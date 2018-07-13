Киев
Производители на букву “E”
Exir Pharmaceutical
11 препаратов
11 препаратов
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Лораксон
Порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №12
Exir Pharmaceutical
от
992,49
грн
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Лораксон
Порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №12
Exir Pharmaceutical
Нет в наличии
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Лопракс
Порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон для приготовления 50 мл суспензии №1
Exir Pharmaceutical
Нет в наличии
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Лопракс
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг №6
Exir Pharmaceutical
Нет в наличии
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Лоразидим
Порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Exir Pharmaceutical
Нет в наличии
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Лораксим
Порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Exir Pharmaceutical
Нет в наличии
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Вентилор
Раствор для инъекций 0,5 мг/мл ампула 1 мл №10
Exir Pharmaceutical
Нет в наличии
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Лорикацин
Раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Exir Pharmaceutical
Нет в наличии
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Лорикацин
Раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Exir Pharmaceutical
Нет в наличии
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Эксипенем
Порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Exir Pharmaceutical
Нет в наличии
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Эксипим
Порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Exir Pharmaceutical
Нет в наличии
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