Альбензи Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 3 Euro Lifecare
от 128,91 грн
Грипаут Горячий напиток Порошок для орального раствора, пакет, 6 г, № 10 Euro Lifecare
от 183,20 грн
от 2137,30 грн
от 1744,50 грн
Европенем Порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 10 Euro Lifecare
от 2387,85 грн
Европенем Порошок для приготовления инъекционного раствора, 500 мг, флакон, № 10 Euro Lifecare
от 2440,80 грн
Еврофаст Капсулы мягкие желатиновые, 200 мг, блистер в коробке, № 10 Euro Lifecare
от 74,40 грн
от 150,35 грн
от 182,84 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Альбензи Таблетки жевательные, 400 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 3 Euro Lifecare
от 128,91 грн
Грипаут Горячий напиток Порошок для орального раствора, пакет, 6 г, № 10 Euro Lifecare
от 183,20 грн
от 2137,30 грн
от 1744,50 грн
Европенем Порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 10 Euro Lifecare
от 2387,85 грн
Европенем Порошок для приготовления инъекционного раствора, 500 мг, флакон, № 10 Euro Lifecare
от 2440,80 грн
Еврофаст Капсулы мягкие желатиновые, 200 мг, блистер в коробке, № 10 Euro Lifecare
от 74,40 грн
от 150,35 грн
от 182,84 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції