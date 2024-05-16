Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА, ИНСЕКТИЦИДЫ И РЕПЕЛЛЕНТЫПРОТИВОГЕЛЬМИНТНЫЕ СРЕДСТВАСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ НЕМАТОДОЗАХПроизводные бензимидазолаАльбендазолАльбендазол-ФармексЦены в аптеках

Альбендазол-Фармекс таблетки 400 мг блистер, №3 - Киев (562177) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
81,83 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (28)
81,64 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (10)
82,12 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (6)
89,71
Экономия: -12,09 грн
77,62 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (1)
88,30
Экономия: -15,77 грн
72,53 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
87,95
Экономия: -10,34 грн
77,61 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (1)
80,64 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 6-А
Всего: упаковка (3)
89,05
Экономия: -16,52 грн
72,53 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голего Николая, 2
Всего: упаковка (2)
79,73
Экономия: -2,73 грн
77,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (3)
88,78
Экономия: -16,25 грн
72,53 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ольжича Олега, 3
Всего: упаковка (1)
88,53
Экономия: -16,00 грн
72,53 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
Всего: упаковка (2)
90,77
Экономия: -8,83 грн
81,94 грн
Аптека24
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (1)
86,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (5)
82,58
Экономия: -2,68 грн
79,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братиславская, 26
Всего: упаковка (2)
88,30
Экономия: -15,77 грн
72,53 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
Всего: упаковка (2)
87,24
Экономия: -9,58 грн
77,66 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 34
Всего: упаковка (2)
85,94
Экономия: -5,04 грн
80,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Мейтуса Композитора, 5
Всего: упаковка (1)
84,31 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
Всего: упаковка (12)
82,24
Экономия: -4,62 грн
77,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (3)
89,42
Экономия: -7,48 грн
81,94 грн