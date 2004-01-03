Все аптеки Украины
Список производителейEEuro Lifecare

Производитель: Euro Lifecare

Представительство «Euro Lifecare»
03680, Киев, просп. Академика Глушкова, 42Б
(044) 526-64-86
(044) 526-64-86
www.eurolifecare.com.ua
Продукция
Контакты
Найдено: 18 препаратов
Альбензи суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон в коробке картонной, 10 мл, № 1; Euro Lifecare
Альбензи Суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон в коробке картонной, 10 мл, № 1 Euro Lifecare
В 203 аптеках
от 47,00 грн
Цены в аптеках
Альбензи таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 3; Euro Lifecare
Альбензи Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 3 Euro Lifecare
В 434 аптеках
от 95,06 грн
Цены в аптеках
Альбензи таблетки жевательные, 400 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 3; Euro Lifecare
Альбензи Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 3 Euro Lifecare
В 37 аптеках
от 128,91 грн
Цены в аптеках
Бронхомед Бальзам раствор для перорального применения, бутылка, 100 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 1; Euro Lifecare
Бронхомед Бальзам Раствор для перорального применения, бутылка, 100 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 1 Euro Lifecare
В 509 аптеках
от 165,90 грн
Цены в аптеках
Бронхомед МаксИммун с витамином C и сахаром леденцы, № 24; Euro Lifecare
Бронхомед МаксИммун с витамином C и сахаром Леденцы, № 24 Euro Lifecare
В 165 аптеках
от 152,33 грн
Цены в аптеках
Вагибиотик капсулы, № 14; Euro Lifecare
Вагибиотик Капсулы, № 14 Euro Lifecare
В 539 аптеках
от 399,16 грн
Цены в аптеках
ВагиТиаб капсулы вагинальные мягкие, блистер, № 10; NTC
ВагиТиаб Капсулы вагинальные мягкие, блистер, № 10 NTC
В 392 аптеках
от 362,00 грн
Цены в аптеках
Грипаут Горячий напиток порошок для орального раствора, пакет, 6 г, № 10; Euro Lifecare
Грипаут Горячий напиток Порошок для орального раствора, пакет, 6 г, № 10 Euro Lifecare
В 666 аптеках
от 183,20 грн
Цены в аптеках
Долоксен Фаст мазь, 61,1 мг/г, туба, 50 г, № 1; Euro Lifecare
Долоксен Фаст Мазь, 61,1 мг/г, туба, 50 г, № 1 Euro Lifecare
В 197 аптеках
от 129,77 грн
Цены в аптеках
Еврозидим порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 10; Euro Lifecare
Еврозидим Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 10 Euro Lifecare
В 3 аптеках
от 2137,30 грн
Цены в аптеках
Евроксим порошок для инъекций, 1,5 г, флакон, № 10; Euro Lifecare
Евроксим Порошок для инъекций, 1,5 г, флакон, № 10 Euro Lifecare
В 1 аптеке других городов
от 1744,50 грн
Цены в других городах
Евроксим порошок для инъекций, 750 мг, флакон, № 10; Euro Lifecare
Евроксим Порошок для инъекций, 750 мг, флакон, № 10 Euro Lifecare
В 4 аптеках
от 784,72 грн
Цены в аптеках
Европенем порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 10; Euro Lifecare
Европенем Порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 10 Euro Lifecare
В 11 аптеках
от 2387,85 грн
Цены в аптеках
Европенем порошок для приготовления инъекционного раствора, 500 мг, флакон, № 10; Euro Lifecare
Европенем Порошок для приготовления инъекционного раствора, 500 мг, флакон, № 10 Euro Lifecare
В 6 аптеках
от 2440,80 грн
Цены в аптеках
Еврофаст капсулы мягкие желатиновые, 200 мг, блистер в коробке, № 10; Euro Lifecare
Еврофаст Капсулы мягкие желатиновые, 200 мг, блистер в коробке, № 10 Euro Lifecare
В 7 аптеках других городов
от 74,40 грн
Цены в других городах
Еврофаст капсулы мягкие желатиновые, 200 мг, блистер в коробке, № 20; Euro Lifecare
Еврофаст Капсулы мягкие желатиновые, 200 мг, блистер в коробке, № 20 Euro Lifecare
В 162 аптеках
от 150,35 грн
Цены в аптеках
Еврофаст капсулы мягкие желатиновые, 400 мг, блистер в коробке, № 20; Euro Lifecare
Еврофаст Капсулы мягкие желатиновые, 400 мг, блистер в коробке, № 20 Euro Lifecare
В 186 аптеках
от 182,84 грн
Цены в аптеках
Еврофаст Комби капсулы мягкие, 200 мг + 500 мг, блистер, № 10; Euro Lifecare
Еврофаст Комби Капсулы мягкие, 200 мг + 500 мг, блистер, № 10 Euro Lifecare
В 798 аптеках
от 127,92 грн
Цены в аптеках
2 3
Стандартизація фармацевтичної продукції
03680, Киев, просп. Академика Глушкова, 42Б
(044) 526-64-86
(044) 526-64-86
www.eurolifecare.com.ua
Найдено: 18 препаратов
Альбензи суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон в коробке картонной, 10 мл, № 1; Euro Lifecare
Альбензи Суспензия оральная, 200 мг/5 мл, флакон в коробке картонной, 10 мл, № 1 Euro Lifecare
В 203 аптеках
от 47,00 грн
Цены в аптеках
Альбензи таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 3; Euro Lifecare
Альбензи Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, № 3 Euro Lifecare
В 434 аптеках
от 95,06 грн
Цены в аптеках
Альбензи таблетки жевательные, 400 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 3; Euro Lifecare
Альбензи Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 3 Euro Lifecare
В 37 аптеках
от 128,91 грн
Цены в аптеках
Бронхомед Бальзам раствор для перорального применения, бутылка, 100 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 1; Euro Lifecare
Бронхомед Бальзам Раствор для перорального применения, бутылка, 100 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 1 Euro Lifecare
В 509 аптеках
от 165,90 грн
Цены в аптеках
Бронхомед МаксИммун с витамином C и сахаром леденцы, № 24; Euro Lifecare
Бронхомед МаксИммун с витамином C и сахаром Леденцы, № 24 Euro Lifecare
В 165 аптеках
от 152,33 грн
Цены в аптеках
Вагибиотик капсулы, № 14; Euro Lifecare
Вагибиотик Капсулы, № 14 Euro Lifecare
В 539 аптеках
от 399,16 грн
Цены в аптеках
ВагиТиаб капсулы вагинальные мягкие, блистер, № 10; NTC
ВагиТиаб Капсулы вагинальные мягкие, блистер, № 10 NTC
В 392 аптеках
от 362,00 грн
Цены в аптеках
Грипаут Горячий напиток порошок для орального раствора, пакет, 6 г, № 10; Euro Lifecare
Грипаут Горячий напиток Порошок для орального раствора, пакет, 6 г, № 10 Euro Lifecare
В 666 аптеках
от 183,20 грн
Цены в аптеках
Долоксен Фаст мазь, 61,1 мг/г, туба, 50 г, № 1; Euro Lifecare
Долоксен Фаст Мазь, 61,1 мг/г, туба, 50 г, № 1 Euro Lifecare
В 197 аптеках
от 129,77 грн
Цены в аптеках
Еврозидим порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 10; Euro Lifecare
Еврозидим Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 10 Euro Lifecare
В 3 аптеках
от 2137,30 грн
Цены в аптеках
Евроксим порошок для инъекций, 1,5 г, флакон, № 10; Euro Lifecare
Евроксим Порошок для инъекций, 1,5 г, флакон, № 10 Euro Lifecare
В 1 аптеке других городов
от 1744,50 грн
Цены в других городах
Евроксим порошок для инъекций, 750 мг, флакон, № 10; Euro Lifecare
Евроксим Порошок для инъекций, 750 мг, флакон, № 10 Euro Lifecare
В 4 аптеках
от 784,72 грн
Цены в аптеках
Европенем порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 10; Euro Lifecare
Европенем Порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 10 Euro Lifecare
В 11 аптеках
от 2387,85 грн
Цены в аптеках
Европенем порошок для приготовления инъекционного раствора, 500 мг, флакон, № 10; Euro Lifecare
Европенем Порошок для приготовления инъекционного раствора, 500 мг, флакон, № 10 Euro Lifecare
В 6 аптеках
от 2440,80 грн
Цены в аптеках
Еврофаст капсулы мягкие желатиновые, 200 мг, блистер в коробке, № 10; Euro Lifecare
Еврофаст Капсулы мягкие желатиновые, 200 мг, блистер в коробке, № 10 Euro Lifecare
В 7 аптеках других городов
от 74,40 грн
Цены в других городах
Еврофаст капсулы мягкие желатиновые, 200 мг, блистер в коробке, № 20; Euro Lifecare
Еврофаст Капсулы мягкие желатиновые, 200 мг, блистер в коробке, № 20 Euro Lifecare
В 162 аптеках
от 150,35 грн
Цены в аптеках
Еврофаст капсулы мягкие желатиновые, 400 мг, блистер в коробке, № 20; Euro Lifecare
Еврофаст Капсулы мягкие желатиновые, 400 мг, блистер в коробке, № 20 Euro Lifecare
В 186 аптеках
от 182,84 грн
Цены в аптеках
Еврофаст Комби капсулы мягкие, 200 мг + 500 мг, блистер, № 10; Euro Lifecare
Еврофаст Комби Капсулы мягкие, 200 мг + 500 мг, блистер, № 10 Euro Lifecare
В 798 аптеках
от 127,92 грн
Цены в аптеках
2 3
Стандартизація фармацевтичної продукції