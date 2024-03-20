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Активные вещества — “А”АСПАРАГИНАТ K-Mg* (ASPARAGINAT K-Mg*)

АСПАРАГИНАТ K-Mg* (ASPARAGINAT K-Mg*) Действующее вещество

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Найдено: 14 препаратов
Панангин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, флакон, № 50; Gedeon Richter
Панангин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, флакон, № 50 Gedeon Richter
В 1176 аптеках
от 218,90 грн
Цены в аптеках
Аспаркам таблетки, блистер в пачке, № 50; Корпорация Артериум
Аспаркам Таблетки, блистер в пачке, № 50 Корпорация Артериум
В 1012 аптеках
от 36,82 грн
Цены в аптеках
Панангин форте таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 60; Gedeon Richter
Панангин форте Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 60 Gedeon Richter
В 665 аптеках
от 352,63 грн
Цены в аптеках
Панангин концентрат для раствора для инфузий, ампула, 10 мл, № 5; Gedeon Richter
Панангин Концентрат для раствора для инфузий, ампула, 10 мл, № 5 Gedeon Richter
В 594 аптеках
от 129,00 грн
Цены в аптеках
Аспаркам раствор для инъекций, ампула, 10 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Корпорация Артериум
Аспаркам Раствор для инъекций, ампула, 10 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Корпорация Артериум
В 464 аптеках
от 46,49 грн
Цены в аптеках
Аспаркам раствор для инъекций, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Корпорация Артериум
Аспаркам Раствор для инъекций, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Корпорация Артериум
В 434 аптеках
от 27,90 грн
Цены в аптеках
Аспаркам-Фармак® раствор для инъекций, ампула, 10 мл, № 10; Фармак
Аспаркам-Фармак® Раствор для инъекций, ампула, 10 мл, № 10 Фармак
В 405 аптеках
от 56,93 грн
Цены в аптеках
Аспаркам-Фармак® раствор для инъекций, ампула, 5 мл, № 10; Фармак
Аспаркам-Фармак® Раствор для инъекций, ампула, 5 мл, № 10 Фармак
В 378 аптеках
от 46,28 грн
Цены в аптеках
Аспаркам таблетки, блистер, № 50; Красная звезда
Аспаркам Таблетки, блистер, № 50 Красная звезда
В 366 аптеках
от 32,76 грн
Цены в аптеках
Аспаркам таблетки, блистер, № 10; Красная звезда
Аспаркам Таблетки, блистер, № 10 Красная звезда
В 217 аптеках
от 7,46 грн
Цены в аптеках
Аспаркам-Здоровье таблетки, блистер, № 50; Корпорация Здоровье
Аспаркам-Здоровье Таблетки, блистер, № 50 Корпорация Здоровье
В 15 аптеках
от 27,50 грн
Цены в аптеках
Аспаркам таблетки, блистер, в пачке, в пачке, № 100; Красная звезда
Аспаркам Таблетки, блистер, в пачке, в пачке, № 100 Красная звезда
В 7 аптеках
от 108,73 грн
Цены в аптеках
Аспаркам-Фармак® раствор для инъекций, ампула, 20 мл, № 10; Фармак
Аспаркам-Фармак® Раствор для инъекций, ампула, 20 мл, № 10 Фармак
В 1 аптеке других городов
от 72,39 грн
Цены в других городах
Панангин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 60; Gedeon Richter
Панангин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 60 Gedeon Richter
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, р-р для инъекций, р-р инфузионный, концентрат для р-ра для инфузий.

оказывает антиаритмическое действие при аритмиях, обусловленных главным образом электролитными нарушениями. Повышает содержание ионов калия и магния в клетке, восполняет дефицит аспарагиновой кислоты, стимулирует окислительное фосфорилирование и образование АТФ, улучшает тонус скелетных мышц и моторику пищеварительного тракта (облегчает высвобождение ацетилхолина).

стенокардия, кардиосклероз, миокардиодистрофия, инфаркт миокарда, аритмия (в том числе при абсолютной или относительной гипокалиемии, гипокалийгистидии миокарда, интоксикации сердечными гликозидами). Для восполнения потерь калия при терапии салуретиками, слабительными средствами, ГКС, при рвоте, диарее.

внутрь после еды. Профилактическая доза — из расчета по 0,158–0,175 г калия аспарагината (около 36,2 мг К+) или 0,14–0,175 г магния аспарагината (около 11,8 мг Mg2+) на прием; при необходимости назначают в лечебной (удвоенной) дозе. Кратность приема — 3–4 раза в сутки; продолжительность лечения — 3–4 нед. При необходимости курс лечения повторяют.
В/в водят струйно медленно (для устранения аритмии) или капельно на 5% р-ре глюкозы или изотоническом р-ре натрия хлорида. Разовая доза составляет около 0,452–0,9 г калия аспарагината или 0,4–0,8 г магния аспарагината (около 11,8 мг Mg2+)..

ОПН и ХПН, гиперкалиемия, гемолиз, острый метаболический ацидоз, миастения, нарушение AV-проводимости (AV-блокада II– III степени).

неприятные ощущения или ощущение жжения в подложечной области при приеме внутрь (у больных с анацидным гастритом, холециститом), гиперкалиемия (тошнота, рвота, диарея, парестезии); гипермагниемия (покраснение лица, жажда, снижение АД, гипорефлексия, нервно-мышечная блокада, угнетение дыхания, судороги).

необходим постоянный контроль содержания калия в плазме крови и данных ЭКГ.

улучшает переносимость сердечных гликозидов; предупреждает и устраняет гипокалиемию, обусловленную приемом различных препаратов (салуретиков, кортикостероидов, сердечных гликозидов), усиливает эффект лекарственных средств, стимулирующих трофические процессы в миокарде.