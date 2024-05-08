КАССИЯ ОСТРОЛИСТНАЯ/УЗКОЛИСТНАЯ* (CASSIA ACUTIFOLIA/ANGUSTIFOLIA*) Действующее вещество
собранные в фазу цветения и плодоношения, высушенные и обмолоченные листья кассии (сенны) содержат антрагликозиды (эмодин, хризофановую кислоту) и другие биологически активные вещества. Количество производных антрацена в пересчете на хризофановую кислоту не менее 1,35%. Стимулируя рецепторы слизистой оболочки кишечника, препараты кассии усиливают его перистальтику и вызывают слабительный эффект. Ввиду низкого содержания смолистых веществ не оказывает, в отличие от подобных средств (препараты ревеня, крушины), выраженного раздражающего действия на слизистую оболочку кишечника и хорошо переносится. Действие обычно развивается через 6–10 ч после приема внутрь.
хронический запор у взрослых и детей.
водный настой листьев кассии (5–10 г на 100 мл воды) назначают внутрь по 1 столовой ложке 2–3 раза в сутки.
Применяют также в виде таблеток, содержащих экстракт сенны сухой, по 12–36 мг/сут перед сном.
Взрослым обычно назначают по 1 кубику, детям в возрасте старше 12 лет — ¼–½ кубика. Принимают внутрь, предварительно разжевав, по возможности на ночь перед сном. Следует применять в минимальной эффективной дозе, обеспечивающей отхождение мягкого кала.
острый гастородуоденит и колит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, период беременности.
диспептические явления, боль в области живота.