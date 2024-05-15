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Акк® раствор 50 мг/мл контейнер 2 мл, №10 - Днепр (Днепропетровск) (157653) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 261 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3)
258,11
Экономия: -37,04 грн
221,07 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), контейнер (1)
257,67
Экономия: -36,60 грн
221,07 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2), контейнер (5)
332,60
Экономия: -64,80 грн
267,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
427,70
Экономия: -171,30 грн
256,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
262,99
Экономия: -18,68 грн
244,31 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), контейнер (6)
355,20
Экономия: -87,40 грн
267,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
291,99
Экономия: -36,52 грн
255,47 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2)
421,90
Экономия: -154,10 грн
267,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
250,68
Экономия: -49,92 грн
200,76 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: раствор (5)
260,61
Экономия: -33,71 грн
226,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: раствор (5)
276,43
Экономия: -17,43 грн
259,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: раствор (6)
255,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), контейнер (1)
258,46
Экономия: -37,10 грн
221,36 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: контейнер (5)
195,31 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), контейнер (1)
361,80
Экономия: -94,00 грн
267,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), контейнер (5)
260,06
Экономия: -35,78 грн
224,28 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2), контейнер (4)
257,48
Экономия: -32,31 грн
225,17 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), контейнер (9)
253,42
Экономия: -13,42 грн
240,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: раствор (9)
251,06
Экономия: -13,56 грн
237,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: контейнер (9)
213,89 грн