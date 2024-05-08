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Активные вещества — “К”КАССИЯ ОСТРОЛИСТНАЯ/УЗКОЛИСТНАЯ* (CASSIA ACUTIFOLIA/ANGUSTIFOLIA*)

КАССИЯ ОСТРОЛИСТНАЯ/УЗКОЛИСТНАЯ* (CASSIA ACUTIFOLIA/ANGUSTIFOLIA*) Действующее вещество

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Найдено: 25 препаратов
Сенаде® таблетки, 13,5 мг, блистер, № 500; Cipla
Сенаде® Таблетки, 13,5 мг, блистер, № 500 Cipla
В 826 аптеках
от 362,55 грн
Цены в аптеках
Сенны листья и плоды листья и плоды резано-прессованные, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Сенны листья и плоды Листья и плоды резано-прессованные, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 674 аптеках
от 36,81 грн
Цены в аптеках
Сенадексин таблетки, 70 мг, блистер, № 10; Лубныфарм
Сенадексин Таблетки, 70 мг, блистер, № 10 Лубныфарм
В 424 аптеках
от 11,53 грн
Цены в аптеках
Сенны листья и плоды листья и плоды, 2 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; ЗАО "Лектравы"
Сенны листья и плоды Листья и плоды, 2 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 372 аптеках
от 42,14 грн
Цены в аптеках
Сенадексин-Форте таблетки, 140 мг, блистер, № 100; Лубныфарм
Сенадексин-Форте Таблетки, 140 мг, блистер, № 100 Лубныфарм
В 239 аптеках
от 193,09 грн
Цены в аптеках
Сенны листья листья, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; undefined
Сенны листья Листья, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1
В 216 аптеках
от 46,51 грн
Цены в аптеках
Сенны листья листья, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Лубныфарм
Сенны листья Листья, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
В 190 аптеках
от 48,90 грн
Цены в аптеках
Сенадексин-Здоровье таблетки, 70 мг, блистер, № 10; Корпорация Здоровье
Сенадексин-Здоровье Таблетки, 70 мг, блистер, № 10 Корпорация Здоровье
В 160 аптеках
от 12,41 грн
Цены в аптеках
Сенны листья листья, 2 г, фильтр-пакет, № 20; undefined
Сенны листья Листья, 2 г, фильтр-пакет, № 20
В 159 аптеках
от 40,45 грн
Цены в аптеках
Сенадексин таблетки, 70 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10; Лубныфарм
Сенадексин Таблетки, 70 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10 Лубныфарм
В 158 аптеках
от 11,93 грн
Цены в аптеках
Сенны листья листья, 100 г, пачка, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; undefined
Сенны листья Листья, 100 г, пачка, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1
В 156 аптеках
от 62,00 грн
Цены в аптеках
Сенны листья листья, 2 г, фильтр-пакет, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20; undefined
Сенны листья Листья, 2 г, фильтр-пакет, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20
В 155 аптеках
от 65,00 грн
Цены в аптеках
Регулакс® фруктовые кубики, № 6; Krewel Meuselbach GmbН
Регулакс® Фруктовые кубики, № 6 Krewel Meuselbach GmbН
В 138 аптеках
от 165,40 грн
Цены в аптеках
Сенны листья и плоды листья и плоды резано-прессованные, 200 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Сенны листья и плоды Листья и плоды резано-прессованные, 200 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 124 аптеках
от 49,96 грн
Цены в аптеках
Сенадексин таблетки, 70 мг, блистер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 10; Лубныфарм
Сенадексин Таблетки, 70 мг, блистер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 10 Лубныфарм
В 58 аптеках
от 15,40 грн
Цены в аптеках
Сенны листья листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; undefined
Сенны листья Листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1
В 49 аптеках
от 29,91 грн
Цены в аптеках
Сенадексин таблетки, 70 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 100; Лубныфарм
Сенадексин Таблетки, 70 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 100 Лубныфарм
В 9 аптеках
от 100,61 грн
Цены в аптеках
Сенны листья листья, 100 г, пачка, тм айви, тм айви, № 1; Виола ФФ
Сенны листья Листья, 100 г, пачка, тм айви, тм айви, № 1 Виола ФФ
В 4 аптеках
от 42,61 грн
Цены в аптеках
Сенны листья листья, 2 г, фильтр-пакет, тм айви, тм айви, № 20; undefined
Сенны листья Листья, 2 г, фильтр-пакет, тм айви, тм айви, № 20
В 8 аптеках других городов
от 34,90 грн
Цены в других городах
Сенны листья листья, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Тернофарм
Сенны листья Листья, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Тернофарм
Нет в наличии
Сенадексин-Форте таблетки, 140 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 100; Лубныфарм
Сенадексин-Форте Таблетки, 140 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 100 Лубныфарм
Нет в наличии
Сенны листья листья, 2 г, фильтр-пакет, № 10; Виола ФФ
Сенны листья Листья, 2 г, фильтр-пакет, № 10 Виола ФФ
Нет в наличии
Сенадексин-Форте таблетки, 140 мг, блистер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 10; Лубныфарм
Сенадексин-Форте Таблетки, 140 мг, блистер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 10 Лубныфарм
Нет в наличии
Сенадексин таблетки, 70 мг, блистер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 10; Лубныфарм
Сенадексин Таблетки, 70 мг, блистер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 10 Лубныфарм
Нет в наличии
Сенны листья листья, 100 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Лубныфарм
Сенны листья Листья, 100 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Лубныфарм
Нет в наличии
Форма выпуска: листья, листья резано-прессованные, таблетки, таблетки для жевания, фруктовые кубики.

собранные в фазу цветения и плодоношения, высушенные и обмолоченные листья кассии (сенны) содержат антрагликозиды (эмодин, хризофановую кислоту) и другие биологически активные вещества. Количество производных антрацена в пересчете на хризофановую кислоту не менее 1,35%. Стимулируя рецепторы слизистой оболочки кишечника, препараты кассии усиливают его перистальтику и вызывают слабительный эффект. Ввиду низкого содержания смолистых веществ не оказывает, в отличие от подобных средств (препараты ревеня, крушины), выраженного раздражающего действия на слизистую оболочку кишечника и хорошо переносится. Действие обычно развивается через 6–10 ч после приема внутрь.

хронический запор у взрослых и детей.

водный настой листьев кассии (5–10 г на 100 мл воды) назначают внутрь по 1 столовой ложке 2–3 раза в сутки.
Применяют также в виде таблеток, содержащих экстракт сенны сухой, по 12–36 мг/сут перед сном.
Взрослым обычно назначают по 1 кубику, детям в возрасте старше 12 лет — ¼–½ кубика. Принимают внутрь, предварительно разжевав, по возможности на ночь перед сном. Следует применять в минимальной эффективной дозе, обеспечивающей отхождение мягкого кала.

острый гастородуоденит и колит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, период беременности.

диспептические явления, боль в области живота.