АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM AMINOCAPROICUM) Действующее вещество
аминокапроновая кислота угнетает фибринолиз за счет блокады активаторов плазминогена и частичной инактивации плазмина; оказывает гемостатическое действие. Быстро выводится из организма (в течение 4 ч).
кровотечение при хирургических вмешательствах на паренхиматозных органах, сердце и сосудах, в области уха, горла, носа; заболевания внутренних органов с геморрагическим синдромом; преждевременная отслойка плаценты, осложненный аборт; острый панкреатит; профилактика развития вторичной гиперфибриногенемии при массивных переливаниях консервированной крови.
5% р-р в количестве не более 100 мл в/в капельно со скоростью 50–60 капель в 1 мин (в течение 15–30 мин). В течение 1-го часа рекомендуется ввести 4–5 г, затем, при необходимости — по 1 г каждый час в течение 8 ч или до полной остановки кровотечения. При продолжающемся кровотечении инъекции повторяют каждые 4 ч.
Внутрь из расчета 100 мг/кг массы тела с интервалом 4 ч. Суточная доза — 10–15 г.
тромбоз и тромбоэмболия, коагулопатия, обусловленная ДВС-синдромом, заболевания почек, период беременности, повышенная чувствительность к аминокапроновой кислоте.
возможны головокружение, тошнота, диарея, воспаление слизистой оболочки верхних дыхательных путей, кожная сыпь, головная боль, ортостатическая гипотензия, судороги.