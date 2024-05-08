собранные в фазу цветения и плодоношения, высушенные и обмолоченные листья кассии (сенны) содержат антрагликозиды (эмодин, хризофановую кислоту) и другие биологически активные вещества. Количество производных антрацена в пересчете на хризофановую кислоту не менее 1,35%. Стимулируя рецепторы слизистой оболочки кишечника, препараты кассии усиливают его перистальтику и вызывают слабительный эффект. Ввиду низкого содержания смолистых веществ не оказывает, в отличие от подобных средств (препараты ревеня, крушины), выраженного раздражающего действия на слизистую оболочку кишечника и хорошо переносится. Действие обычно развивается через 6–10 ч после приема внутрь.