АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM AMINOCAPROICUM)

5% р-р в количестве не более 100 мл в/в капельно со скоростью 50–60 капель в 1 мин (в течение 15–30 мин). В течение 1-го часа рекомендуется ввести 4–5 г, затем, при необходимости — по 1 г каждый час в течение 8 ч или до полной остановки кровотечения. При продолжающемся кровотечении инъекции повторяют каждые 4 ч.

Внутрь из расчета 100 мг/кг массы тела с интервалом 4 ч. Суточная доза — 10–15 г.