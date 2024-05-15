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Березовые почки почки 10 г пакет, №1 - Днепр (Днепропетровск) (19117) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (4)
25,44
Экономия: -1,27 грн
24,17 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (11)
38,41
Экономия: -3,75 грн
34,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 05 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
39,76
Экономия: -2,91 грн
36,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
24,03
Экономия: -1,13 грн
22,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (6)
37,68
Экономия: -2,82 грн
34,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (3)
26,94
Экономия: -1,27 грн
25,67 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (4)
38,07
Экономия: -3,64 грн
34,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
Всего: упаковка (1)
41,43
Экономия: -6,59 грн
34,84 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (9)
41,01
Экономия: -6,24 грн
34,77 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (6)
37,50
Экономия: -2,75 грн
34,75 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Каменское, просп. Стуса Василия, 2-Б
Всего: упаковка (2)
27,48
Экономия: -1,20 грн
26,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, бульв. Строителей, 27-Н
Всего: упаковка (2)
25,60
Экономия: -1,43 грн
24,17 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 35 мин
Каменское, просп. Победы, 2-Б
Всего: упаковка (3)
27,59
Экономия: -1,52 грн
26,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (3)
26,98
Экономия: -0,99 грн
25,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (1)
27,73
Экономия: -1,74 грн
25,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: упаковка (1)
26,78
Экономия: -0,79 грн
25,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Павлоград, ул. Центральная, 75/2
Всего: упаковка (3)
25,98
Экономия: -1,65 грн
24,33 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 35 мин
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (2)
38,07
Экономия: -3,30 грн
34,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 35 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (1)
26,82
Экономия: -0,83 грн
25,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
27,14
Экономия: -1,15 грн
25,99 грн