на закрытие артериального протока у человека не изучалось, поэтому применения целекоксиба в III триместр беременности следует избегать.
Целекоксиб проникает в грудное молоко в концентрации, близкой к концентрации в плазме крови. Исследования, посвященные безопасности его применения в период кормления грудью, не проводились, поэтому целекоксиб не следует назначать в этот период.
следует проводить мониторинг антикоагуляционной активности варфарина или других антикоагулянтов, особенно в течение нескольких дней после начала лечения целекоксибом или при изменении режима его дозирования, поскольку в этом случае повышается риск развития геморрагических осложнений. Влияние целекоксиба на антикоагулянтную активность варфарина в дозе 2–5 мг/сут изучено у здоровых добровольцев. Отмечено, что целекоксиб не влияет на показатель протромбинового времени, однако, по данным постмаркетинговых исследований, в связи с увеличением протромбинового времени у пациентов пожилого возраста, одновременно принимавших варфарин и целекоксиб, отмечались случаи кровотечений.
Не выявлено влияния целекоксиба на фармакокинетику и/или фармакодинамику лекарственных средств, являющихся субстратами CYP 2С9 (глибенкламид, фенитоин, толбутамид).
У пациентов, одновременно принимающих ингибитор CYP 2С9 флуконазол, лечение целекоксибом следует начинать с назначения последнего в минимальной рекомендуемой дозе; с осторожностью применяют целекоксиб в комбинации с другими ингибиторами CYP 2С9.
Целекоксиб угнетает CYP 2D6, хотя и не является его субстратом. В ходе исследований in vivo клинически значимого взаимодействия целекоксиба с пароксетином (субстрат и ингибитор CYP 2D6) не выявлено.
В метаболизме целекоксиба, возможно, очень незначительную роль (около 1%) играет фермент CYP 2С19. В исследованиях in vivo целекоксиб не влиял на клиренс фенитоина (субстрата CYP 2С19) при однократном применении последнего. Риск взаимодействия с субстратами CYP 2С19 можно не учитывать.
Значимого взаимодействия целекоксиба с кетоконазолом (ингибитор CYP 3А4), а также с метотрексатом и солями лития не выявлено.
Неабсорбируемые антациды (соединения алюминия и магния) снижают степень всасывания целекоксиба на 10%, что не имеет клинического значения.
Целекоксиб можно назначать в комбинации с кислотой ацетилсалициловой в низких дозах. Учитывая отсутствие влияния на агрегацию тромбоцитов, целекоксиб не является альтернативным кислоте ацетилсалициловой препаратом для профилактики осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы.
у добровольцев назначение целекоксиба в дозе до 1,2 г/сут в 1–2 приема повторно не вызывало клинически значимых симптомов передозировки. В случаях возможной передозировки проводят симптоматическое лечение. Проведение диализа, вероятно, малоэффективно.