Аспаркам раствор для инъекций ампула 5 мл блистер в пачке, №10 - Киев (21061) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 440 аптеках
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Киев, пл. Независимости, 1
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Всего: упаковка (3), ампула (1)
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Киев, ул. Крещатик, 22
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Всего: упаковка (14), ампула (7)
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Киев, ул. Крещатик, 13
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
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Киев, ул. Крещатик, 21
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Всего: упаковка (2)
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Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Аптека низких цен
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Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
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Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Фармация
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Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
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Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
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Киев, ул. Бассейная, 10
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Киев, ул. Бассейная, 15
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
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Киев, ул. Большая Васильковская, 17
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Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Фармация
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Всего: раствор для инъекций (7)
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Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
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Всего: раствор для инъекций (2)
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Киев, ул. Мечникова, 10/2
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1), ампула (1)
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Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Подорожник
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Всего: раствор для инъекций (4)
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Киев, ул. Спасская, 5
Подорожник
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Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
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Киев, ул. Спасская, 5
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
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Киев, ул. Нижний Вал, 17/8