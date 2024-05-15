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Березовые почки почки 50 г пачка с внутренним пакетом, №1 - Днепр (Днепропетровск) (69596) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (3)
97,99
Экономия: -14,18 грн
83,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
97,15
Экономия: -9,50 грн
87,65 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
99,30
Экономия: -15,30 грн
84,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
93,98
Экономия: -16,75 грн
77,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (3)
95,64
Экономия: -17,20 грн
78,44 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (3)
98,50
Экономия: -14,69 грн
83,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
89,44
Экономия: -3,44 грн
86,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (2)
107,99
Экономия: -24,18 грн
83,81 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 35 мин
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (5)
96,50
Экономия: -12,69 грн
83,81 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (1)
104,99
Экономия: -21,18 грн
83,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 05 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (3)
91,59
Экономия: -13,19 грн
78,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (4)
97,95
Экономия: -19,55 грн
78,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
Всего: упаковка (2)
107,99
Экономия: -24,18 грн
83,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 35 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (3)
90,75
Экономия: -2,99 грн
87,76 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (4)
104,50
Экономия: -20,69 грн
83,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (3)
100,64
Экономия: -12,00 грн
88,64 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 1
Всего: упаковка (4)
94,17
Экономия: -6,52 грн
87,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
Всего: упаковка (2)
111,99
Экономия: -28,18 грн
83,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (2)
91,13
Экономия: -4,49 грн
86,64 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
Всего: упаковка (1)
94,50
Экономия: -10,69 грн
83,81 грн