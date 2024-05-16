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Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг, №28 - Киев (105599) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
1510,08 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (2)
1450,00
Экономия: -72,50 грн
1377,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
1380,99
Экономия: -39,98 грн
1341,01 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
1443,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
1495,84
Экономия: -138,48 грн
1357,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (3), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
1504,28 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
1314,71 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 4
Всего: упаковка (1)
1314,71 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (1)
1446,18
Экономия: -105,17 грн
1341,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (1)
1314,71 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Всего: упаковка (1)
1380,99
Экономия: -39,98 грн
1341,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (14)
1525,30
Экономия: -167,94 грн
1357,36 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
1446,18
Экономия: -105,17 грн
1341,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
1438,00 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
1431,69
Экономия: -19,52 грн
1412,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 3
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
1314,71 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Телиги Елены, 11
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
1431,71
Экономия: -19,52 грн
1412,19 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 4
Всего: упаковка (1)
1242,39 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голего Николая, 5
Всего: упаковка (1)
1314,71 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 12
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
1393,60 грн