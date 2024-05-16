К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Коростень, ул. Сосновского, 29 Всего: упаковка (1) 245,36 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Казатин, ул. Героев Майдана, 14 Всего: упаковка (1) 176,39 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Бердичев, ул. Европейская, 128-А Всего: упаковка (1) 244,75 Экономия: -0,59 грн 244,16 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Умань, ул. Небесной Сотни, 22 Всего: упаковка (1) 243,00 Экономия: -21,00 грн 222,00 грн Забронировать

Аптека семейная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Гайсин, ул. Соборная, 41 Всего: упаковка (1) 245,52 грн Забронировать

Семейная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Гайсин, ул. Соборная, 43 Всего: упаковка (1) 244,90 Экономия: -0,33 грн 244,57 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А Всего: упаковка (1) 245,51 Экономия: -2,11 грн 243,40 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Любар, ул. Независимости, 48 Всего: упаковка (1) 178,05 Экономия: -2,40 грн 175,65 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 21 Всего: упаковка (1) 245,71 Экономия: -2,32 грн 243,39 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16 Всего: упаковка (1) 241,00 Экономия: -21,00 грн 220,00 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Хмельницкий, ул. Соборная, 8 Всего: упаковка (1) 244,89 Экономия: -1,56 грн 243,33 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ровно, просп. Мира, 2 Всего: упаковка (1) 178,20 Экономия: -2,53 грн 175,67 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 4 Всего: упаковка (1) 240,01 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Ровно, ул. Соборная, 94 Всего: упаковка (1) 177,78 грн Забронировать

Йод Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Сокиряны, ул. Грушевского, 1-А Всего: упаковка (1) 246,82 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Волочиск, ул. Независимости, 27 Всего: упаковка (1) 176,09 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Дубно, ул. Грушевского Михаила, 111 Всего: упаковка (1) 245,56 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Дубно, ул. Галицкого Данила, 1 Всего: упаковка (1) 241,06 Экономия: -3,90 грн 237,16 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Заречное, ул. Фестивальная, 21-А Всего: упаковка (1) 177,96 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Скалат, ул. Грушевского Михаила, 6 Всего: упаковка (1) 178,71 Экономия: -0,57 грн 178,14 грн Забронировать