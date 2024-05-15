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Березы почки почки 20 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Днепр (Днепропетровск) (68689) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
77,43
Экономия: -11,09 грн
66,34 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
75,90
Экономия: -9,27 грн
66,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
78,05
Экономия: -11,39 грн
66,66 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
73,59
Экономия: -7,30 грн
66,29 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (2)
67,82 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
76,68
Экономия: -9,10 грн
67,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
81,01
Экономия: -14,83 грн
66,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
77,28
Экономия: -11,05 грн
66,23 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
63,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4)
76,98
Экономия: -10,75 грн
66,23 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
75,72
Экономия: -9,07 грн
66,65 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
74,86
Экономия: -8,28 грн
66,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
75,06
Экономия: -8,95 грн
66,11 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (2)
63,83 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
74,78
Экономия: -8,24 грн
66,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (3)
67,82 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
78,58
Экономия: -12,42 грн
66,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 03 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (2)
79,05
Экономия: -12,82 грн
66,23 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (4)
75,70
Экономия: -10,61 грн
65,09 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
77,36
Экономия: -10,70 грн
66,66 грн