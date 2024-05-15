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Аминокапроновая кислота порошок для орального применения 1 г саше, №10 - Днепр (Днепропетровск) (431177) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
172,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), саше (4)
195,21
Экономия: -43,81 грн
151,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
172,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), саше (4)
193,07
Экономия: -42,14 грн
150,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: порошок для орального применения (5)
159,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
172,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
192,50
Экономия: -24,17 грн
168,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
172,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: саше (5)
165,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), саше (4)
190,37
Экономия: -39,44 грн
150,93 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
199,04
Экономия: -40,59 грн
158,45 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: порошок для орального применения (8)
196,40
Экономия: -32,48 грн
163,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2), саше (2)
198,21
Экономия: -34,29 грн
163,92 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
165,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
177,69
Экономия: -11,59 грн
166,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: порошок для орального применения (9)
206,54
Экономия: -48,09 грн
158,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
172,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
202,86
Экономия: -24,03 грн
178,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
194,44
Экономия: -45,84 грн
148,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: порошок для орального применения (1)
145,01 грн