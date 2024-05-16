Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПСИХОЛЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИПСИХОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАФенотиазины с алифатической боковой цепьюХлорпромазинАминазинЦены в аптеках

Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Киев (30298) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
51,53
Экономия: -7,83 грн
43,70 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
51,54
Экономия: -7,83 грн
43,71 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (1)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
Всего: упаковка (1)
43,67 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Глубочицкая, 44
Всего: упаковка (2)
51,54
Экономия: -9,48 грн
42,06 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
Всего: упаковка (1)
45,92 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
Всего: упаковка (1)
43,71 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
45,90 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (1)
56,17 грн
Жолдифарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: раствор для инъекций (7)
51,50 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 36
Всего: упаковка (1)
43,70 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Неманская, 6
Всего: упаковка (8)
43,71 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 8
Всего: упаковка (1)
41,55 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
Всего: упаковка (2)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Аптека24
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (1)
51,50 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (1)
50,53 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Соборности, 4
Всего: раствор для инъекций (8)
48,31 грн
Онлайн №2
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (2)
43,71 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 19
Всего: упаковка (4)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
Всего: упаковка (1)
51,53
Экономия: -7,83 грн
43,70 грн