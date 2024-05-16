Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПСИХОЛЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИПСИХОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАФенотиазины с алифатической боковой цепьюХлорпромазинАминазин-ЗдоровьеЦены в аптеках

Аминазин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер в коробке, №10 - Киев (285597) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
73,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Всего: упаковка (1)
77,38 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
98,21
Экономия: -5,21 грн
93,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (1)
90,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Карела Чапека, 4
Всего: упаковка (1)
90,60 грн
Жолдифарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (1)
96,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
Всего: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
77,38 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (1)
95,55
Экономия: -6,57 грн
88,98 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (1)
90,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (2)
77,23 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 16
Всего: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 48/2
Всего: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
Всего: упаковка (1)
88,20 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
89,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 3
Всего: упаковка (1)
90,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 13/14
Всего: упаковка (1)
89,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 14
Всего: упаковка (1)
77,38 грн