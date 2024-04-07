БЕРЕЗА ПУШИСТАЯ* (BETULA PUBESCENS EHRH.*) Действующее вещество
от 44,78 грн
Березовые почки Почки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
от 70,40 грн
Березы почки Почки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
от 46,17 грн
от 25,66 грн
Березовые почки Почки, 10 г, пакет, № 1 ЗАО "Лектравы"
от 22,91 грн
Березы почки Почки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Тернофарм
Нет в наличии
Березы почки Почки, 10 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Тернофарм
Нет в наличии
Форма выпуска: высушенные почки.
содержит эфирное масло (не менее 0,2%), дубильные и другие вещества. Применяют в качестве мочегонного средства.
отеки при почечной и сердечной недостаточности.
внутрь в виде настоя (20:200 мл). Принимают по 1–2 столовые ложки 3 раза в сутки.
повышенная чувствительность.