Киев
Производители на букву “E”

Exir Pharmaceutical11 препаратов

11 препаратов
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Лораксон
Лораксон
Порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №12
Exir Pharmaceutical
от 992,49 грн
в 1 аптеке других городов
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Лораксон
Лораксон
Порошок для раствора для инъекций 500 мг флакон №12
Exir Pharmaceutical
Нет в наличии
Лопракс
Лопракс
Порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон для приготовления 50 мл суспензии №1
Exir Pharmaceutical
Нет в наличии
Лопракс
Лопракс
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг №6
Exir Pharmaceutical
Нет в наличии
Лоразидим
Лоразидим
Порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Exir Pharmaceutical
Нет в наличии
Лораксим
Лораксим
Порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг флакон №1
Exir Pharmaceutical
Нет в наличии
Вентилор
Вентилор
Раствор для инъекций 0,5 мг/мл ампула 1 мл №10
Exir Pharmaceutical
Нет в наличии
Лорикацин
Лорикацин
Раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Exir Pharmaceutical
Нет в наличии
Лорикацин
Лорикацин
Раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Exir Pharmaceutical
Нет в наличии
Эксипенем
Эксипенем
Порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Exir Pharmaceutical
Нет в наличии
Эксипим
Эксипим
Порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Exir Pharmaceutical
Нет в наличии
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