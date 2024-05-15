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Аминокапроновая кислота порошок для орального применения 1 г пакет, №10 - Днепр (Днепропетровск) (179378) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (2)
174,50
Экономия: -17,58 грн
156,92 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (1)
178,50
Экономия: -21,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
Всего: упаковка (1)
203,99
Экономия: -47,07 грн
156,92 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
Всего: упаковка (1)
175,99
Экономия: -19,07 грн
156,92 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: порошок для орального применения (3)
163,91
Экономия: -6,41 грн
157,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (2)
184,99
Экономия: -28,07 грн
156,92 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
170,37
Экономия: -7,37 грн
163,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (1)
197,99
Экономия: -41,07 грн
156,92 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лисиченко Марии, 21
Всего: упаковка (2)
181,50
Экономия: -24,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
174,50
Экономия: -17,58 грн
156,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 46
Всего: порошок для орального применения (3)
186,48
Экономия: -21,32 грн
165,16 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Яркая, 19
Всего: упаковка (2)
177,99
Экономия: -21,07 грн
156,92 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
Всего: порошок для орального применения (3)
170,64
Экономия: -9,14 грн
161,50 грн
В других городах:
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (1)
181,99
Экономия: -25,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 50
Всего: упаковка (1)
206,99
Экономия: -50,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 19-А
Всего: упаковка (1)
189,99
Экономия: -33,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 35
Всего: упаковка (1)
189,99
Экономия: -33,07 грн
156,92 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: порошок для орального применения (3)
190,00
Экономия: -33,00 грн
157,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 41-А
Всего: упаковка (2)
185,99
Экономия: -29,07 грн
156,92 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
Всего: порошок для орального применения (8)
190,00
Экономия: -33,00 грн
157,00 грн