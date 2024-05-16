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Аспаркам-Здоровье таблетки блистер, №50 - Киев (4854) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (7)
30,00 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (4)
32,70 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (4)
29,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (19)
30,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (10)
28,50 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
Всего: упаковка (1)
35,90 грн
Экостатус
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 9
Всего: упаковка (1)
37,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (2)
27,50 грн
Сити-фарм
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 17/1
Всего: упаковка (2)
32,50 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
37,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (3)
37,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (15)
40,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (4)
37,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (5)
35,00 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (12)
40,00 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (19)
34,00
Экономия: -3,00 грн
31,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
Всего: упаковка (2)
34,00
Экономия: -3,00 грн
31,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Монастырище, ул. Мира, 20
Всего: упаковка (2)
34,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ильинцы, ул. Ольшанская, 48-Д
Всего: упаковка (1)
39,31
Экономия: -13,37 грн
25,94 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
Всего: упаковка (1)
31,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Барановка, ул. Первомайская, 3-Б
Всего: упаковка (3)
28,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Полонное, ул. Бандеры Степана, 12
Всего: упаковка (5)
32,70
Экономия: -6,76 грн
25,94 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
Всего: упаковка (4)
34,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (6)
28,50 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Короленко, 40
Всего: упаковка (7)
34,00
Экономия: -3,00 грн
31,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (5)
31,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
Всего: упаковка (2)
34,00
Экономия: -3,00 грн
31,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
Всего: упаковка (3)
34,00
Экономия: -3,00 грн
31,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
Всего: упаковка (9)
34,00
Экономия: -3,00 грн
31,00 грн