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Активные вещества — “А”АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM AMINOCAPROICUM)

АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM AMINOCAPROICUM) Действующее вещество

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Найдено: 8 препаратов
Акк® раствор, 50 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 10; Юрия-Фарм
Акк® Раствор, 50 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 10 Юрия-Фарм
В 782 аптеках
от 157,30 грн
Цены в аптеках
Кислота аминокапроновая раствор для инфузий, 5 %, бутылка, 100 мл, № 1; Юрия-Фарм
Кислота аминокапроновая Раствор для инфузий, 5 %, бутылка, 100 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 616 аптеках
от 52,60 грн
Цены в аптеках
Аминокапроновая кислота порошок для орального применения, 1 г, саше, № 10; Исток-Плюс
Аминокапроновая кислота Порошок для орального применения, 1 г, саше, № 10 Исток-Плюс
В 352 аптеках
от 130,60 грн
Цены в аптеках
Аминокапроновая кислота раствор для инфузий, 50 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1; Новофарм-Биосинтез
Аминокапроновая кислота Раствор для инфузий, 50 мг/мл, бутылка, 100 мл, № 1 Новофарм-Биосинтез
В 156 аптеках
от 60,50 грн
Цены в аптеках
Аминокапроновая кислота порошок для орального применения, 1 г, пакет, № 10; Корпорация Здоровье
Аминокапроновая кислота Порошок для орального применения, 1 г, пакет, № 10 Корпорация Здоровье
В 47 аптеках
от 145,87 грн
Цены в аптеках
Кислота аминокапроновая раствор для инфузий, 5 %, бутылка, 100 мл, № 1; Инфузия
Кислота аминокапроновая Раствор для инфузий, 5 %, бутылка, 100 мл, № 1 Инфузия
В 29 аптеках
от 56,24 грн
Цены в аптеках
Аминокапроновая кислота таблетки, 500 мг, контейнер, № 20; Фитофарм
Аминокапроновая кислота Таблетки, 500 мг, контейнер, № 20 Фитофарм
В 1 аптеке
от 72,50 грн
Цены в аптеках
Кислота аминокапроновая-Дарница раствор для инфузий, 50 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Дарница
Кислота аминокапроновая-Дарница Раствор для инфузий, 50 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Дарница
Нет в наличии
Форма выпуска: порошок для перорального применения, таблетки, р-р инфузионный.
АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM AMINOCAPROICUM)
CAS №: 60-32-2 C6H13NO2
MESH, RTECS, TSCAINV, USPDDN: 6-аминогексановая кислота.
Форма выпуска: порошок для перорального применения, таблетки, р-р инфузионный.

аминокапроновая кислота угнетает фибринолиз за счет блокады активаторов плазминогена и частичной инактивации плазмина; оказывает гемостатическое действие. Быстро выводится из организма (в течение 4 ч).

кровотечение при хирургических вмешательствах на паренхиматозных органах, сердце и сосудах, в области уха, горла, носа; заболевания внутренних органов с геморрагическим синдромом; преждевременная отслойка плаценты, осложненный аборт; острый панкреатит; профилактика развития вторичной гиперфибриногенемии при массивных переливаниях консервированной крови.

5% р-р в количестве не более 100 мл в/в капельно со скоростью 50–60 капель в 1 мин (в течение 15–30 мин). В течение 1-го часа рекомендуется ввести 4–5 г, затем, при необходимости — по 1 г каждый час в течение 8 ч или до полной остановки кровотечения. При продолжающемся кровотечении инъекции повторяют каждые 4 ч.
Внутрь из расчета 100 мг/кг массы тела с интервалом 4 ч. Суточная доза — 10–15 г.

тромбоз и тромбоэмболия, коагулопатия, обусловленная ДВС-синдромом, заболевания почек, период беременности, повышенная чувствительность к аминокапроновой кислоте.

возможны головокружение, тошнота, диарея, воспаление слизистой оболочки верхних дыхательных путей, кожная сыпь, головная боль, ортостатическая гипотензия, судороги.