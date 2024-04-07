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Активные вещества — “Б”БЕРЕЗА ПУШИСТАЯ* (BETULA PUBESCENS EHRH.*)

БЕРЕЗА ПУШИСТАЯ* (BETULA PUBESCENS EHRH.*) Действующее вещество

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Найдено: 7 препаратов
Березы почки почки, 20 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Березы почки Почки, 20 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 485 аптеках
от 44,78 грн
Цены в аптеках
Березовые почки почки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Березовые почки Почки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 294 аптеках
от 70,40 грн
Цены в аптеках
Березы почки почки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Лубныфарм
Березы почки Почки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
В 147 аптеках
от 46,17 грн
Цены в аптеках
Березы почки почки, 10 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Березы почки Почки, 10 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 67 аптеках
от 25,66 грн
Цены в аптеках
Березовые почки почки, 10 г, пакет, № 1; ЗАО "Лектравы"
Березовые почки Почки, 10 г, пакет, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 19 аптеках
от 22,91 грн
Цены в аптеках
Березы почки почки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Тернофарм
Березы почки Почки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Тернофарм
Нет в наличии
Березы почки почки, 10 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Тернофарм
Березы почки Почки, 10 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Тернофарм
Нет в наличии
Форма выпуска: высушенные почки.

содержит эфирное масло (не менее 0,2%), дубильные и другие вещества. Применяют в качестве мочегонного средства.

отеки при почечной и сердечной недостаточности.

внутрь в виде настоя (20:200 мл). Принимают по 1–2 столовые ложки 3 раза в сутки.

повышенная чувствительность.