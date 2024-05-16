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Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл контурная ячейковая упаковка, пачка, №10 - Киев (13256) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
53,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
57,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
57,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (1)
59,75
Экономия: -7,96 грн
51,79 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (1)
60,21
Экономия: -8,42 грн
51,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: ампула (9)
57,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
58,40 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: раствор для инъекций (5)
46,81
Экономия: -7,11 грн
39,70 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (2)
63,59
Экономия: -9,66 грн
53,93 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (2)
56,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (3)
64,97
Экономия: -9,87 грн
55,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Политехническая, 25/29
Всего: упаковка (1)
46,81
Экономия: -7,11 грн
39,70 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (1)
63,53
Экономия: -9,66 грн
53,87 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
Всего: упаковка (1)
54,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (1)
60,21
Экономия: -8,42 грн
51,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: ампула (5)
54,70 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
Всего: упаковка (3)
60,54
Экономия: -6,22 грн
54,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
Всего: ампула (8)
61,50 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (2)
64,05
Экономия: -9,73 грн
54,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 3
Всего: упаковка (1)
51,79 грн